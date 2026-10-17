Ajker Patrika
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রাঙ্গামাটি

রাঙামাটিতে মোটরসাইকেল-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ২

রাঙামাটি প্রতিনিধি
আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৬, ২২: ৪০
রাঙামাটিতে মোটরসাইকেল-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ২
দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মোটরসাইকেল। ছবি: সংগৃহীত

রাঙামাটির আসামবস্তি-কাপ্তাই সড়কের লাভ পয়েন্ট এলাকায় মোটরসাইকেল ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে সোহেল চাকমা (২১) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলের আরও দুই আরোহী আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

আজ শনিবার (১৭ অক্টোবর) বিকেল ৫টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সোহেল চাকমা রাঙামাটির বরকল উপজেলার বড় হরিণা ইউনিয়নের রাঙ্গাপানিছড়া এলাকার পূর্ণজীবন চাকমার ছেলে।

দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সিএনজিচালিত অটোরিকশা। ছবি: সংগৃহীত
দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সিএনজিচালিত অটোরিকশা। ছবি: সংগৃহীত

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তিন যুবক মোটরসাইকেলে করে রাঙামাটি শহর থেকে মোরঘোনার দিকে যাচ্ছিলেন। পথে বড়াদম লাভ পয়েন্ট এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে মোটরসাইকেলটির সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায় এবং তিন আরোহী গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক সোহেল চাকমাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আহত দুজন হলেন বরকল উপজেলার হরিণা ইউনিয়নের তাগলকছড়া এলাকার উদঙ্গমনি চাকমার ছেলে স্বাগত চাকমা (১৯) এবং আইমাছড়া ইউনিয়নের সিয়াম পাড়ার রিটেন চাকমার ছেলে শান্ত চাকমা (১৯)। স্বাগত চাকমার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রামে পাঠানো হয়েছে।

কোতোয়ালি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাঈন উদ্দিন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বেপরোয়া গতির কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

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