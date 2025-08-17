রাবি ছাত্রদলের আংশিক পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা, পদ ফিরে পেলেন বহিষ্কৃত তিন নেতা

রাবি সংবাদদাতা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রদলের ১১৩ সদস্যবিশিষ্ট আংশিক পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের ফেসবুক পেজ থেকে এই কমিটি প্রকাশ করা হয়। ঘোষিত কমিটিতে চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত তিন নেতাকে পুনরায় পদ দেওয়া হয়েছে।
একই রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি ছাত্র হলেরও আংশিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে কোনো ছাত্রী হলে কমিটি দেওয়া হয়নি। নতুন হল কমিটিকে সাত দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আংশিক পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী এবং সাধারণ সম্পাদক সর্দার জহুরুল ইসলাম। সিনিয়র সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন শাকিলুর রহমান সোহাগ।
এ ছাড়া কমিটিতে ২৫ জন সহসভাপতি হিসেবে রয়েছেন। সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শফিক। ২৮ জন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন। কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে আছেন মাহমুদুল মিঠু। তিনি ছাড়াও ২৩ জন সহসাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন। প্রচার সম্পাদক হিসেবে আছেন আর রাফি খান, ক্রীড়া সম্পাদক মেহেদী হাসান পুলক, ছাত্রীবিষয়ক সম্পাদক জান্নাতুল ফেরদৌসী, আইনবিষয়ক সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন। এ ছাড়া কমিটিতে বিভিন্ন পদে মোট ১১৩ জন বিভিন্ন দায়িত্বে রয়েছে।
এদিকে ৫ আগস্টের পর চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত সাবেক সদস্য ফারুক হোসেন ও সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আহসান হাবিবকে সহসভাপতি এবং কর্মী হাসিবুল হাসানকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাবি শাখার সাবেক সদস্য ফারুক হোসেনের পদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। এ ছাড়া সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আহসান হাবীব এবং কর্মী হাসিবুল হাসানের পদের অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হয়। গতকাল শনিবার ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত দুটি পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে তাদের শাস্তি প্রত্যাহার করা হয়।
অন্যদিকে দীর্ঘ বছর পরে রাবির ছাত্র হলগুলোতে নতুন আংশিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে কোনো ছাত্রী হলে কমিটি দেওয়া হয়নি। নতুন হল কমিটি আগামী সাত দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ করতে বলা হয়েছে।
নবগঠিত হল কমিটির শাহ মখদুম হল শাখার সভাপতি যুবায়ের হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হক। এ ছাড়া কমিটিতে চারজন সহসভাপতি, দুজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও একজন সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন।
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হল শাখার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মোবারক, সাধারণ সম্পাদক রেজোয়ান ইসলাম। কমিটিতে তিনজন সহসভাপতি, একজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও একজন সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন।
শের-ই-বাংলা হল শাখার সভাপতি মারুফ হাসান জেমস, সাধারণ সম্পাদক খালিদ মাহমুদ। তা ছাড়া একজন সহসভাপতি, দুজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও একজন সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন কমিটিতে।
বিজয়-২৪ হল শাখার সভাপতি গাজী ফেরদৌস হাসান, সাধারণ সম্পাদক বদিউজ্জামান রাকিব। এ ছাড়া কমিটিতে দুজন সহসভাপতি, তিনজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও একজন সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন।
মাদার বখশ হল শাখার সভাপতি কাজী তানভীর আহসান শাকির, সাধারণ সম্পাদক সাইক রহমান নির্জয়। কমিটিতে দুজন সহসভাপতি, তিনজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও একজন সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন।
শহীদ জিয়াউর রহমান হল শাখার সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম রিয়াদ, সাধারণ সম্পাদক সাইমুন ইবনে অরন। এ ছাড়া কমিটিতে পাঁচজন সহসভাপতি, চারজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও একজন সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন।
শহীদ হবিবুর রহমান হল শাখার সভাপতি হাবিবুল বাশার প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন খান। এ ছাড়া কমিটিতে তিনজন সহসভাপতি, চারজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও একজন সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন।
মতিহার হল শাখার সভাপতি হাসিম রানা, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নিশাত। এ ছাড়া কমিটিতে দুজন সহসভাপতি, একজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও একজন সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন।
সৈয়দ আমির আলী হল শাখার সভাপতি মেহেদী হাসান বিশ্বাস রাব্বি, সাধারণ সম্পাদক জুনায়েদ আহমেদ সাগর। এ ছাড়া কমিটিতে দুজন সহসভাপতি, তিনজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও একজন সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন।
নবাব আব্দুল লতিফ হল শাখার সভাপতি মুরাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মৃদুল হোসেন। এ ছাড়া কমিটিতে একজন করে সহসভাপতি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন। শহীদ শামসুজ্জোহা হল শাখার সভাপতি মেহেদী হাসান ফুয়াদ, সাধারণ সম্পাদক সবুজ শাহরিয়ার।
গত ২৯ জুলাই ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ২০০৮-০৯ সেশনের শিক্ষার্থী সুলতান আহমেদ রাহীকে সভাপতি এবং সংগীত বিভাগের ২০১১-১২ সেশনের শিক্ষার্থী সর্দার জহুরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রদলের ১১৩ সদস্যবিশিষ্ট আংশিক পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের ফেসবুক পেজ থেকে এই কমিটি প্রকাশ করা হয়। ঘোষিত কমিটিতে চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত তিন নেতাকে পুনরায় পদ দেওয়া হয়েছে।
একই রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি ছাত্র হলেরও আংশিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে কোনো ছাত্রী হলে কমিটি দেওয়া হয়নি। নতুন হল কমিটিকে সাত দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আংশিক পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী এবং সাধারণ সম্পাদক সর্দার জহুরুল ইসলাম। সিনিয়র সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন শাকিলুর রহমান সোহাগ।
এ ছাড়া কমিটিতে ২৫ জন সহসভাপতি হিসেবে রয়েছেন। সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শফিক। ২৮ জন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন। কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে আছেন মাহমুদুল মিঠু। তিনি ছাড়াও ২৩ জন সহসাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন। প্রচার সম্পাদক হিসেবে আছেন আর রাফি খান, ক্রীড়া সম্পাদক মেহেদী হাসান পুলক, ছাত্রীবিষয়ক সম্পাদক জান্নাতুল ফেরদৌসী, আইনবিষয়ক সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন। এ ছাড়া কমিটিতে বিভিন্ন পদে মোট ১১৩ জন বিভিন্ন দায়িত্বে রয়েছে।
এদিকে ৫ আগস্টের পর চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত সাবেক সদস্য ফারুক হোসেন ও সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আহসান হাবিবকে সহসভাপতি এবং কর্মী হাসিবুল হাসানকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাবি শাখার সাবেক সদস্য ফারুক হোসেনের পদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। এ ছাড়া সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আহসান হাবীব এবং কর্মী হাসিবুল হাসানের পদের অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হয়। গতকাল শনিবার ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত দুটি পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে তাদের শাস্তি প্রত্যাহার করা হয়।
অন্যদিকে দীর্ঘ বছর পরে রাবির ছাত্র হলগুলোতে নতুন আংশিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে কোনো ছাত্রী হলে কমিটি দেওয়া হয়নি। নতুন হল কমিটি আগামী সাত দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ করতে বলা হয়েছে।
নবগঠিত হল কমিটির শাহ মখদুম হল শাখার সভাপতি যুবায়ের হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হক। এ ছাড়া কমিটিতে চারজন সহসভাপতি, দুজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও একজন সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন।
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হল শাখার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মোবারক, সাধারণ সম্পাদক রেজোয়ান ইসলাম। কমিটিতে তিনজন সহসভাপতি, একজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও একজন সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন।
শের-ই-বাংলা হল শাখার সভাপতি মারুফ হাসান জেমস, সাধারণ সম্পাদক খালিদ মাহমুদ। তা ছাড়া একজন সহসভাপতি, দুজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও একজন সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন কমিটিতে।
বিজয়-২৪ হল শাখার সভাপতি গাজী ফেরদৌস হাসান, সাধারণ সম্পাদক বদিউজ্জামান রাকিব। এ ছাড়া কমিটিতে দুজন সহসভাপতি, তিনজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও একজন সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন।
মাদার বখশ হল শাখার সভাপতি কাজী তানভীর আহসান শাকির, সাধারণ সম্পাদক সাইক রহমান নির্জয়। কমিটিতে দুজন সহসভাপতি, তিনজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও একজন সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন।
শহীদ জিয়াউর রহমান হল শাখার সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম রিয়াদ, সাধারণ সম্পাদক সাইমুন ইবনে অরন। এ ছাড়া কমিটিতে পাঁচজন সহসভাপতি, চারজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও একজন সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন।
শহীদ হবিবুর রহমান হল শাখার সভাপতি হাবিবুল বাশার প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন খান। এ ছাড়া কমিটিতে তিনজন সহসভাপতি, চারজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও একজন সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন।
মতিহার হল শাখার সভাপতি হাসিম রানা, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নিশাত। এ ছাড়া কমিটিতে দুজন সহসভাপতি, একজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও একজন সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন।
সৈয়দ আমির আলী হল শাখার সভাপতি মেহেদী হাসান বিশ্বাস রাব্বি, সাধারণ সম্পাদক জুনায়েদ আহমেদ সাগর। এ ছাড়া কমিটিতে দুজন সহসভাপতি, তিনজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও একজন সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন।
নবাব আব্দুল লতিফ হল শাখার সভাপতি মুরাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মৃদুল হোসেন। এ ছাড়া কমিটিতে একজন করে সহসভাপতি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন। শহীদ শামসুজ্জোহা হল শাখার সভাপতি মেহেদী হাসান ফুয়াদ, সাধারণ সম্পাদক সবুজ শাহরিয়ার।
গত ২৯ জুলাই ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ২০০৮-০৯ সেশনের শিক্ষার্থী সুলতান আহমেদ রাহীকে সভাপতি এবং সংগীত বিভাগের ২০১১-১২ সেশনের শিক্ষার্থী সর্দার জহুরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল।
চাঁপাইনবাবগঞ্জে সরকারনির্ধারিত দামে চাহিদা অনুযায়ী কৃষকেরা সার পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে। ডিলারদের দাবি, বরাদ্দ কম থাকায় কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী তাঁরা সার দিতে পারছেন না।১২ মিনিট আগে
রংপুরের বদরগঞ্জে পরীক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের ১২৬ সেট উত্তরপত্র (নকল) সরবরাহ করতে গিয়ে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে ধরা পড়েন প্রভাষক শাফিকুল ইসলাম (৪২)। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে পৌর শহরের ওয়ারেছিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসায় আলিম পরীক্ষাকেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।১৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের পটিয়ার বাসিন্দা মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। শিক্ষাগত যোগ্যতার যে জাল সনদের কারণে তাঁর ব্যাংকের চাকরি গিয়েছিল, তা ব্যবহার করেই তিনি স্থানীয় আবদুস সোবহান রাহাত আলী উচ্চবিদ্যালয়ের সভাপতির পদ বাগিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।১৮ মিনিট আগে
পঞ্চগড়ে ছাত্রদল কর্মী জাবেদ উমর জয় হত্যার মামলার প্রধান আসামি আলামিন ও তার ভাই আকাশকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত গত শুক্রবার তাদের চট্টগ্রামের গোয়ালপাড়া এলাকা থেকে আটক করা হয়। পরে গতকাল শনিবার রাত ৮টার দিকে চট্টগ্রাম থেকে পঞ্চগড়ে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয় তাদের।৩৯ মিনিট আগে