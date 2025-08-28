Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

বাঘায় কারেন্ট জাল জব্দ

বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি      
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজশাহীর বাঘা থেকে ১৫০ পিস কারেন্ট জাল ও ১০ পিস চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে বাঘা পৌর বাজারের মাজার এলাকা থেকে এগুলো জব্দ করা হয়।

জব্দ করা জালের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২ লাখ টাকা। এ সময় ওই দুই ব্যবসায়ীকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে জব্দ করা কারেন্ট জাল পুড়িয়ে ফেলা হয়।

এ সময় উপস্থিতি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাম্মী আক্তার, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শফিউল্লাহ সুলতান, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তহুরা হক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের ক্ষেত্র সহকারী শাহরিন আক্তার ইভা প্রমুখ।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার স্বার্থে জব্দ করা অবৈধ কারেন্ট জাল ও চায়না জালগুলো জনসমক্ষে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

বিষয়:

বাঘারাজশাহী বিভাগমোবাইল কোর্টজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে লতিফ সিদ্দিকী অবরুদ্ধ, নেওয়া হলো পুলিশি হেফাজতে

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি শিক্ষক কার্জনসহ ১১ জন ডিবি হেফাজতে

নির্বাচনের আগে কোনো বৈধ অস্ত্র ফেরত দেবে না সরকার

নির্বাচন জড়িয়ে যাচ্ছে অনৈক্যের জালে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

সম্পর্কিত

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় চুয়েট রেজিস্ট্রারের নিন্দা

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় চুয়েট রেজিস্ট্রারের নিন্দা

‘গ্রেপ্তার জাসদ নেতাকে থানায় সমাদর’, ওসিসহ তিন কর্মকর্তা প্রত্যাহার

‘গ্রেপ্তার জাসদ নেতাকে থানায় সমাদর’, ওসিসহ তিন কর্মকর্তা প্রত্যাহার

রোগীর সঙ্গে নার্সের টিকটক, অপারেশন থিয়েটার সিলগালা করল স্বাস্থ্য বিভাগ

রোগীর সঙ্গে নার্সের টিকটক, অপারেশন থিয়েটার সিলগালা করল স্বাস্থ্য বিভাগ

আরাকান আর্মির হাতে আটক আছে ৫১ জেলে: বিজিবি

আরাকান আর্মির হাতে আটক আছে ৫১ জেলে: বিজিবি