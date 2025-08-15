ইউপি চেয়ারম্যানসহ তিন আওয়ামী লীগ নেতা কারাগারে

রংপুর প্রতিনিধি
রংপুরের তিন উপজেলায় বিশেষ অভিযানে আওয়ামী লীগের তিন নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত চলা এই অভিযানে তাঁদের আটক করা হয়। পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বাধা, অর্থ জোগানের পরিকল্পনা ও অন্যান্য অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন পীরগঞ্জের পাঁচগাছি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি বাবলু মিয়া (৫০), কাউনিয়ার টেপামধুপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিকুল ইসলাম শফি (৫৭) এবং মিঠাপুকুরের মিলনপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আতিয়ার রহমান।
পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে থেকে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলার এজাহারভুক্ত আসামি বাবলু মিয়াকে আটক করা হয়।
মিঠাপুকুর থানার ওসি নুরে আলম সিদ্দিকী বলেন, একাধিক মামলার আসামি আতিয়ার রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অর্থ জোগানের পরিকল্পনা এবং সাবেক সংসদ সদস্য এইচ এন আশিকুর রহমান ও তাঁর ছেলে রাশেক রহমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া ৩৫ লাখ টাকার বিনিময়ে নৌকা প্রতীক পেয়ে বিনা ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।
রংপুরের পুলিশ সুপার আবু সাইম বলেন, গ্রেপ্তারের পর তাঁদের আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা হয়েও তাঁরা রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন। এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযান চলমান থাকবে।
রংপুরের তিন উপজেলায় বিশেষ অভিযানে আওয়ামী লীগের তিন নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত চলা এই অভিযানে তাঁদের আটক করা হয়। পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বাধা, অর্থ জোগানের পরিকল্পনা ও অন্যান্য অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন পীরগঞ্জের পাঁচগাছি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি বাবলু মিয়া (৫০), কাউনিয়ার টেপামধুপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিকুল ইসলাম শফি (৫৭) এবং মিঠাপুকুরের মিলনপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আতিয়ার রহমান।
পীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে থেকে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলার এজাহারভুক্ত আসামি বাবলু মিয়াকে আটক করা হয়।
মিঠাপুকুর থানার ওসি নুরে আলম সিদ্দিকী বলেন, একাধিক মামলার আসামি আতিয়ার রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অর্থ জোগানের পরিকল্পনা এবং সাবেক সংসদ সদস্য এইচ এন আশিকুর রহমান ও তাঁর ছেলে রাশেক রহমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া ৩৫ লাখ টাকার বিনিময়ে নৌকা প্রতীক পেয়ে বিনা ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।
রংপুরের পুলিশ সুপার আবু সাইম বলেন, গ্রেপ্তারের পর তাঁদের আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা হয়েও তাঁরা রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন। এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযান চলমান থাকবে।
ভুক্তভোগী পরিবারের সূত্রে জানা যায়, ৮ আগস্ট (শুক্রবার) সকাল ১০টার দিকে শিশুটি প্রাইভেট পড়া শেষে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। পথে উপজেলার একটি নির্জন এলাকায় গুলজার হোসেন (৪৮) নামের এক ব্যক্তি শিশুটিকে কোলে তুলে পাশের একটি জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। শিশুটির চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে গুলজার পালিয়ে যান৩ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসকের অবহেলায় ৫ মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার সকালে শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করা হয়। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ স্বজনেরা হাসপাতালে অবস্থান নেন। ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছেন জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মো. শামীম আক্তার নোমান।৩ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় গ্রামীণ ব্যাংকের সাইনবোর্ড, গেটসহ সড়কের আশপাশে কালো পতাকা টানিয়েছেন নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের দুজন কর্মী। তাঁদের মধ্যে একজন পতাকা টানানোর সেই ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করলে সেটি ভাইরাল হয়ে যায়।১২ মিনিট আগে
ফেনীতে চিকিৎসক দেখিয়ে বাড়িতে ফেরার পথে ট্রাকের ধাক্কায় ফাতেমা আক্তার (৩২) ও হোসনে আরা বেগম (৫৫) নামের বউ-শাশুড়ি গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ফেনী সদর হাসপাতাল মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ট্রাকচালক মোশারফ হোসেনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয় লোকজন। এ ছাড়া আহত বউ-শাশুড়িকে...৩১ মিনিট আগে