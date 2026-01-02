Ajker Patrika

জামাতার প্রাইভেট কারের নিচে পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল শ্বশুরের

কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) প্রতিনিধি 
শ্বশুর নিহত হওয়ার পর উত্তেজিত এলাকাবাসী জামাইকে আটক করে কিশোরগঞ্জ থানায় সোপর্দ করে এবং তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করে। ছবি: আজকের পত্রিকা
নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলায় জামাতার প্রাইভেট কারের নিচে পিষ্ট হয়ে এনতাজুল হক (৬০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২ জানুয়ারি) জুমার নামাজের সময় উপজেলার বাহাগিলি ইউনিয়নের দক্ষিণ দুড়াকুটি গ্রামের ঘোপাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত এনতাজুল হক দক্ষিণ দুড়াকুটি গ্রামেরই বাসিন্দা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিক কলহের জেরে স্বামীর সঙ্গে অভিমান করে রেজেকা বেগম (২২) কয়েক দিন আগে বাবার বাড়িতে চলে যান। শুক্রবার জুমার নামাজের সময় রেজেকার স্বামী আবু তাহের (৩৫) তাঁর বড় স্ত্রী মিষ্টি বেগমকে (২৫) সঙ্গে নিয়ে প্রাইভেট কারে করে শ্বশুরবাড়িতে হাজির হন। আবু তাহের একই ইউনিয়নের পাগলাটারী গ্রামের মজিদুলের ছেলে।

রেজেকাকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার সময় এনতাজুল হক ও তাঁর মেয়ে নারগিস বেগম (২৪) গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দেন। এ সময় প্রাইভেট কারটি চলতে শুরু করলে এনতাজুল হক গাড়ির নিচে চাপা পড়েন। এ সময় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহতের মেয়ে নারগিস বেগমের অভিযোগ, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। ঘটনার পর উত্তেজিত এলাকাবাসী আবু তাহেরকে আটক করে কিশোরগঞ্জ থানায় সোপর্দ করেছে।

কিশোরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল কুদ্দুছ বলেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

