Ajker Patrika
রাজশাহী

প্রিপেইড মিটার বাতিলের দাবিতে মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে মানববন্ধন করেন ভুক্তভোগীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানির (নেসকো) প্রিপেইড মিটার স্থাপন বাতিল করতে এবং অতিরিক্ত বিল আদায় বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন ভুক্তভোগী মানুষ। আজ শনিবার সকাল ১০টায় উপজেলা সদর ডাইংপাড়া মোড়ে মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে তাঁরা এই মানববন্ধনে অংশ নেন। গোদাগাড়ী নাগরিক স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটি এ আয়োজন করে।

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, নেসকো কোনো ধরনের সম্মতি ছাড়াই জোর করে প্রিপেইড মিটার স্থাপন করছে। গ্রাহকদের কাছ থেকে অস্বাভাবিক ও অনেক ক্ষেত্রে তিন গুণ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল আদায় করা হচ্ছে। এতে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো আর্থিক চাপে পড়ছে।

মানববন্ধনে প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে অংশগ্রহণকারীরা হাতে হাতে প্ল্যাকার্ড নেন। এতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আবেদন জানিয়ে লেখা ছিল, ‘আমাদের ন্যায্য দাবি মেনে নিন; নয়তো আমাদের হত্যা করে বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দিন।’

ভুক্তভোগীরা জানান, আগে যেখানে স্বাভাবিক হারে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা সম্ভব ছিল, সেখানে এখন প্রিপেইড মিটার ব্যবস্থায় কয়েকগুণ বেশি অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। অনেক পরিবার প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ব্যবহার থেকেও বিরত থাকতে বাধ্য হচ্ছে, যা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। বক্তারা এই পরিস্থিতিকে একধরনের নির্যাতন বলে উল্লেখ করেন।

মানববন্ধন থেকে অবিলম্বে প্রিপেইড মিটার স্থাপন কার্যক্রম বন্ধ, অতিরিক্ত বিল প্রত্যাহার এবং গ্রাহকবান্ধব বিদ্যুৎব্যবস্থা চালুর দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করে বক্তারা বলেন, সাধারণ মানুষের ন্যায্য দাবি দ্রুত মেনে নেওয়া না হলে তাঁরা আরও কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবেন।

গোদাগাড়ী নাগরিক স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট সালাহ উদ্দীন বিশ্বাস এতে সভাপতিত্ব করেন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন কমিটির সহসভাপতি অধ্যাপক মজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক বরজাহান আলী পিন্টু, নাগরিক কমিটির সভাপতি শান্ত কুমার মজুমদার, গোদাগাড়ী যুবদলের আহ্বায়ক ও সাবেক কাউন্সিলর মাহবুবর রহমান বিপ্লব, সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক কাউন্সিলর শহিদুল ইসলাম, সমাজ ও মানবকল্যাণ সংস্থার মহাসচিব নুরে আলম ওয়াহিদ, প্রতিবন্ধী অধিকার উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

ব্যাংক এশিয়ার কাছে ৪৭.৫ মিলিয়ন ডলারে বাংলাদেশি কার্যক্রম বিক্রি করছে পাকিস্তানি ব্যাংক আলফালাহ

আমির হামজার বিস্ফোরক মন্তব্য: ‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী টুকু নাস্তিক ও ইসলামবিদ্বেষী’

টাঙ্গাইলে ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত পাঁচজনই পোশাকশ্রমিক, বাড়ি গাইবান্ধা

যুক্তরাজ্যের একটি বন্য প্রাণী পার্কে পুরো নেকড়ে দলকে হত্যা

দেশের সব পেট্রলপাম্পে নিয়োগ হবে ট্যাগ অফিসার

ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে উচ্চ স্বরে তিরস্কার করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে উচ্চ স্বরে তিরস্কার করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

হামাসকে নিরস্ত্রীকরণে আট মাসের জন্য ১২ দফা প্রস্তাব ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের

হামাসকে নিরস্ত্রীকরণে আট মাসের জন্য ১২ দফা প্রস্তাব ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

স্পিকার হাফিজ উদ্দিনের সহধর্মিণী আর নেই

স্পিকার হাফিজ উদ্দিনের সহধর্মিণী আর নেই

ব্যাংক এশিয়ার কাছে ৪৭.৫ মিলিয়ন ডলারে বাংলাদেশি কার্যক্রম বিক্রি করছে পাকিস্তানি ব্যাংক আলফালাহ

ব্যাংক এশিয়ার কাছে ৪৭.৫ মিলিয়ন ডলারে বাংলাদেশি কার্যক্রম বিক্রি করছে পাকিস্তানি ব্যাংক আলফালাহ

সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্য থেকে টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী দাবি

সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্য থেকে টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী দাবি

সীতাকুণ্ডে মাইক্রোবাসের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, আহত ৪

সীতাকুণ্ডে মাইক্রোবাসের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, আহত ৪

নিজ বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে মিলল নারীর লাশ

নিজ বাড়ির সেপটিক ট্যাংকে মিলল নারীর লাশ

শিগগির ট্যুরিস্ট ভিসা চালুর ব্যবস্থা নেওয়া হবে: ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার

শিগগির ট্যুরিস্ট ভিসা চালুর ব্যবস্থা নেওয়া হবে: ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার