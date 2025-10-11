Ajker Patrika
শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ, আটক ১

খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

দিনাজপুরের খানসামা উপজেলার পাকেরহাট এলাকার আক্তারুলকে (৪৫) আটক করেছে থানা-পুলিশ। ৭ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে তাঁকে আটক করা হয়।

অভিযুক্ত আক্তারুল ইসলামের বাড়ি উপজেলার পাকেরহাট গুন্দুশাহপাড়া এলাকায়। পেশায় ভ্যানচালক।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিশুর দাদা বাদী হয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

মামলার এজাহার ও ভুক্তভোগীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ওই এলাকায় শিশুটির পরিবারের কোনো সদস্য বাড়িতে না থাকায় প্রতিবেশী আক্তারুল শিশুটিকে একা পেয়ে ধর্ষণচেষ্টা চালায়। বিষয়টি বুঝতে পেরে পরিবারের লোকজন থানায় অবগত করলে শুক্রবার দিবাগত রাতে নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে আটক করে পুলিশ।

খানসামা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজমূল হক আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সংবেদনশীল এ ঘটনায় খবর পাওয়ার পরপরই ভুক্তভোগী ও তাঁর পরিবারের বক্তব্য নেওয়া হয়। ঘটনার সত্যতা পাওয়ায় প্রাথমিক তদন্ত শেষে অভিযুক্ত আক্তারুল ইসলামকে আটক করে আজ দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে থানা-পুলিশ সর্বদা তৎপর রয়েছে।’

