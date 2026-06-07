Ajker Patrika
রাজশাহী

নানাবাড়ি এসে ট্রলিচাপায় হাত-পা বিচ্ছিন্ন শিশুর, চালকের মাথা ফাটাল বিক্ষুব্ধ জনতা

দুর্গাপুর (রাজশাহী) প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৭ জুন ২০২৬, ১৫: ২৯
নানাবাড়ি এসে ট্রলিচাপায় হাত-পা বিচ্ছিন্ন শিশুর, চালকের মাথা ফাটাল বিক্ষুব্ধ জনতা
দুর্গাপুর উপজেলার কয়ামাজমপুর গ্রামে শিশুকে চাপা দেওয়া ট্রলি। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার কয়ামাজমপুর গ্রামে ট্রলিচাপায় সাদিকুল ইসলাম (৩) নামে এক শিশুর হাত-পা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রোববার (৭ জুন) সকাল ৯টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহত সাদিকুল ইসলাম বাগমারার তাহেরপুর এলাকার হরিতলা গ্রামের খুরশীদের ছেলে। সে তার মা শারমিন বেগমের সঙ্গে নানাবাড়ি বেড়াতে এসেছিল।

শিশুটির মামা শাহিন আলম জানান, শনিবার বোন ও ভাগনে তাঁর বাড়িতে বেড়াতে আসেন। পরদিন সকালে নিজ বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা। এ সময় তাহেরপুরের দিক থেকে আসা একটি ইটবোঝাই ট্রলিচাপায় শিশুটি গুরুতর আহত হয় এবং তার হাত-পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

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স্থানীয় লোকজন দ্রুত শিশুটিকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভর্তি করেন। তার অবস্থা সংকটাপন্ন বলে জানা গেছে।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ট্রলিটি আটক করে এবং চালককে মারধর করে। এতে চালকও আহত হয়। তার বয়স ১৪-১৫ বছর বলে জানা গেছে। পরে তাকে দুর্গাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পঞ্চনন্দ সরকার বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

রামেকরাজশাহী জেলাসড়ক দুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগদুর্গাপুর (রাজশাহী)
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