Ajker Patrika
রাজশাহী

টাকা গুনে নেওয়ার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর বাগমারা থানার পুলিশ পরিদর্শক প্রত্যাহার

 রাজশাহী প্রতিনিধি
আপডেট : ০৮ জুন ২০২৬, ২২: ১৬
টাকা গুনে নেওয়ার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর বাগমারা থানার পুলিশ পরিদর্শক প্রত্যাহার
পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) কমলেশ দাস। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীর বাগমারা থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) কমলেশ দাসের টাকা নেওয়ার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর তাঁকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। রাজশাহী জেলা পুলিশের ভাষ্য, আজ সোমবার ভিডিওটি নজরে আসার পর রাতেই তাঁকে থানা থেকে প্রত্যাহার করে জেলা পুলিশ লাইন্সে সংযুক্ত করা হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ৫২ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, নিজের টেবিলে বসে কমলেশ দাস একজন ব্যক্তির কাছ থেকে একটি খাম নিচ্ছেন। পরে খামের ভেতর থাকা নোট বের করে দ্রুত গুণে নিজের পকেটে রাখেন।

ভিডিওতে পুরো ঘটনার সময় অর্থ প্রদানকারী ব্যক্তির সঙ্গে কমলেশ দাসকে স্বাভাবিক ও হাস্যোজ্জ্বলভাবে কথা বলতে দেখা যায়। তবে ভিডিওতে অর্থ প্রদানকারী ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।

ভিডিওটির অডিও বন্ধ থাকায় সেখানে কী ধরনের কথোপকথন হয়েছে বা কী কারণে অর্থ লেনদেন হয়েছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

অভিযোগ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে কমলেশ দাস বলেন, ভিডিওটি কখন ধারণ করা হয়েছে, সে বিষয়ে তাঁর কোনো ধারণা নেই। তাঁর ভাষ্য, অনেক ক্ষেত্রে ভাতা কিংবা রেশন-সংক্রান্ত অর্থও এভাবে নিয়ে থাকেন।

রাজশাহী জেলা পুলিশের মুখপাত্র ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, `ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। আজ ওই ভিডিও নজরে এলে কমলেশ দাসকে রাতেই থানা থেকে প্রত্যাহার করে জেলা পুলিশ লাইন্সে সংযুক্ত করা হয়েছে।'

সাবিনা ইয়াসমিন জানান, জেলার পুলিশ সুপার বিষয়টি তদন্ত করতে একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তদন্তে কোনো অনৈতিক অর্থের লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া গেলে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাবাগমারাপুলিশরাজশাহী বিভাগসাবিনা ইয়াসমিন
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