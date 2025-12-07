রংপুর কারাগারে হাজতির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর থেকে
রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় জাহাঙ্গীর আলম (৫৭) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
নিহত জাহাঙ্গীর আলম রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার হারাগাছ পৌর শহরের মেনাজবাজার এলাকার শিল্পপতি মেনাজ উদ্দিনের ছেলে এবং হারাগাছ ইসলামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সাবেক সভাপতি। মেনাজ বিড়ি ফ্যাক্টরি ও মেনাজ ফিলিং স্টেশনসহ বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন জাহাঙ্গীর।
নিহতের স্বজনেরা জানান, পারিবারিক একটি মামলায় বুধবার জাহাঙ্গীর আদালতে হাজির হলে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের জ্যেষ্ঠ জেল সুপার মোকাম্মেল হোসেন বলেন, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর ৬ ডিসেম্বর শনিবার বিকেলে তাঁকে ছাড়পত্র দিলে কারাগারে নিয়ে আসা হয়।
রোববার ভোরে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাৎক্ষণিক তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
জাহাঙ্গীর আলম ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন বলেও জানান জেল সুপার মোকাম্মেল হোসেন।
রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় জাহাঙ্গীর আলম (৫৭) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
নিহত জাহাঙ্গীর আলম রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার হারাগাছ পৌর শহরের মেনাজবাজার এলাকার শিল্পপতি মেনাজ উদ্দিনের ছেলে এবং হারাগাছ ইসলামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সাবেক সভাপতি। মেনাজ বিড়ি ফ্যাক্টরি ও মেনাজ ফিলিং স্টেশনসহ বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন জাহাঙ্গীর।
নিহতের স্বজনেরা জানান, পারিবারিক একটি মামলায় বুধবার জাহাঙ্গীর আদালতে হাজির হলে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের জ্যেষ্ঠ জেল সুপার মোকাম্মেল হোসেন বলেন, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর ৬ ডিসেম্বর শনিবার বিকেলে তাঁকে ছাড়পত্র দিলে কারাগারে নিয়ে আসা হয়।
রোববার ভোরে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাৎক্ষণিক তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
জাহাঙ্গীর আলম ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন বলেও জানান জেল সুপার মোকাম্মেল হোসেন।
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে খুন করে ১৪ বছর পালিয়ে থাকার পর হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব। আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন র্যাব-৯-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ।৬ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে সতর্কতা বাড়িয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। অনুপ্রবেশ ও অস্ত্র পাচার ঠেকাতে টহল জোরদার ও গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।৭ মিনিট আগে
আত্মীয়ের দাফন শেষে বাড়ি ফেরার পথে নিজেই লাশ হলেন জিম আক্তার (২২) নামের এক নারী। গতকাল শনিবার রাতে জামালপুরের সদর উপজেলায় দিগপাইত বটতলা এলাকায় বাসচাপায় প্রাণ হারান তিনি। এ ঘটনায় ছয়জন আহত হয়েছেন।১৮ মিনিট আগে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, আগামী নির্বাচনে জামায়াত যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়, তাহলে ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। বর্তমান আইন মানুষের তৈরি এবং বর্তমান সংবিধান পুরোপুরি ইসলামভিত্তিক নয়।১ ঘণ্টা আগে
সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে খুন করে ১৪ বছর পালিয়ে থাকার পর হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।
আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন র্যাব-৯-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ।
গ্রেপ্তার আলী হোসেন ওরফে আলী (৪৫) কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার পূর্ণাছগামের সৈয়দুল ইসলামের ছেলে।
র্যাব জানায়, ঘটনার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ২০১১ সালের ২২ আগস্ট সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ থানাধীন হায়দরী বাজারসংলগ্ন শামাসি ব্রিজ এলাকায় পূর্বপরিকল্পিতভাবে ভিকটিমের ওপর সশস্ত্র হামলা চালানো হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা চায়নিজ কুড়াল দিয়ে ভিকটিমের বুকের ডান পাশে প্রাণঘাতী আঘাত করলে তিনি ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনার পর আসামি পলাতক হয়ে আত্মগোপনে চলে যান।
পরে র্যাব-৯ ও ১১-এর একটি যৌথ আভিযানিক দল গতকাল শনিবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ থানাধীন কাঁচপুর নয়াবাড়ি এলাকা থেকে আলী হোসেন ওরফে আলীকে গ্রেপ্তার করে।
কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ জানান, পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার লক্ষ্যে গ্রেপ্তার আসামিকে নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে খুন করে ১৪ বছর পালিয়ে থাকার পর হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।
আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন র্যাব-৯-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ।
গ্রেপ্তার আলী হোসেন ওরফে আলী (৪৫) কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার পূর্ণাছগামের সৈয়দুল ইসলামের ছেলে।
র্যাব জানায়, ঘটনার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ২০১১ সালের ২২ আগস্ট সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ থানাধীন হায়দরী বাজারসংলগ্ন শামাসি ব্রিজ এলাকায় পূর্বপরিকল্পিতভাবে ভিকটিমের ওপর সশস্ত্র হামলা চালানো হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা চায়নিজ কুড়াল দিয়ে ভিকটিমের বুকের ডান পাশে প্রাণঘাতী আঘাত করলে তিনি ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনার পর আসামি পলাতক হয়ে আত্মগোপনে চলে যান।
পরে র্যাব-৯ ও ১১-এর একটি যৌথ আভিযানিক দল গতকাল শনিবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ থানাধীন কাঁচপুর নয়াবাড়ি এলাকা থেকে আলী হোসেন ওরফে আলীকে গ্রেপ্তার করে।
কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ জানান, পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার লক্ষ্যে গ্রেপ্তার আসামিকে নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় জাহাঙ্গীর আলম (৫৭) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৭ ডিসেম্বর) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে সতর্কতা বাড়িয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। অনুপ্রবেশ ও অস্ত্র পাচার ঠেকাতে টহল জোরদার ও গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।৭ মিনিট আগে
আত্মীয়ের দাফন শেষে বাড়ি ফেরার পথে নিজেই লাশ হলেন জিম আক্তার (২২) নামের এক নারী। গতকাল শনিবার রাতে জামালপুরের সদর উপজেলায় দিগপাইত বটতলা এলাকায় বাসচাপায় প্রাণ হারান তিনি। এ ঘটনায় ছয়জন আহত হয়েছেন।১৮ মিনিট আগে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, আগামী নির্বাচনে জামায়াত যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়, তাহলে ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। বর্তমান আইন মানুষের তৈরি এবং বর্তমান সংবিধান পুরোপুরি ইসলামভিত্তিক নয়।১ ঘণ্টা আগে
হিলি (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে সতর্কতা বাড়িয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি। অনুপ্রবেশ ও অস্ত্র পাচার ঠেকাতে টহল জোরদার ও গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। আজ রোববার সকালে আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জয়পুরহাট-২০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল লতিফুল বারী।
বিজিবি কর্মকর্তা বলেন, সীমান্তে বিজিবি সব সময় সতর্ক থাকে, তবে বিশেষ কিছু বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি। সে জন্য নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশে যাতে কেউ অনুপ্রবেশ করতে না পারে এবং অস্ত্র পাচার ঠেকাতে টহল জোরদার করা হয়েছে। এই ব্যাটালিয়নের আওতায় প্রায় ৪১ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে; যার মধ্যে পাঁচ কিলোমিটারের মতো সীমান্ত এলাকা সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি করা হচ্ছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে সতর্কতা বাড়িয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি। অনুপ্রবেশ ও অস্ত্র পাচার ঠেকাতে টহল জোরদার ও গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। আজ রোববার সকালে আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জয়পুরহাট-২০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল লতিফুল বারী।
বিজিবি কর্মকর্তা বলেন, সীমান্তে বিজিবি সব সময় সতর্ক থাকে, তবে বিশেষ কিছু বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি। সে জন্য নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশে যাতে কেউ অনুপ্রবেশ করতে না পারে এবং অস্ত্র পাচার ঠেকাতে টহল জোরদার করা হয়েছে। এই ব্যাটালিয়নের আওতায় প্রায় ৪১ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে; যার মধ্যে পাঁচ কিলোমিটারের মতো সীমান্ত এলাকা সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি করা হচ্ছে।
রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় জাহাঙ্গীর আলম (৫৭) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৭ ডিসেম্বর) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।১ ঘণ্টা আগে
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে খুন করে ১৪ বছর পালিয়ে থাকার পর হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব। আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন র্যাব-৯-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ।৬ মিনিট আগে
আত্মীয়ের দাফন শেষে বাড়ি ফেরার পথে নিজেই লাশ হলেন জিম আক্তার (২২) নামের এক নারী। গতকাল শনিবার রাতে জামালপুরের সদর উপজেলায় দিগপাইত বটতলা এলাকায় বাসচাপায় প্রাণ হারান তিনি। এ ঘটনায় ছয়জন আহত হয়েছেন।১৮ মিনিট আগে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, আগামী নির্বাচনে জামায়াত যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়, তাহলে ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। বর্তমান আইন মানুষের তৈরি এবং বর্তমান সংবিধান পুরোপুরি ইসলামভিত্তিক নয়।১ ঘণ্টা আগে
জামালপুর প্রতিনিধি
আত্মীয়ের দাফন শেষে বাড়ি ফেরার পথে নিজেই লাশ হলেন জিম আক্তার (২২) নামের এক নারী। গতকাল শনিবার রাতে জামালপুরের সদর উপজেলায় দিগপাইত বটতলা এলাকায় বাসচাপায় প্রাণ হারান তিনি। এ ঘটনায় ছয়জন আহত হয়েছেন।
নিহত জিম উপজেলার তিতপল্লা ইউনিয়নের ছাতিয়ানি গ্রামের লাভলু মিয়ার স্ত্রী। আহত ব্যক্তিরা হলেন একই গ্রামের চাঁন মিয়া (৭২), তাঁর স্ত্রী বানেছা (৭০), একই এলাকার ইদ্রিস আলীর মেয়ে ইভা (৫) ও রিমা (১৪) এবং খুপিবাড়ী এলাকার শাকিবের মেয়ে ছোয়ামনি (৪)। হতাহত ব্যক্তিরা আত্মীয় বলে জানা গেছে। এ ছাড়া অটোরিকশার চালক আহত হয়েছেন।
জানা গেছে, আত্মীয়ের দাফন শেষে গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে অটোরিকশায় বাড়ি ফিরছিলেন জিম আক্তারসহ তাঁর স্বজনেরা। আদর্শ বটতলা এলাকায় এলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী বাস তাঁদের অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়।
দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় সিএনজি অটোরিকশাচালক আবুল কাশেম বলেন, ‘আমরা বটতলায় চা খাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি, একটি বাস অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দিয়েছে। এতে তুলার মতো উড়ে যায় অটোরিকশাটি। আমরা ঘটনাস্থলে এক নারীকে মৃত উদ্ধার করেছি। আহতদের জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়েছি।’
ঘটনার খবর পেয়ে জামালপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) ইয়াহিয়া আল মামুন এবং সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুস সাকিব ঘটনাস্থলে যান। তাঁরা জানান, আদর্শ বটতলা এলাকায় ঢাকাগামী একটি বাস অটোরিকশাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই জিম নামের এক নারী মারা যান। বাসটিকে শনাক্ত ও দোষীদের আইনের আওতায় আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
আত্মীয়ের দাফন শেষে বাড়ি ফেরার পথে নিজেই লাশ হলেন জিম আক্তার (২২) নামের এক নারী। গতকাল শনিবার রাতে জামালপুরের সদর উপজেলায় দিগপাইত বটতলা এলাকায় বাসচাপায় প্রাণ হারান তিনি। এ ঘটনায় ছয়জন আহত হয়েছেন।
নিহত জিম উপজেলার তিতপল্লা ইউনিয়নের ছাতিয়ানি গ্রামের লাভলু মিয়ার স্ত্রী। আহত ব্যক্তিরা হলেন একই গ্রামের চাঁন মিয়া (৭২), তাঁর স্ত্রী বানেছা (৭০), একই এলাকার ইদ্রিস আলীর মেয়ে ইভা (৫) ও রিমা (১৪) এবং খুপিবাড়ী এলাকার শাকিবের মেয়ে ছোয়ামনি (৪)। হতাহত ব্যক্তিরা আত্মীয় বলে জানা গেছে। এ ছাড়া অটোরিকশার চালক আহত হয়েছেন।
জানা গেছে, আত্মীয়ের দাফন শেষে গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে অটোরিকশায় বাড়ি ফিরছিলেন জিম আক্তারসহ তাঁর স্বজনেরা। আদর্শ বটতলা এলাকায় এলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী বাস তাঁদের অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়।
দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় সিএনজি অটোরিকশাচালক আবুল কাশেম বলেন, ‘আমরা বটতলায় চা খাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি, একটি বাস অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দিয়েছে। এতে তুলার মতো উড়ে যায় অটোরিকশাটি। আমরা ঘটনাস্থলে এক নারীকে মৃত উদ্ধার করেছি। আহতদের জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়েছি।’
ঘটনার খবর পেয়ে জামালপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) ইয়াহিয়া আল মামুন এবং সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুস সাকিব ঘটনাস্থলে যান। তাঁরা জানান, আদর্শ বটতলা এলাকায় ঢাকাগামী একটি বাস অটোরিকশাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই জিম নামের এক নারী মারা যান। বাসটিকে শনাক্ত ও দোষীদের আইনের আওতায় আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় জাহাঙ্গীর আলম (৫৭) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৭ ডিসেম্বর) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।১ ঘণ্টা আগে
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে খুন করে ১৪ বছর পালিয়ে থাকার পর হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব। আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন র্যাব-৯-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ।৬ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে সতর্কতা বাড়িয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। অনুপ্রবেশ ও অস্ত্র পাচার ঠেকাতে টহল জোরদার ও গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।৭ মিনিট আগে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, আগামী নির্বাচনে জামায়াত যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়, তাহলে ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। বর্তমান আইন মানুষের তৈরি এবং বর্তমান সংবিধান পুরোপুরি ইসলামভিত্তিক নয়।১ ঘণ্টা আগে
কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) প্রতিনিধি
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, আগামী নির্বাচনে জামায়াত যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়, তাহলে ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। বর্তমান আইন মানুষের তৈরি এবং বর্তমান সংবিধান পুরোপুরি ইসলামভিত্তিক নয়।
আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার গাড়াগ্রাম ইউনিয়নের নতুন টেপারহাট এলাকায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ঢেউটিন প্রদান করেন এ টি এম আজহারুল ইসলাম।
কিশোরগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের আমির আব্দুর রশিদ শাহ এতে সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত ছিলেন রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের টিম সদস্য মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ, জেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুস সাত্তার, নায়েবে আমির ড. খায়রুল আনাম, জেলা সেক্রেটারি মাওলানা আন্তাজুল ইসলাম, সৈয়দপুর উপজেলা জামায়াতের আমির হাফেজ আব্দুল মুনতাকিম প্রমুখ।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, আগামী নির্বাচনে জামায়াত যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়, তাহলে ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। বর্তমান আইন মানুষের তৈরি এবং বর্তমান সংবিধান পুরোপুরি ইসলামভিত্তিক নয়।
আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার গাড়াগ্রাম ইউনিয়নের নতুন টেপারহাট এলাকায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ঢেউটিন প্রদান করেন এ টি এম আজহারুল ইসলাম।
কিশোরগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের আমির আব্দুর রশিদ শাহ এতে সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত ছিলেন রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের টিম সদস্য মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ, জেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুস সাত্তার, নায়েবে আমির ড. খায়রুল আনাম, জেলা সেক্রেটারি মাওলানা আন্তাজুল ইসলাম, সৈয়দপুর উপজেলা জামায়াতের আমির হাফেজ আব্দুল মুনতাকিম প্রমুখ।
রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় জাহাঙ্গীর আলম (৫৭) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৭ ডিসেম্বর) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।১ ঘণ্টা আগে
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে খুন করে ১৪ বছর পালিয়ে থাকার পর হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব। আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন র্যাব-৯-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ।৬ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে সতর্কতা বাড়িয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। অনুপ্রবেশ ও অস্ত্র পাচার ঠেকাতে টহল জোরদার ও গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।৭ মিনিট আগে
আত্মীয়ের দাফন শেষে বাড়ি ফেরার পথে নিজেই লাশ হলেন জিম আক্তার (২২) নামের এক নারী। গতকাল শনিবার রাতে জামালপুরের সদর উপজেলায় দিগপাইত বটতলা এলাকায় বাসচাপায় প্রাণ হারান তিনি। এ ঘটনায় ছয়জন আহত হয়েছেন।১৮ মিনিট আগে