Ajker Patrika
রাজশাহী

ভুয়া পুলিশ পরিচয়ে তেল সংগ্রহের চেষ্টা, যুবককে জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে ফিলিং স্টেশনে যুবককে জরিমানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীতে নিয়ম ভঙ্গ করে ভুয়া পুলিশ পরিচয়ে জ্বালানি তেল সংগ্রহের চেষ্টার দায়ে এক যুবককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ রোববার নগরীর কুমারপাড়া এলাকার গুল গফুর ফিলিং স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বোরহান উদ্দিন অন্তর। দণ্ডপ্রাপ্ত যুবকের নাম তৌহিদুর রহমান। তিনি নগরীর কাশিয়াডাঙ্গা থানার রায়পাড়া এলাকার বাসিন্দা।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, তৌহিদুর রহমান পুলিশের ভুয়া পরিচয় দিয়ে গুল গফুর পেট্রলপাম্প থেকে নিয়ম ভঙ্গ করে মোটরসাইকেলে জ্বালানি তেল সংগ্রহের চেষ্টা করেন। বিষয়টি সবার নজরে এলে তাৎক্ষণিকভাবে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে তাঁকে দণ্ড দেওয়া হয়।

অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় ঘটনাস্থলেই তাঁকে ‘সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮’-এর ৯২ (১) ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানার অর্থ অনাদায়ে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তবে তিনি জরিমানার অর্থ পরিশোধ করেছেন। প্রতারণা ও অনিয়ম রোধে জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

পুলিশরাজশাহী বিভাগজরিমানাজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরের সার্ভার রুমে আগুন

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি ‘আলকাতরা’

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

