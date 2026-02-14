বোনকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় প্রাণ দিতে হলো তরুণকে

বগুড়া সদরে এলাকায় এক তরুণকে ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মাটিডালী বিমানমোড় এলাকায় এ ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা পৌনে ১২টার দিকে তরুণের মৃত্যু হয়। স্বজনেরা বলছেন, নিহতের ছোট বোনকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি উত্ত্যক্তের অভিযোগের মামলায় সম্প্রতি জামিনে মুক্ত হয়ে এ ঘটনা ঘটিয়েছেন।
নিহত তরুণ ফাহিম হোসেন (১৯)। তিনি বগুড়া সদরের নওদাপাড়া গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে এবং বগুড়া পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের সদস্য ছিলেন।
নিহত ফাহিমের ভুক্তভোগী বোনের স্বামী সেতু জানান, একই গ্রামের তনয় নামের এক যুবক ফাহিমের ছোট বোন রিমিকে উত্ত্যক্ত করতেন। এ ঘটনার প্রতিবাদ করায় তিন মাস আগে তনয় সেতুকে ছুরিকাঘাত করে। পরে মামলা করলে পুলিশ তনয়কে গ্রেপ্তার করে। দুই সপ্তাহ আগে তনয় জামিনে মুক্ত হয়। শনিবার সকালে ফাহিম মাটিডালী এলাকায় যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে মাটিডালী বিমানমোড় এলাকায় তনয় ফাহিমের পথরোধ করে বুকে ও পিঠে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা পৌনে ১২টায় ফাহিমের মৃত্যু হয়।
বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম বলেন, বোনকে উত্ত্যক্ত করার জের ধরেই খুনের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে তনয় নামের এক যুবকের নাম বলা হয়েছে, তাকে ধরতে পুলিশ কাজ শুরু করেছে।
