রমেক হাসপাতালে নারীর মৃত্যু, ৮ ঘণ্টা ধরে চিকিৎসক না পাওয়ার অভিযোগ স্বজনদের

রংপুর প্রতিনিধি
রংপুর মেডিকেল কলেজ (রমেক) হাসপাতালের গাইনি বিভাগে আয়েশা সিদ্দিকা (২০) নামের এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। রোগীর স্বজনদের অভিযোগ, আজ সোমবার বেলা ১১টা থেকে বারবার ডেকেও ওয়ার্ডে কোনো চিকিৎসককে পাননি তাঁরা। পরে সন্ধ্যা ৭টার দিকে রোগীর মৃত্যু হয়।
মৃত আয়েশার বাড়ি রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার ময়েনপুর পূর্বপাড়া গ্রামে। তাঁর স্বামীর নাম আল-আমিন।
রোগীর স্বজনদের অভিযোগ, গর্ভের সন্তান নষ্ট হওয়ায় গত বুধবার থেকে আয়েশা হাসপাতালে ছিলেন। আজ তাঁর শরীরে রক্ত দেওয়ার কথা ছিল। কিন্ত বেলা ১১টা থেকে বারবার ডেকেও স্বজনেরা কোনো চিকিৎসক পাননি। অবস্থার অবনতি ঘটলে সন্ধ্যা ৭টার দিকে মারা যান আয়েশা।
আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় সরেজমিনে রমেক হাসপাতালে দেখা যায়, রোগীর স্বজনেরা আহাজারি করছেন। স্ট্রেচারে করে লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
মৃত রোগীর বড় ভাই রাজু মিয়া বলেন, ‘আমরা বারবার বলেছি, এখানে যদি চিকিৎসা না হয়, আমরা বাইরের ক্লিনিকে নিয়ে যাব। কিন্তু তারা আমাদের কথা শোনেনি। একটার পর একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়েছে। টেস্ট করতে আমাদের ৫০ হাজার টাকা গেছে। ১১টা থেকে ডাক্তারকে ডাকি, কেউ আসে না। রক্ত ও অক্সিজেন ম্যানেজ করে রাখছি। সেগুলো দিতে বলছি, কিন্তু আমার বোনকে দেয় নাই। এখন মারা গেল কেমন করে।’
হাসপাতালের এক রোগীর স্বজন নীলফামারীর বাসিন্দা মিলন মিয়া বলেন, এখানে কোনো চিকিৎসা নেই। বেলা ১১টা থেকে কোনো চিকিৎসক নেই। বিনা চিকিৎসা রোগীটা মারা গেল।
অভিযোগের বিষয়ে জানতে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের কক্ষে গেলে তাঁরা উত্তর না দিয়ে দ্রুত বের হয়ে যান।
জানতে চাইলে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আশিকুর রহমান এ বিষয়ে গাইনি ওয়ার্ডে কথা বলতে বলেন। চিকিৎসকদের চলে যাওয়ার বিষয়টি জানানো হলে তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তাদের ধরে আপনার সামনে আনতে হবে নাকি? কালকে অফিসে আসেন, কথা বলব।’
রংপুর মেডিকেল কলেজ (রমেক) হাসপাতালের গাইনি বিভাগে আয়েশা সিদ্দিকা (২০) নামের এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। রোগীর স্বজনদের অভিযোগ, আজ সোমবার বেলা ১১টা থেকে বারবার ডেকেও ওয়ার্ডে কোনো চিকিৎসককে পাননি তাঁরা। পরে সন্ধ্যা ৭টার দিকে রোগীর মৃত্যু হয়।
মৃত আয়েশার বাড়ি রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার ময়েনপুর পূর্বপাড়া গ্রামে। তাঁর স্বামীর নাম আল-আমিন।
রোগীর স্বজনদের অভিযোগ, গর্ভের সন্তান নষ্ট হওয়ায় গত বুধবার থেকে আয়েশা হাসপাতালে ছিলেন। আজ তাঁর শরীরে রক্ত দেওয়ার কথা ছিল। কিন্ত বেলা ১১টা থেকে বারবার ডেকেও স্বজনেরা কোনো চিকিৎসক পাননি। অবস্থার অবনতি ঘটলে সন্ধ্যা ৭টার দিকে মারা যান আয়েশা।
আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় সরেজমিনে রমেক হাসপাতালে দেখা যায়, রোগীর স্বজনেরা আহাজারি করছেন। স্ট্রেচারে করে লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
মৃত রোগীর বড় ভাই রাজু মিয়া বলেন, ‘আমরা বারবার বলেছি, এখানে যদি চিকিৎসা না হয়, আমরা বাইরের ক্লিনিকে নিয়ে যাব। কিন্তু তারা আমাদের কথা শোনেনি। একটার পর একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়েছে। টেস্ট করতে আমাদের ৫০ হাজার টাকা গেছে। ১১টা থেকে ডাক্তারকে ডাকি, কেউ আসে না। রক্ত ও অক্সিজেন ম্যানেজ করে রাখছি। সেগুলো দিতে বলছি, কিন্তু আমার বোনকে দেয় নাই। এখন মারা গেল কেমন করে।’
হাসপাতালের এক রোগীর স্বজন নীলফামারীর বাসিন্দা মিলন মিয়া বলেন, এখানে কোনো চিকিৎসা নেই। বেলা ১১টা থেকে কোনো চিকিৎসক নেই। বিনা চিকিৎসা রোগীটা মারা গেল।
অভিযোগের বিষয়ে জানতে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের কক্ষে গেলে তাঁরা উত্তর না দিয়ে দ্রুত বের হয়ে যান।
জানতে চাইলে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আশিকুর রহমান এ বিষয়ে গাইনি ওয়ার্ডে কথা বলতে বলেন। চিকিৎসকদের চলে যাওয়ার বিষয়টি জানানো হলে তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তাদের ধরে আপনার সামনে আনতে হবে নাকি? কালকে অফিসে আসেন, কথা বলব।’
বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীরা মনে করেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষকের দাবি মেনে নিয়েও সংগীত শিক্ষক বহাল রাখা ন্যায়সংগত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে স্থাপন করা শিশুদের বিকাশের পরিবেশকে সংকীর্ণ করবে।২১ মিনিট আগে
নাটোরে মহাসড়ক অবরোধ করেছেন টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা। এক ছাত্রকে অপহরণচেষ্টা ও মারধরের প্রতিবাদে আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত জেলার নাটোর-রাজশাহী মহাসড়কের রামাইগাছি এলাকায় প্রতিষ্ঠানটির বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেন।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম নগরীর মেহেদীবাগে ২৮ বছর আগে সরকারি সিটি কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক সিনাউল হক আশিক হত্যা মামলায় পাঁচ আসামির সবাই খালাস পেয়েছেন। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মিজানুর রহমানের আদালত এ রায় দেন।১ ঘণ্টা আগে
ফায়ার সার্ভিস মহাপরিচালক বলেন, একটা ঘটনার যখন কাজ শুরু হয়, তখন পর্যবেক্ষণ করা হয়। তাঁরা বেশ কয়েকবার পর্যবেক্ষণ করেছেন। যখন দেখেছেন, বিষয়টি ছোট পর্যায়ে আছে, তখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আগুন নেভানোর কাজ শুরু করবেন। ভেতরে ঢুকে কাজ শুরু করার মুহূর্তেই ছোট একটা বিস্ফোরণ ঘটে। সেটা দেখে পেছনে ফেরত না এসে আবার কা২ ঘণ্টা আগে