বিপৎসীমার ৫ সেন্টিমিটার ওপরে তিস্তার পানি, নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

ডিমলা (নীলফামারী) প্রতিনিধি
আজ সকাল ৯টার দিকে ডালিয়া পয়েন্টে নদীর পানি বিপৎসীমার ৫ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
কয়েক দিনের টানা ভারী বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে আবারও বিপৎসীমা অতিক্রম করেছে তিস্তা নদীর পানি। বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল ৯টার দিকে দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারাজের ডালিয়া পয়েন্টে নদীর পানি বিপৎসীমার ৫ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।

পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) জানিয়েছে, সকাল ৬টায় পানির উচ্চতা ছিল ৫২ দশমিক ২২ মিটার, যা ছিল বিপৎসীমার ৭ সেন্টিমিটার ওপরে। সকাল ৯টার দিকে কিছুটা কমে তা এসে দাঁড়ায় বিপৎসীমার ৫ সেন্টিমিটার ওপরে। বিপৎসীমা অতিক্রম করায় ব্যারেজের ৪৪টি জলকপাট খুলে দেওয়া হয়েছে।

গত দুই সপ্তাহ ধরে তিস্তায় পানি বাড়া-কমার মধ্যে রয়েছে। টানা পানি ওঠানামার ফলে তিস্তার দুই তীরের জেলা নীলফামারী ও লালমনিরহাটে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নদী এলাকায় হাজার হাজার পরিবার আবারও পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে নিচু এলাকার শত শত হেক্টর আমন ও সবজি খেত পানির নিচে তলিয়ে গেছে। নদীপাড়ের মানুষের মধ্যে নতুন করে ভাঙন আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

তিস্তা ব্যারাজে দায়িত্বরত পানি পরিমাপক নূরুল ইসলাম জানান, উজানের ঢলে পানির প্রবাহ বাড়ছে এবং তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

আজ সকাল ৯টার দিকে ডালিয়া পয়েন্টে নদীর পানি বিপৎসীমার ৫ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
পাউবো ও স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, তিস্তা নদীপারের মানুষকে নিরাপদ স্থানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নদীতীরবর্তী এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

ডালিয়া পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী অমিতাভ চৌধুরী বলেন, টানা বৃষ্টি ও উজানের ঢলে তিস্তা নদীর পানি বাড়া-কমার মধ্যে রয়েছে। এ অবস্থা আগামী দুই দিন অব্যাহত থাকতে পারে, এরপর পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। আমরা পরিস্থিতি এবং ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও এলাকাগুলো পর্যবেক্ষণ করছি।

বিষয়:

বৃষ্টিপাতনীলফামারীতিস্তা নদীডিমলারংপুর বিভাগপাহাড়ি ঢল
