বেরোবি প্রতিনিধি 
বেরোবি কেন্দ্রীয় ও হল সংসদে অনুমোদন হয়েছে যেসব পদ

প্রতিষ্ঠার পর প্রথমবারের মতো বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এর মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয় আইনে ছাত্র সংসদ বিধিমালা অনুমোদন করার বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব নাঈমা খন্দকার স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে নিশ্চিত করা হয়।‌

বিধিমালা অনুযায়ী, বেরোবি কেন্দ্রীয় সংসদের ১৫টি পদ থাকবে। এর মধ্যে ১৩টি পদে শিক্ষার্থীরা সরাসরি ভোটের মাধ্যমে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন এবং অন্য দুই পদে বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য থাকবেন সংসদের সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ থাকবেন কোষাধ্যক্ষ পদে।

প্রজ্ঞাপনে অনুমোদিত যে ১৩টি পদে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, পদগুলো হলো—সহসভাপতি; সাধারণ সম্পাদক; সহসাধারণ সম্পাদক; মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্রবিষয়ক সম্পাদক; বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক; ক্যারিয়ার ও আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক; সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক; ক্রীড়া ও সমাজসেবাবিষয়ক সম্পাদক; পরিবহন সম্পাদক; প্রকাশনা ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক এবং তিনজন নির্বাহী সদস্য।

বিধিমালা অনুযায়ী হল সংসদে পদাধিকার বলে সংশ্লিষ্ট হল শিক্ষার্থী সংসদের সভাপতি হবেন হল প্রভোস্ট এবং সহকারী প্রভোস্টদের মধ্য থেকে হল সংসদের সভাপতি একজনকে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেবেন। অন্য ৯ পদে শিক্ষার্থীরা সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

হল সংসদের যে ৯ পদে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে: সহসভাপতি; সাধারণ সম্পাদক; সহসাধারণ সম্পাদক; সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক; স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও পাঠকক্ষ সম্পাদক; ক্রীড়া ও সমাজসেবা সম্পাদক এবং কার্যনির্বাহী সদস্য তিনজন।

শিক্ষার্থীদের দাবি, নভেম্বরের মধ্যেই যেন নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে, আগামী শনিবারের (১ নভেম্বর) মধ্যে নির্বাচন কমিশন গঠন করার কাজ চলছে।

উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের ১২ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৭ বছর শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে ছাত্র সংসদ অনুমোদনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্যাম্পাসে বিরাজ করছে উচ্ছ্বাস ও আনন্দঘন পরিবেশ।

ছাত্রবেরোবিনির্বাচনসংসদরংপুর বিভাগপ্রজ্ঞাপন
