ভোটে কোনো রকম কারচুপি হলে অ্যাকশন: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ভোটে কোনো রকম কারচুপি হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেবে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘ভোট কারচুপির কোনো ধরনের শঙ্কা নেই। আপনারা হেল্প করবেন। কোথাও যদি কোনো রকম কারচুপি হয়, সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিব।’
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে আজ রোববার রংপুর বিভাগীয় সদর দপ্তরে উত্তরের আট জেলার নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক মতবিনিময় সভা শেষে তিনি এসব কথা বলেন।
নির্বাচন সুষ্ঠু হবে কি না এমন প্রশ্নে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘যে জায়গায় যেই রকম ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, ওই ধরনের প্রস্তুতি আমাদের নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন খুব শান্তিপূর্ণ হবে, সুষ্ঠু পরিবেশে এবং একটি উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন হবে। ফ্রি, ফেয়ার অ্যান্ড ক্রেডিবল নির্বাচন হবে।’
সীমান্তঘেঁষা জেলাগুলোর নিরাপত্তা নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘বর্ডার বেল্ট এলাকা যেইগুলি রয়েছে। সেখানে প্রচুরসংখ্যক বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। যদি প্রয়োজন পড়ে সেনাবাহিনী ওই জায়গায় যাবে।’
গতকাল একটি অনলাইন মিডিয়া হাউস থেকে কয়েকজন সংবাদকর্মীকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আমি এটা দেখিনি।’
এ সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি, র্যাবের মহাপরিচালক শহিদুর রহমান, বিভাগীয় কমিশনার শহীদুল ইসলামসহ, সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ ও আনসার ব্যাটালিয়নের বিভাগ এবং জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
প্রধান উপদেষ্টার কথা ও কাজের সম্পর্ক নেই বলে মন্তব্য করেছেন সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেছেন, ‘প্রধান উপদেষ্টার কথার সঙ্গে কাজের সম্পর্ক নেই। তিনি (প্রধান উপদেষ্টা) বললেন, ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবাই এক ছাতার নিচে থাকবে। কিন্তু ছাতা তো খুললই না, বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে।’১৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামান দাবি করেছেন, শ্রমিকেরা কাজে যোগ দিয়েছেন এবং বন্দর সচল আছে। তবে শিপিং এজেন্ট, কাস্টমস এজেন্ট, বার্থ অপারেটর ও শিপ হ্যান্ডলিংয়ে অপারেটররা বলছেন, বন্দরের টার্মিনালগুলোয় জাহাজ থেকে কনটেইনার ওঠানামা, পণ্য ডেলিভারিসহ সব ধরনের...২১ মিনিট আগে
খুলনায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ভোট গ্রহণের দিন যানবাহন চলাচলে নির্দেশনা জারি করেছে পুলিশ। আজ রোববার খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ (কেএমপি) কমিশনার মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান স্বাক্ষরিত গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।২৩ মিনিট আগে
হাদি হত্যার বিচার দাবি করলেই একটি পক্ষ আমাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন বানচালের অপচেষ্টা করার অভিযোগ তোলে। তাদের স্পষ্ট করে বলতে চাই—আমরা নই, তারাই নির্বাচন বানচাল করতে চায়। ভারত চায় না, এ দেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১টার দিকে ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার বিজয় উল্লাস...৩৩ মিনিট আগে