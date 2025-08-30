Ajker Patrika
তাড়াশে স্ত্রীর ডিভোর্স লেটার পেয়ে স্বামীর আত্মহত্যা

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৩: ৫৯
এই বাড়িতেই মজনু পারভেজ আত্মহত্যা করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিরাজগঞ্জের তাড়াশ পৌর এলাকায় স্ত্রীর ডিভোর্স লেটার পেয়ে অভিমান থেকে মজনু পারভেজ (৩৯) নামের এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। শনিবার (৩০ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৬টার দিকে তাড়াশ পৌর উত্তর ওবদাবাদ এলাকা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত মজনু পারভেজ ওই এলাকার মৃত আব্দুস সাত্তার আলীর ছেলে। 

তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউর রহমান জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি আত্মহত্যা। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলে মৃত্যুর আসল রহস্য জানা যাবে।

স্থানীয়রা জানান, মজনু পারভেজ ২৫ বছর আগে পার্শ্ববর্তী বারুহাঁস ইউনিয়নের বিনসাড়া গ্রামের রোকসানা খাতুনকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর থেকে অভাবের কারণে সংসারে প্রায় সময়ই কলহ হতো। তিন মাস আগে রোকসানা খাতুন ছেলে-মেয়েকে রেখে বাবার বাড়িতে চলে যান। বিষয়টি নিয়ে পারিবারিকভাবে মীমাংসার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন স্থানীয়রা। এরপর সাত দিন আগে রোকসানা খাতুন স্বামী মজনু পারভেজের ঠিকানায় ডিভোর্সের চিঠি পাঠান। চিঠি পাওয়ার পর থেকেই মজনু হতাশ হয়ে পড়েন। স্থানীয়দের ধারণা, সেই হতাশা থেকেই হয়তো তিনি আত্ম হত্যা করেছেন।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জউদ্ধারপুলিশরাজশাহী বিভাগতাড়াশমরদেহআত্মহত্যা
