পীরগঞ্জে ট্রাক্টরের ধাক্কায় নিহত ২

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৯: ১০
প্রতীকী ছবি

রংপুরের পীরগঞ্জে ট্রাক্টরের ধাক্কায় নারীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার জামতলা সড়কের সোনাকান্দর কলার হাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার গঙ্গারামপুরের দুলা মিয়ার স্ত্রী পিয়ারি বেগম (৬০) এবং গাইবান্ধার পলাশবাড়ীর মহাদীপুর গ্রামের সোলাইমান (৭০)।

জানা গেছে, পিয়ারি বেগম তাঁর স্বামী দুলা মিয়ার অটোভ্যানে করে পারিবারিক প্রয়োজনে পীরগঞ্জ বাজারে আসছিলেন। পথিমধ্যে সোনাকান্দর কলার হাট নামের স্থানে এলে ইটবোঝাই একটি মাহিন্দ্রা ট্রাক্টর অটোভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে পিয়ারি বেগম নিহত হন।

গুরুতর আহত অবস্থায় অপর পথচারী সোলাইমানকে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধার করে পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। দুর্ঘটনার পর ঘাতক ট্রাক্টরসহ চালক দ্রুত সটকে পড়েন।

পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন।

রংপুর জেলানিহতনারীরংপুরজেলার খবররংপুর বিভাগ
চসিকে ৪০ কোটি টাকার কর জালিয়াতি, দুদকের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চসিকে ৪০ কোটি টাকার কর জালিয়াতি, দুদকের অভিযান

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) রাজস্ব বিভাগে বড় ধরনের কর জালিয়াতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। নগরীর দুটি কনটেইনার ডিপোর বার্ষিক কর মূল্যায়ন থেকে কৌশলে প্রথম অঙ্ক ‘২’ মুছে প্রায় ৪০ কোটি টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ তদন্তে আজ বৃহস্পতিবার চসিক কার্যালয়ে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অভিযানে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র জব্দ করে প্রাথমিক তদন্তে অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে সংস্থাটি।

অনুসন্ধানে জানা যায়, মধ্যম হালিশহরের এছাক ব্রাদার্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও পতেঙ্গার লালদিয়া চরের ইনকনট্রেড লিমিটেড—এই দুটি প্রতিষ্ঠানের ২০১৭–১৮ অর্থবছরে বার্ষিক কর মূল্যায়ন নির্ধারণ করা হয় যথাক্রমে ২৬ কোটি ৩৮ লাখ ও ২৫ কোটি ৬৭ লাখ টাকা। কিন্তু রিভিউ বোর্ডে শুনানির সময় ফরম থেকে প্রথম অঙ্ক ‘২’ মুছে ফেলা হয়। ফলে কর দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬ কোটি ৩৮ লাখ ও ৫ কোটি ৬৭ লাখ টাকা।

এ বিষয়ে দুদকের সহকারী পরিচালক সায়েদ আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কর কমিয়ে দেওয়ার ঘটনায় সিটি করপোরেশনের রাজস্ব বিভাগের একাধিক কর্মকর্তা জড়িত থাকতে পারেন। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান দুটিও সুবিধাভোগী।

‘প্রাথমিক তদন্তে দেখেছি, নথিতে ঘষামাজা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের মালিকেরও যোগসাজশ রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। যেহেতু তারা বেনিফিশিয়ারি। সিগনেচার এক্সপার্টদের মতামত নেওয়া হবে। বিস্তারিত তদন্তে ব্যাংকিং হিসাব তদন্ত করা হবে।’

চসিকের সচিব মোহাম্মদ আশরাফুল আমিন বলেন, ‘২০১৭-১৮ সালে চসিকের শেষ অ্যাসেসমেন্টকে ভিত্তি করে দুই কনটেইনার ডিপোতে অনিয়মটা হয়েছে। ২৬ কোটি ও ২৫ কোটিকে ঘষামাজা করে ৬ কোটি ও ৫ কোটি দেখানো হয়েছে। একজন টিও এবং দুজন ডিটিও সরাসরি দায়ী ছিলেন। হিসাব সহকারীরা বিষয়টি জানতেন। কর্মরত দুজনকে সাসপেন্ড করে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

‘হিসাব সহকারীদের ওএসডি করেছি। তাঁদেরও ১০ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হয়েছে। নোটিশের জবাব দেওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থায় চলে যাব। একজন অবসর নিয়েছেন। অবসরোত্তর বেনিফিটগুলো স্থায়ীভাবে স্থগিত করেছি। ক্ষতি নির্ধারণের বিষয় ছিল।’

আশরাফুল আমিন বলেন, ‘সরকারি কোনো সংস্থা অন্য কোনো ব্যবস্থা নিলে আমরা সহযোগিতা করব। ২০২৩ সালে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। রিপোর্ট আসার সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় মেয়র ব্যবস্থা নিয়েছেন। তিনি বিভাগীয় প্রধানদের নিয়মিত পরিদর্শনের নির্দেশনা দিয়েছেন। রিভিউ বোর্ডের আগের সিদ্ধান্ত বাতিল করে প্রতিষ্ঠান দুটি থেকে ২৬ কোটি ও ২৫ কোটি ধরে পুনরায় কর আদায় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।’

চট্টগ্রাম জেলাচসিকঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামদুদকজেলার খবরজালিয়াতি
চাঁদা না দেওয়ায় পূজামণ্ডপে ছুরিকাঘাতে নারীসহ আহত ৩

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহ নগরীতে একটি পূজামণ্ডপে চাঁদাবাজদের ছুরিকাঘাতে নারীসহ তিনজন আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার (২২ অক্টোবর) রাতে নগরীর বড় কালীবাড়ি এলাকার বন্ধুসংঘ শ‍্যামা পূজামণ্ডপে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন অটোমিস্ত্রি মানিক সরকার (২৮); তাঁর স্ত্রী ভারতী সরকার (২৪) এবং বড় কালীবাড়ি বন্ধুসংঘ শ‍্যামা পূজা উদ্‌যাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাধন সরকার (৫৭)। গুরুতর আহতাবস্থায় ভারতী সরকারকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এ ঘটনায় আহত মানিক সরকারের মা আরতী সরকার বাদী হয়ে কোতোয়ালি মডেল থানায় মামলা দায়ের করেছেন। মামলার পর রাতেই অভিযান চালিয়ে মামুন (২৭) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ইমাম নামে আরেক অভিযুক্ত পলাতক আছেন।

আহত ভারতী সরকারের স্বামী মানিক সরকার বলেন, ‘প্রতিবছরই পূজার সময় মামুন, ইমামসহ কয়েকজন যুবক আমাদের কাছে চাঁদা দাবি করে। এ বছরও ২০ হাজার টাকা দাবি করে তারা। চাঁদা না দেওয়ায় তারা পূজামণ্ডপে ভাঙচুরের চেষ্টা করে। পরে আমরা ফিরাতে গেলে মামুন ও ইমাম আমাদের ওপর ছুরি দিয়ে আঘাত করে। এ সময় আমি, আমার স্ত্রী ও বড় কালীবাড়ি বন্ধুসংঘ শ‍্যামা পূজা উদ্‌যাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাধন সরকার আহত হয়। পরে স্থানীয়রা আমাদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। আমার স্ত্রীর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমার স্ত্রীকে ঢাকায় নেওয়াসহ ২০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। তার অপারেশনের প্রস্তুতি চলছে। ডাক্তার বলছে আজকের মাঝে আরও অন্তত ৪০ হাজার টাকা লাগবে। আমি গরিব মানুষ এত টাকা এখন কোথায় পাব। ছুরির আঘাত আমার স্ত্রীর ফুসফুস পর্যন্ত ঢুকেছে।’

সাধন সরকারের ছেলে স্বপ্ন সরকার বলেন, ‘চাঁদা না দেওয়ায় পূজামণ্ডপে হামলা করে প্রতিমা ভাঙার চেষ্টা করে হামলাকারীরা। পরে বাধা দিতে গেলে ছুরি নিয়ে আমাদের ওপর হামলা করে। আমরা এই চাঁদাবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি।’

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মাদ শিবিরুল ইসলাম বলেন, পূজামণ্ডপে হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে। একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অপর আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

ছুরিকাঘাতনারীময়মনসিংহ বিভাগপূজামণ্ডপআহতচাঁদাবাজি
ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে অটোরিকশাচালক খুন

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহ নগরীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে মাসুদ মিয়া (৩৮) নামের এক অটোরিকশাচালক খুন হয়েছেন। গতকাল বুধবার (২২ অক্টোবর) রাতে নগরীর ভাটি বাড়েরা এলাকার বাইপাস রোড থেকে তাঁর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত অটোচালক জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার ভালুকজান এলাকার খোরশেদ আলীর ছেলে।

জানা গেছে, গতকাল বিকেল ৪টার দিকে ময়মনসিংহ শহরের আকুয়া এলাকার একটি গ্যারেজ থেকে অটোরিকশা নিয়ে বের হন মাসুদ। রাত সাড়ে ৯টার দিকে ময়মনসিংহ নগরীর ভাটি বাড়েরা এলাকার বাইপাস রোডে তাঁর রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে খবর পেয়ে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিটের সদস্যরা গতকাল দিবাগত রাত ২টার দিকে ঘটনাস্থল ও মমেক হাসপাতালের মর্গ থেকে আলামত সংগ্রহ করেছেন।

ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মাসুদ মিয়াকে বাড়েরা এলাকার বাইপাস সড়ক থেকে নটরডেম কলেজ সড়কের পাশের নির্জন স্থানে নিয়ে কুপিয়ে ফেলে রেখে অটোরিকশা নিয়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় মাসুদ দৌড়ে বাইপাস সড়কে এসে পড়ে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। আসামি গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

ছুরিকাঘাতময়মনসিংহ জেলাময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহজেলার খবরখুন
খুলনায় শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ড, জামায়াতের কার্যালয়সহ পুড়ল ৭ দোকান

খুলনা প্রতিনিধি
বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ড পুড়ে যাওয়া দোকান। ছবি: আজকের পত্রিকা
বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ড পুড়ে যাওয়া দোকান। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনায় শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডে জামায়াতে ইসলামীর ৯ নম্বর ওয়ার্ড কার্যালয়সহ মাতটি দোকান, দুটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার গ্যারেজ, দুটি ইজিবাইক, দুটি ফ্রিজ ও তিনটি রিকশা পুড়ে গেছে।

বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে নগরীর মুজগুন্নি এলাকার ১৯ নম্বর সড়কে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র জানা গেছে, ২টার দিকে মুজগুন্নি ১৯ নম্বর সড়কের একটি মুদিদোকান থেকে শর্টসার্কিটের মাধ্যমে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন আশপাশের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। এতে ৯ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াত ইসলামীর কার্যালয়, সাতটি দোকান, দুটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার গ্যারেজ, দুটি ইজিবাইক, দুটি ফ্রিজ ও তিনটি রিকশাসহ বিভিন্ন মালামাল পুড়ে যায়।

খবর পেয়ে খুলনা ফায়ার সার্ভিসের বয়রা, দৌলতপুর ও খালিশপুর স্টেশনের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় আধা ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

খুলনা ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার আবু ইউসুফ বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। আগুনে সাতটি দোকান, দুটি গ্যারেজ এবং জামায়াতে ইসলামী কার্যালয়ের কিছু আসবাব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাথমিক ধারণা করা হচ্ছে, আগুনে ৩০ থেকে ৪০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

ওয়ার্ডখুলনা বিভাগঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবরফায়ার সার্ভিসজামায়াতে ইসলামী
