সুন্দরগঞ্জে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ, অপসারণ দাবি

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 
শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মানববন্ধন করেছে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও এলাকাবাসী। আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার রামদেব বিএল উচ্চবিদ্যালয়সংলগ্ন সড়কে প্রতিষ্ঠানটির প্রধানের বিরুদ্ধে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। অভিযুক্ত ওই শিক্ষকের নাম মো. শফিকুল ইসলাম। মানববন্ধনে তাঁকে অপসারণ করার দাবিও জানানো হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, প্রধান শিক্ষকের অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতি দীর্ঘদিনের। এ সময় বক্তারা বিদ্যালয়ে না এসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর; অর্থের হিসাবনিকাশে গরমিল; বিদ্যালয়ের মাঠে ধান চাষ; মসজিদ নির্মাণের কথা বলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ; বিদ্যালয়ে নিয়োগ দেওয়ার কথা বলে টাকা নেওয়া; বিদ্যালয়ের গাছ কেটে বিক্রি করে অর্থ আত্মসাৎসহ নানা অভিযোগ তোলেন।

বক্তারা বলেন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওয়াশরুমের তীব্র সংকট। শিক্ষকদের টাইমস্কেল ও কোর্ড পরিবর্তনে প্রধান শিক্ষকের টালবাহানা। আর এসব কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম। পড়াশোনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে শিক্ষার্থীরা। বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে দ্রুত এ প্রধান শিক্ষকের অপসারণের দাবিও তোলেন বক্তারা।

মানববন্ধন শেষে বিক্ষোভকারীরা সড়কে বসে পড়েন। এতে সুন্দরগঞ্জ-রংপুর সড়কে যান চলাচল সাময়িক বন্ধ হয়ে যায় এবং ভোগান্তিতে পড়েন পথচারী ও যাত্রীবাহী যানবাহনের যাত্রীরা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষক মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘মানববন্ধনে আমাকে জড়িয়ে যে বক্তব্যগুলো দেওয়া হয়েছে, সেগুলো মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আসল বিষয় হলো, স্বার্থান্বেষী মহলের কিছু লোক কমিটিতে আসতে চাচ্ছেন। এতে রাজি না হওয়ায় তাঁরা এ মানববন্ধন করিয়েছেন আমার বিরুদ্ধে।’

গাইবান্ধাসুন্দরগঞ্জজেলার খবররংপুর বিভাগমানববন্ধন
