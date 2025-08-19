ফুলবাড়ীতে বিদ্যুতায়িত হয়ে কৃষকের মৃত্যু

ফুলবাড়ী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি
কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে বিদ্যুতায়িত হয়ে আব্দুল সাত্তার (৫২) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার শিমুলবাড়ী ইউনিয়নের জ্যোতিন্দ্রনারায়ণ গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মৃত আব্দুল সাত্তার ওই গ্রামের মৃত সেকেন্দার আলীর ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আজ সকাল ১০টার দিকে কৃষক আব্দুল সাত্তার বাড়ি থেকে একটু দূরে কলাবাগানে সেচ দিতে যান। পাম্পে সংযোগ দিতে গিয়ে ঘটনাস্থলে বিদ্যুতায়িত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।
ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস ছালাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
