জামাতার প্রাইভেট কারের নিচে পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল শ্বশুরের

কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) প্রতিনিধি
নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলায় জামাতার প্রাইভেট কারের নিচে পিষ্ট হয়ে এনতাজুল হক (৬০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২ জানুয়ারি) জুমার নামাজের সময় উপজেলার বাহাগিলি ইউনিয়নের দক্ষিণ দুড়াকুটি গ্রামের ঘোপাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত এনতাজুল হক দক্ষিণ দুড়াকুটি গ্রামেরই বাসিন্দা।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিক কলহের জেরে স্বামীর সঙ্গে অভিমান করে রেজেকা বেগম (২২) কয়েক দিন আগে বাবার বাড়িতে চলে যান। শুক্রবার জুমার নামাজের সময় রেজেকার স্বামী আবু তাহের (৩৫) তাঁর বড় স্ত্রী মিষ্টি বেগমকে (২৫) সঙ্গে নিয়ে প্রাইভেট কারে করে শ্বশুরবাড়িতে হাজির হন। আবু তাহের একই ইউনিয়নের পাগলাটারী গ্রামের মজিদুলের ছেলে।
রেজেকাকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার সময় এনতাজুল হক ও তাঁর মেয়ে নারগিস বেগম (২৪) গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দেন। এ সময় প্রাইভেট কারটি চলতে শুরু করলে এনতাজুল হক গাড়ির নিচে চাপা পড়েন। এ সময় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহতের মেয়ে নারগিস বেগমের অভিযোগ, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। ঘটনার পর উত্তেজিত এলাকাবাসী আবু তাহেরকে আটক করে কিশোরগঞ্জ থানায় সোপর্দ করেছে।
কিশোরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল কুদ্দুছ বলেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলায় জামাতার প্রাইভেট কারের নিচে পিষ্ট হয়ে এনতাজুল হক (৬০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২ জানুয়ারি) জুমার নামাজের সময় উপজেলার বাহাগিলি ইউনিয়নের দক্ষিণ দুড়াকুটি গ্রামের ঘোপাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত এনতাজুল হক দক্ষিণ দুড়াকুটি গ্রামেরই বাসিন্দা।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিক কলহের জেরে স্বামীর সঙ্গে অভিমান করে রেজেকা বেগম (২২) কয়েক দিন আগে বাবার বাড়িতে চলে যান। শুক্রবার জুমার নামাজের সময় রেজেকার স্বামী আবু তাহের (৩৫) তাঁর বড় স্ত্রী মিষ্টি বেগমকে (২৫) সঙ্গে নিয়ে প্রাইভেট কারে করে শ্বশুরবাড়িতে হাজির হন। আবু তাহের একই ইউনিয়নের পাগলাটারী গ্রামের মজিদুলের ছেলে।
রেজেকাকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার সময় এনতাজুল হক ও তাঁর মেয়ে নারগিস বেগম (২৪) গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দেন। এ সময় প্রাইভেট কারটি চলতে শুরু করলে এনতাজুল হক গাড়ির নিচে চাপা পড়েন। এ সময় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহতের মেয়ে নারগিস বেগমের অভিযোগ, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। ঘটনার পর উত্তেজিত এলাকাবাসী আবু তাহেরকে আটক করে কিশোরগঞ্জ থানায় সোপর্দ করেছে।
কিশোরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল কুদ্দুছ বলেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী ও পাবনা-১ (সাঁথিয়া-বেড়ার একাংশ) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী অধ্যাপক আবু সাইয়িদের পক্ষে মনোনয়নপত্র বাছাই কার্যক্রমে অংশ নেওয়া দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।৫ মিনিট আগে
মেটা: রংপুর-৩ ও ৪ আসনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে মোট ১৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। আর ছয়জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।৩২ মিনিট আগে
পাকিস্তান ও চীনের ক্রমবর্ধমান কৌশলগত জোটকে ‘চরম বিপজ্জনক’ আখ্যা দিয়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে একটি খোলা চিঠি দিয়েছেন বালুচ নেতা ও মানবাধিকারকর্মী মীর ইয়ার বালুচ। চিঠিতে তিনি সতর্ক করে বলেছেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বালুচিস্তানে চীনা সেনাবাহিনী মোতায়েন হতে পারে, যা ভারত ও বালুচিস্তান...৪৪ মিনিট আগে
রাজশাহীতে বিএনপির এক কর্মীর বিরুদ্ধে থানায় চাঁদা দাবির অভিযোগ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে গিয়েছেন দুই ঠিকাদার। বৃহস্পতিবার রাস্তার কাজের সাইটে গিয়ে চাঁদা দাবির কারণে বিএনপির ওই কর্মীকে পিটুনি দেওয়া হয়েছিল। এ জন্য তাঁর বাবা বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন। তবে এজাহারে দাবি করা হয়েছে, পূর্বশত্রুতার৪৪ মিনিট আগে