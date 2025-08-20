Ajker Patrika
জুলাই সনদে ঐকমত্য হলে নির্বাচনের পথে এগোনো সম্ভব হবে: আসিফ মাহমুদ

রংপুর প্রতিনিধি
বেরোবিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বেরোবিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই সনদের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য হলে নির্বাচনের দিকে এগোনো সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

আজ বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেল বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) শহীদ আবু সাঈদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ মন্তব্য করেন।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, ‘স্থানীয় সরকার থেকে আমরা আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসনে ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় ২৯টা প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট করেছি। এটা এক দিনে বা রাতারাতি সমাধান হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সঠিক সদিচ্ছা থাকলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলো সমাধান হয়ে যাবে।’

ভোট চুরি ও কেন্দ্র দখলের কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ভাঙতে হয়েছে উল্লেখ্য করে আসিফ মাহমুদ বলেন, ভোট চুরি ও কেন্দ্র দখলের কারণে উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, সিটি করপোরেশন ও পৌরসভা ভেঙে দিতে হয়েছে।

এসব প্রতিষ্ঠান ভাঙার পর প্রশাসনিক শূন্যতা তৈরি হওয়ায় সরকারি কর্মকর্তারা অতিরিক্ত দুই থেকে তিনটি দায়িত্ব পালন করছেন। অতিরিক্ত দায়িত্বের কারণে তাঁদের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় সেগুলো ভাঙা হয়নি। পালিয়ে যাওয়া চেয়ারম্যানদের অনুপস্থিতিতে প্যানেল চেয়ারম্যানের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

নির্বাচন প্রসঙ্গে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা চেয়েছিলাম স্থানীয় সরকার (লোকাল গভর্নমেন্ট) নির্বাচনটা আগে করার। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য না হওয়ার কারণে সেটা করা সম্ভব হয়নি।

‘ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন দেওয়ার জন্য সরকার সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে। আপনারা দেখেছেন সরকারের বিভিন্ন বক্তব্যে ও প্রেস উইংয়ের বক্তব্যে। এখন জুলাই সনদের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো ও ঐকমত্য কমিশনের যে বৈঠক, সেখানে একটা ঐকমত্যে আসা গেলে নির্বাচনের দিকে এগোতে পারব।’

নির্বাচনজেলার খবররংপুর বিভাগউপদেষ্টাজুলাই সনদ
