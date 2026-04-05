ভুয়া পুলিশ পরিচয়ে তেল সংগ্রহের চেষ্টা, যুবককে জরিমানা

রাজশাহীতে নিয়ম ভঙ্গ করে ভুয়া পুলিশ পরিচয়ে জ্বালানি তেল সংগ্রহের চেষ্টার দায়ে এক যুবককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ রোববার নগরীর কুমারপাড়া এলাকার গুল গফুর ফিলিং স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বোরহান উদ্দিন অন্তর। দণ্ডপ্রাপ্ত যুবকের নাম তৌহিদুর রহমান। তিনি নগরীর কাশিয়াডাঙ্গা থানার রায়পাড়া এলাকার বাসিন্দা।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, তৌহিদুর রহমান পুলিশের ভুয়া পরিচয় দিয়ে গুল গফুর পেট্রলপাম্প থেকে নিয়ম ভঙ্গ করে মোটরসাইকেলে জ্বালানি তেল সংগ্রহের চেষ্টা করেন। বিষয়টি সবার নজরে এলে তাৎক্ষণিকভাবে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে তাঁকে দণ্ড দেওয়া হয়।
অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় ঘটনাস্থলেই তাঁকে ‘সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮’-এর ৯২ (১) ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানার অর্থ অনাদায়ে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তবে তিনি জরিমানার অর্থ পরিশোধ করেছেন। প্রতারণা ও অনিয়ম রোধে জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
