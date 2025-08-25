Ajker Patrika
চুরির মামলায় হাজিরার টাকা জোগাতে আবার ‘চুরির চেষ্টা’

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আটক নয়ন। ছবি: সংগৃহীত
সিরাজগঞ্জের তাড়াশে চোর সন্দেহে নয়ন ইসলাম (১৮) নামের এক যুবককে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ সোমবার সকালে উপজেলার বিনোদনপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, চুরির মামলায় হাজিরা দেওয়ার টাকা জোগাড় করতে আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সানোয়ার হোসেন নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে চুরি করতে আসেন নয়ন। বাড়িটি ফাঁকা পেয়ে নয়ন সেখানে প্রবেশ করেন। কিন্তু বিষয়টি টের পেয়ে যান বাড়ির মালিক সানোয়ার। পরে তিনি চিৎকার দিলে স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এসে নয়নকে ধরে ফেলেন। নয়ন ইসলাম উপজেলার বস্তুল গ্রামের জিল্লুর রহমানের ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য, নয়ন স্বীকার করেছেন যে তাঁর বিরুদ্ধে চুরির মামলা রয়েছে এবং আদালতে হাজিরার টাকা জোগাড় করার জন্যই তিনি আবারও চুরির চেষ্টা করেছিলেন।

সানোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমার বাড়িতে চুরির চেষ্টা করার সময় তাকে আটক করেছি এবং পুলিশে সোপর্দ করেছি।’

তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিয়াউর রহমান আজ দুপুরে আজকের পত্রিকাকে বলেন, চুরির অভিযোগে এক যুবককে থানায় আনা হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর বিরুদ্ধে আগে কোনো মামলা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

