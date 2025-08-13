বিপৎসীমার ৫ সেন্টিমিটার ওপরে তিস্তার পানি, নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

ডিমলা (নীলফামারী) প্রতিনিধি
কয়েক দিনের টানা ভারী বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে আবারও বিপৎসীমা অতিক্রম করেছে তিস্তা নদীর পানি। বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল ৯টার দিকে দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারাজের ডালিয়া পয়েন্টে নদীর পানি বিপৎসীমার ৫ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।
পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) জানিয়েছে, সকাল ৬টায় পানির উচ্চতা ছিল ৫২ দশমিক ২২ মিটার, যা ছিল বিপৎসীমার ৭ সেন্টিমিটার ওপরে। সকাল ৯টার দিকে কিছুটা কমে তা এসে দাঁড়ায় বিপৎসীমার ৫ সেন্টিমিটার ওপরে। বিপৎসীমা অতিক্রম করায় ব্যারেজের ৪৪টি জলকপাট খুলে দেওয়া হয়েছে।
গত দুই সপ্তাহ ধরে তিস্তায় পানি বাড়া-কমার মধ্যে রয়েছে। টানা পানি ওঠানামার ফলে তিস্তার দুই তীরের জেলা নীলফামারী ও লালমনিরহাটে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নদী এলাকায় হাজার হাজার পরিবার আবারও পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে নিচু এলাকার শত শত হেক্টর আমন ও সবজি খেত পানির নিচে তলিয়ে গেছে। নদীপাড়ের মানুষের মধ্যে নতুন করে ভাঙন আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।
তিস্তা ব্যারাজে দায়িত্বরত পানি পরিমাপক নূরুল ইসলাম জানান, উজানের ঢলে পানির প্রবাহ বাড়ছে এবং তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
পাউবো ও স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, তিস্তা নদীপারের মানুষকে নিরাপদ স্থানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নদীতীরবর্তী এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।
ডালিয়া পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী অমিতাভ চৌধুরী বলেন, টানা বৃষ্টি ও উজানের ঢলে তিস্তা নদীর পানি বাড়া-কমার মধ্যে রয়েছে। এ অবস্থা আগামী দুই দিন অব্যাহত থাকতে পারে, এরপর পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। আমরা পরিস্থিতি এবং ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও এলাকাগুলো পর্যবেক্ষণ করছি।
কয়েক দিনের টানা ভারী বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে আবারও বিপৎসীমা অতিক্রম করেছে তিস্তা নদীর পানি। বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল ৯টার দিকে দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারাজের ডালিয়া পয়েন্টে নদীর পানি বিপৎসীমার ৫ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।
পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) জানিয়েছে, সকাল ৬টায় পানির উচ্চতা ছিল ৫২ দশমিক ২২ মিটার, যা ছিল বিপৎসীমার ৭ সেন্টিমিটার ওপরে। সকাল ৯টার দিকে কিছুটা কমে তা এসে দাঁড়ায় বিপৎসীমার ৫ সেন্টিমিটার ওপরে। বিপৎসীমা অতিক্রম করায় ব্যারেজের ৪৪টি জলকপাট খুলে দেওয়া হয়েছে।
গত দুই সপ্তাহ ধরে তিস্তায় পানি বাড়া-কমার মধ্যে রয়েছে। টানা পানি ওঠানামার ফলে তিস্তার দুই তীরের জেলা নীলফামারী ও লালমনিরহাটে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নদী এলাকায় হাজার হাজার পরিবার আবারও পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে নিচু এলাকার শত শত হেক্টর আমন ও সবজি খেত পানির নিচে তলিয়ে গেছে। নদীপাড়ের মানুষের মধ্যে নতুন করে ভাঙন আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।
তিস্তা ব্যারাজে দায়িত্বরত পানি পরিমাপক নূরুল ইসলাম জানান, উজানের ঢলে পানির প্রবাহ বাড়ছে এবং তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
পাউবো ও স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, তিস্তা নদীপারের মানুষকে নিরাপদ স্থানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নদীতীরবর্তী এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।
ডালিয়া পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী অমিতাভ চৌধুরী বলেন, টানা বৃষ্টি ও উজানের ঢলে তিস্তা নদীর পানি বাড়া-কমার মধ্যে রয়েছে। এ অবস্থা আগামী দুই দিন অব্যাহত থাকতে পারে, এরপর পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। আমরা পরিস্থিতি এবং ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও এলাকাগুলো পর্যবেক্ষণ করছি।
সরেজমিনে জানা যায়, থানচিতে মোট চারটি গণশৌচাগার রয়েছে। এর মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের অর্থায়নে নির্মিত দুটি শৌচাগার ব্যবসায়ীরা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করছেন। একটি শৌচাগার বন্যার পানিতে নষ্ট হয়ে গেছে এবং আরেকটি তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে।১৮ মিনিট আগে
অভিযোগ থেকে জানা যায়, গাজিয়া গ্রামের মৃত নগেন্দ্রনাথ মন্ডলের ছেলে নৃপেন মন্ডল একসময় পোশাক শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। গ্রামে ফিরে এসে মাথায় তিলক লাগিয়ে নিজেকে ’সাধু’ হিসেবে পরিচয় দিতে থাকেন। এভাবে সবার আস্থা অর্জন করে তিনি ‘আরামকাঠি সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি’-এর পরিচালক পরিচয়ে গ্রামের মানুষদের কাছ...১ ঘণ্টা আগে
উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার মনিরুল ইসলাম জানান, শিক্ষার্থীদের অবরোধের কারণে ট্রেনের সময়সূচিতে বিপর্যয় ঘটতে পারে। রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী সিল্কসিটি এক্সপ্রেস এবং চিলাহাটি ও কুড়িগ্রাম থেকে ঢাকাগামী ননস্টপ ট্রেনগুলোর চলাচলে বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায়১ ঘণ্টা আগে
স্থানীয়রা জানান, রাত ১২টার দিকে দুর্বৃত্তরা রেজাউল ইসলামকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। এরপর তারা বাড়ির পাশেই তাকে গলা কেটে হত্যা করে মরদেহ ফেলে রেখে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।১ ঘণ্টা আগে