পিস্তল ‘মেরামত’ করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ এসআই

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
পিস্তলের ফায়ারিং পিন ‘মেরামত’ করার সময় ওয়ারেস আলী (৫০) নামের রাজশাহী পুলিশের এক উপপরিদর্শক (এসআই) গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে নগরীর কাটাখালী থানায় এ ঘটনা ঘটে। রাতেই আহত এসআইকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পুলিশ সূত্র জানায়, ওয়ারেস আলী ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে পুলিশে চাকরি করছেন। কনস্টেবল পদে চাকরিতে যোগদান করা ওয়ারেস পদোন্নতি পেয়ে প্রথমে সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) এবং পরে এসআই হন। তিনি অস্ত্র চালনায় অভিজ্ঞ। তবে দুর্ঘটনাবশত গুলিটি বেরিয়ে গেছে। গুলিটি তাঁর পায়ে হাঁটুর ওপরে লাগে। তিনি এখন শঙ্কামুক্ত।
বিষয়টি নিশ্চিত করে কাটাখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মতিন বলেন, ওয়ারেস আলীর নামে ইস্যু করা পিস্তলটির ফায়ারিং পিনে সমস্যা হয়েছিল। তিনি সেটি মেরামত করার চেষ্টা করছিলেন। দুর্ঘটনাবশত ট্রিগারে চাপ লেগে তখন গুলিটি বেরিয়ে যায়।
গুলিটি হাঁটুর ওপরে লেগে পায়ের এক পাশের মাংস ভেদ করে বের হয়ে গেছে। তাই তিনি ঝুঁকিমুক্ত, তা না হলে বড় ক্ষতি হতো।
ওসি আরও বলেন, আপাতত ওয়ারেস আলী শঙ্কামুক্ত। ঘটনার পর রাতেই তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। অভ্যন্তরীণ তদন্তের মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি হবে।
