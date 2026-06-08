Ajker Patrika
রংপুর

ধরলা নদীতে ডুবে নিখোঁজ সহোদর, ২৮ ঘণ্টা পর ভেসে উঠল বড় ভাইয়ের লাশ

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
ধরলা নদীতে ডুবে নিখোঁজ সহোদর, ২৮ ঘণ্টা পর ভেসে উঠল বড় ভাইয়ের লাশ
নদীতে ডুবে নিখোঁজ সাব্বির ও শাওন। ছবি: সংগৃহীত

লালমনিরহাটের সদর উপজেলার মোগলহাট ইউনিয়নের জিরো পয়েন্ট এলাকায় ধরলা নদীতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হওয়া আপন দুই ভাইয়ের মধ্যে ২৮ ঘণ্টা পর বড় ভাই সাব্বির হোসেনের লাশ উদ্ধার হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে নদীতে তার লাশ ভেসে ওঠে। ছোট ভাই শাওন হোসেন এখনো নিখোঁজ রয়েছে।

নিহত সাব্বির হোসেন নবম শ্রেণির ছাত্র এবং নিখোঁজ শাওন হোসেন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তারা সদর উপজেলার মোগলহাট টেম্পো স্ট্যান্ড এলাকার হেলাল হোসেন ও সেলিনা দম্পতির ছেলে। দুই ভাই স্থানীয় মোগলহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিল।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, গতকাল রোববার দুপুরে বন্ধু মেহেদিকে নিয়ে ধরলা নদীতে গোসল করতে নামে সাব্বির ও শাওন। একপর্যায়ে স্রোতে ভেসে গভীর পানিতে ডুবে নিখোঁজ হয় দুই ভাই। তাদেরকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে গিয়ে বন্ধু মেহেদিও ডুবে যায়।

তীরে থাকা এক জেলে বিষয়টি দেখে দ্রুত নদীতে নেমে মেহেদিকে উদ্ধার করেন। তবে সাব্বির ও শাওনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

ধরলা নদীতে গোসল করতে নেমে দুই ভাই নিখোঁজ, চলছে উদ্ধার অভিযানধরলা নদীতে গোসল করতে নেমে দুই ভাই নিখোঁজ, চলছে উদ্ধার অভিযান

খবর পেয়ে প্রথমে স্থানীয়রা এবং মোগলহাট ক্যাম্পের বিজিবি সদস্যরা উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। পরে অভিযানে যুক্ত হয় লালমনিরহাট ফায়ার সার্ভিস। সন্ধান না মেলায় বিকেলে রংপুরের ডুবুরি দল অভিযান শুরু করে। রাতে অভিযান অসমাপ্ত রেখে তা স্থগিত করা হয়।

আজ দ্বিতীয় দিনের মতো স্থানীয় ডুবুরি ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল আবারও উদ্ধার অভিযান চালায়। বিকেলে ২৮ ঘণ্টা পর বড় ভাই সাব্বিরের লাশ ভেসে ওঠে।

লালমনিরহাট ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার রোকন উজ্জামান বলেন, “বড় ভাই সাব্বিরের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। অপর জনকে উদ্ধারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।”

বিষয়:

নিখোঁজলালমনিরহাটসাব্বিররংপুর বিভাগফায়ার সার্ভিস
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