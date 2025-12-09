Ajker Patrika

পাশেই পলিথিনে মোড়ানো আটা, অন্ধকার রাস্তায় পড়ে ছিল দিনমজুরের লাশ

গঙ্গাচড়া (রংপুর) প্রতিনিধি 
রাস্তায় পড়ে আছে আখেরুল ইসলামের লাশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাস্তায় পড়ে আছে আখেরুল ইসলামের লাশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাত পৌনে ১১টা। আঁধার রাস্তা আলোকিত করছিল শুধু একটি মোবাইলের টর্চলাইট। পাশে পলিথিনে মোড়ানো আটা, উল্টে থাকা স্যান্ডেল আর রক্তমাখা নীরবতা—সবকিছুই যেন সাক্ষ্য দিচ্ছিল একটি আকস্মিক, নির্মম ঘটনার। প্রতিবন্ধী মেয়ের ওষুধ ও পরিবারের সকালের নাশতার জন্য আটা কিনে বাড়ি ফিরছিলেন দিনমজুর আখেরুল ইসলাম (৩৫)। কিন্তু সেই পথ আর তাঁর জীবনে ফেরা হলো না।

জানা গেছে, রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের ভুটকা মধ্যপাড়ার ডুব্বিরপাড় এলাকায় গতকাল সোমবার রাত পৌনে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, নিহতের মাথায় গভীর জখম রয়েছে। ভারী কোনো বস্তু দিয়ে আঘাত করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। তিন সন্তানের জনক আখেরুল কিছুদিন আগে কেরানীগঞ্জের একটি বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিসের চাকরি ছেড়ে বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, বাজার থেকে আটা নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় তাঁর লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। লাশের পাশে ছিল আটা, উল্টে থাকা স্যান্ডেল এবং কিছুটা দূরে জমির ধারে পড়ে ছিল মোবাইল ফোনটি—টর্চলাইট তখনো জ্বলছিল। তাঁদের ধারণা, আচমকা আঘাতে তিনি রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন।

ছেলের মৃত্যুতে বাবার আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা
ছেলের মৃত্যুতে বাবার আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

নিহতের ছোট ভাই আখতারুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সন্ধ্যায় ওর ফোনে কয়েকটা কল আসে। কারও সঙ্গে তর্কও হয়। সেই কলের সূত্র ধরেই ওকে ডেকে নিয়ে পরে হত্যা করা হয়েছে বলে আমাদের সন্দেহ।’ ঘটনাস্থলে ছেলের লাশ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন বাবা শামসুদ্দিন। তিনি বারবার বলছিলেন, ‘কে আমার ছেলেটারে মারল? তিনটা নাতি, একটা আবার প্রতিবন্ধী— এদের নিয়ে আমার কী হবে?’

স্বামীকে হারিয়ে শোকে ভেঙে পড়েন স্ত্রী খাদিজা বেগম। তিনি বলেন, ‘মেয়ের ওষুধ আনতে গেছিল। আটা আনবে বলছিল। আমার মানুষটা আর ঘরে ফিরল না। তিনটা ছাওয়ারে নিয়ে আমি কীভাবে বাঁচম?’ বাজারের ওষুধ ব্যবসায়ী সেরাজুল ইসলাম বলেন, ‘রাতে মেয়ের ওষুধ নিতে এসেছিল। দোকানে ছিল না, তাই বললাম গঙ্গাচড়া থেকে নিতে হবে। হাতে আটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই শুনি ওকে মেরে ফেলা হয়েছে।’

এদিকে রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন রংপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) সুশান্ত চন্দ্র রায়। তিনি বলেন, ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। গঙ্গাচড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সবুর বলেন, ‘এটি হত্যা নাকি সড়ক দুর্ঘটনা—এখনই নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য রংপুর মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি।’

বিষয়:

পুলিশরংপুর মেডিকেল কলেজজেলার খবররংপুর বিভাগ
বেগম রোকেয়াকে ‘কাফির-মুরতাদ’ বললেন রাবি শিক্ষক মাহমুদুল

রাবি প্রতিনিধি  
খন্দকার মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান। ছবি: সংগৃহীত
খন্দকার মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান। ছবি: সংগৃহীত

বেগম রোকেয়াকে ‘মুরতাদ’ ও ‘কাফির’ আখ্যা দিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খন্দকার মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে বেগম রোকেয়া দিবসে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘আজ মুরতাদ-কাফির বেগম রোকেয়ার জন্মদিন।’ 

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সহযোগী অধ্যাপক খন্দকার মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান জানান, তিনি সাজিদ হাসান নামের একজনের পোস্ট শেয়ার করে ক্যাপশনে ওই কথাগুলো লিখেছেন। তাঁর দাবি, ‘ওই পোস্ট পড়ে মনে হয়েছে বেগম রোকেয়া ইসলামবিদ্বেষী ছিলেন। সাজিদ হাসানের পোস্টের পুরো লেখাটা পড়লে বেগম রোকেয়ার সেই পরিচয় এসে যায়।’

এমন মন্তব্যের কারণ সম্পর্কে বলেন, ‘এই পোস্টের লেখাগুলো ভেরিফিকেশনের জন্য বড় আলেমের কাছে যেতে হবে। আলেমের কাছে গেলেই আপনি বুঝবেন তিনি কাফের বা মুরতাদ ছিলেন কি না!’

একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের এমন মন্তব্য ঘিরে এরই মধ্যে সমালোচনা শুরু হয়েছে। অনেককে আবার ওই শিক্ষকের প্রশংসাও করতে দেখা গিয়েছে। কমেন্টে অনেক শিক্ষার্থী লিখেছেন, ‘সহমত স্যার।’

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহিন বিশ্বাস এষা বলেন, ‘বেগম রোকেয়া পুরো উপমহাদেশেই নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর কারণেই আমাদের নারীরা বর্তমানে পড়াশোনা, রাজনীতিসহ সব ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছে। তাঁকে নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য করা মানে গোটা নারী সমাজকেই হেয় করা।’

রাকসুর সাংস্কৃতিক সম্পাদক জায়িদ হাসান জোহা বলেন, ‘সবারই নিজস্ব দর্শন থাকে, আর তার মাপকাঠিও আলাদা। তবে এ ধরনের মন্তব্য প্রকাশ্যে না বলাই উত্তম বলে মনে করি।’

তবে বিষয়টিকে ব্যক্তিগত অভিমত বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব। তিনি বলেন, ‘এটা তার ব্যক্তিগত অভিমত। এটা অনেকের ভালো লাগবে না। এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে এনডোর্স করি না।’

বিষয়:

রাজশাহী জেলারাবিরাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবররাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়বেগম রোকেয়া
চট্টগ্রামে আর্মড পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৭: ১৪
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রাম নগরীতে নাঈম বিশ্বাস (২৫) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার নগরীর বায়েজিদ এলাকার একটি বাসা থেকে গলায় ‘ফাঁস দেওয়া’ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

নাঈম বিশ্বাস চট্টগ্রামে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন-৯-এ কর্মরত ছিলেন। তিনি পরিবার নিয়ে নগরীর বায়েজিদ চক্রেসো আবাসিক এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। তাঁর বাড়ি বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) পুলিশ ফাঁড়ির এসআই নুরে আলম আশেক বলেন, রাতে এপিবিএন সদস্যরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের পুলিশ সুপার দীপক জ্যোতি খীসা বলেন, নাঈম বিশ্বাস যে বাসায় পরিবার নিয়ে থাকতেন, সেখান থেকেই ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে রাতে চট্টগ্রাম মেডিকেলে নেওয়া হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, নাঈম বিশ্বাস গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানা যাবে।

দাম্পত্যকলহের জেরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার পর এই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিষয়:

উদ্ধারচট্টগ্রাম বিভাগমরদেহজেলার খবর
রানীনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় ব্যবসায়ী নিহত

রানীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নওগাঁর রানীনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় রেজাউল ইসলাম (৪২) নামে একজন ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। সোমবার সন্ধ্যায় দুর্ঘটনার পর মঙ্গলবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

রেজাউল ইসলাম উপজেলার কাশিমপুর উত্তরপাড়া গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে।

রেজাউল ইসলামের চাচাতো ভাই ওহিদুর রহমান জানান, রেজাউল ইসলাম কাশিমপুরনগর ব্রিজ এলাকায় সার ও কীটনাশকের ব্যবসা করতেন। গতকাল সন্ধ্যার পর তিনি ব্যবসায়িক কাজে মোটরসাইকেলে আবাদপুকুর যাওয়ার সময় সড়কের সোনাকানিয়া এলাকায় মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে পাশে পড়ে যান। এরপর পথচারীরা দেখতে পেয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে রানীনগর উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় নওগাঁ সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করে। সেখানেও অবস্থার কোনো উন্নতি না হওয়ায় রাতেই বগুড়া শহীদ জিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে মারা যান তিনি।

রানীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল লতিফ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

নওগাঁনিহতরানীনগরজেলার খবরব্যবসায়ী
দুমড়েমুচড়ে গেল প্রাইভেট কার, ছিটকে পড়ে নিহত ১

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের মাধবপুরে প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হিমেল (২০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার ধর্মঘর-হরষপুর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় আহত হন এনায়েতুল্লাহ (২২) নামের একজন।

নিহত হিমেল ধর্মঘর ইউনিয়নের সোয়াবই মোল্লা বাড়ির মোহন মিয়ার ছেলে। আহত এনায়েতুল্লাহ চৌমুহনী ইউনিয়নের আনন্দ গ্রামের বাসিন্দা। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে দুই যুবক একটি প্রাইভেট কার নিয়ে সড়কে ড্রাইভিং অনুশীলনে বের হন। গাড়ির গতি সামলাতে না পেরে একপর্যায়ে সেটি সড়কের পাশের গাছের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায়। সংঘর্ষের পর গাড়িটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ওই দুই যুবক ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার করে মাধবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক হিমেলকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত এনায়েতুল্লাহকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কাশিমনগর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক গোলাম মোস্তফা জানান, নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িটি জব্দ করা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিষয়:

হবিগঞ্জমাধবপুরদুর্ঘটনাসিলেট বিভাগজেলার খবর
