Ajker Patrika
En
রাজশাহী

রাকসুর তফসিল ঘোষণাসহ রাবি শিবিরের ৫ দাবি

রাবি প্রতিনিধি  
রাকসুর তফসিল ঘোষণাসহ রাবি শিবিরের ৫ দাবি
আজ দুপুরে রাবির পরিবহন মার্কেট চত্বরে সংবাদ সম্মেলনে শিবির নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাকসুর তফসিল ঘোষণা ও পূর্ণাঙ্গ আবাসিকতার রোড ম্যাপসহ পাঁচ দফা দাবি জানিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শিবিরের নেতৃবৃন্দ। আজ মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেট চত্বরে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এসব দাবি জানান।

তাদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে, শতভাগ আবাসন নিশ্চিত করতে সুস্পষ্ট রোড ম্যাপ প্রণয়ন, অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসন ভাতা চালু, পূর্ণাঙ্গ ও আধুনিক মেডিকেল সেন্টার প্রতিষ্ঠা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট কার্যকর করা এবং পরবর্তী রাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শাখা শিবিরের সভাপতি মুজাহিদ ফয়সাল। লিখিত বক্তব্যে তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী আবাসন সংকটের কারণে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধানের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতভাগ আবাসন নিশ্চিত করতে একটি সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবসম্মত রোড ম্যাপ প্রণয়ন এবং তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আবাসিক হল নির্মাণ, বিদ্যমান হলগুলোর আসনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং আবাসন সুবিধার মানোন্নয়নের দাবিও জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলন শেষে রাবির উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
সংবাদ সম্মেলন শেষে রাবির উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুজাহিদ বলেন, আবাসিক হলে আসন না পাওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আবাসন ভাতা চালু করতে হবে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারকে পূর্ণাঙ্গ ও আধুনিক চিকিৎসাকেন্দ্রে রূপান্তর করতে হবে। পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের পাশাপাশি জরুরি চিকিৎসা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ এবং ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে হবে।

সিনেট কার্যকর ও রাকসুর তফসিলের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী সিনেটকে কার্যকর ও নিয়মিত সক্রিয় করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি নির্ধারণ, জবাবদিহি ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে সিনেটের ভূমিকা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিয়মিত সিনেট অধিবেশনেরও আয়োজন করতে হবে। পাশাপাশি রাকসু নির্বাচনকে শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও প্রতিনিধিত্বের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম উল্লেখ করে পরবর্তী রাকসু নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তফসিল দ্রুত ঘোষণা করতে হবে। একই সঙ্গে একটি নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত করার আহ্বানও জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলন শেষে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেন। উপাচার্যের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি গ্রহণ করেছেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক আব্দুল আলিম।

বিষয়:

রাজশাহী জেলারাবিরাজশাহী বিভাগজেলার খবররাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত