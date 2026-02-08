Ajker Patrika
রংপুর

ভোটে কোনো রকম কারচুপি হলে অ্যাকশন: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

রংপুর প্রতিনিধি
রংপুরে ৮ জেলার নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার মতবিনিময়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোটে কোনো রকম কারচুপি হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেবে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘ভোট কারচুপির কোনো ধরনের শঙ্কা নেই। আপনারা হেল্প করবেন। কোথাও যদি কোনো রকম কারচুপি হয়, সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিব।’

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে আজ রোববার রংপুর বিভাগীয় সদর দপ্তরে উত্তরের আট জেলার নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক মতবিনিময় সভা শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

নির্বাচন সুষ্ঠু হবে কি না এমন প্রশ্নে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘যে জায়গায় যেই রকম ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, ওই ধরনের প্রস্তুতি আমাদের নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন খুব শান্তিপূর্ণ হবে, সুষ্ঠু পরিবেশে এবং একটি উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন হবে। ফ্রি, ফেয়ার অ্যান্ড ক্রেডিবল নির্বাচন হবে।’

সীমান্তঘেঁষা জেলাগুলোর নিরাপত্তা নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘বর্ডার বেল্ট এলাকা যেইগুলি রয়েছে। সেখানে প্রচুরসংখ্যক বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। যদি প্রয়োজন পড়ে সেনাবাহিনী ওই জায়গায় যাবে।’

গতকাল একটি অনলাইন মিডিয়া হাউস থেকে কয়েকজন সংবাদকর্মীকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আমি এটা দেখিনি।’

এ সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি, র‍্যাবের মহাপরিচালক শহিদুর রহমান, বিভাগীয় কমিশনার শহীদুল ইসলামসহ, সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ ও আনসার ব্যাটালিয়নের বিভাগ এবং জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীস্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়রংপুরভোটজেলার খবররংপুর বিভাগউপদেষ্টা
