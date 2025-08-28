বাঘায় কারেন্ট জাল জব্দ

বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি
রাজশাহীর বাঘা থেকে ১৫০ পিস কারেন্ট জাল ও ১০ পিস চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে বাঘা পৌর বাজারের মাজার এলাকা থেকে এগুলো জব্দ করা হয়।
জব্দ করা জালের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২ লাখ টাকা। এ সময় ওই দুই ব্যবসায়ীকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে জব্দ করা কারেন্ট জাল পুড়িয়ে ফেলা হয়।
এ সময় উপস্থিতি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাম্মী আক্তার, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শফিউল্লাহ সুলতান, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তহুরা হক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের ক্ষেত্র সহকারী শাহরিন আক্তার ইভা প্রমুখ।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার স্বার্থে জব্দ করা অবৈধ কারেন্ট জাল ও চায়না জালগুলো জনসমক্ষে পুড়িয়ে ফেলা হয়।
রাজশাহীর বাঘা থেকে ১৫০ পিস কারেন্ট জাল ও ১০ পিস চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে বাঘা পৌর বাজারের মাজার এলাকা থেকে এগুলো জব্দ করা হয়।
জব্দ করা জালের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২ লাখ টাকা। এ সময় ওই দুই ব্যবসায়ীকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে জব্দ করা কারেন্ট জাল পুড়িয়ে ফেলা হয়।
এ সময় উপস্থিতি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাম্মী আক্তার, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শফিউল্লাহ সুলতান, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তহুরা হক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের ক্ষেত্র সহকারী শাহরিন আক্তার ইভা প্রমুখ।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার স্বার্থে জব্দ করা অবৈধ কারেন্ট জাল ও চায়না জালগুলো জনসমক্ষে পুড়িয়ে ফেলা হয়।
প্রকৌশলীদের পেশাগত মর্যাদা রক্ষায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. শেখ মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির।১ মিনিট আগে
বগুড়ার নন্দীগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাহারুল ইসলামসহ তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর আগে জাসদ নেতা ও বগুড়া-৪ আসনের সাবেক এমপি রেজাউল করিম তানসেনের ছোট ভাই মাহবুবর রহমান রুস্তমকে থানায় সমাদর করার অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে জানা১ মিনিট আগে
নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায় প্রত্যাশা নামের একটি ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটারে রোগীর সঙ্গে টিকটক ভিডিও করেন ওই ক্লিনিকের নার্স প্রিয়া। ওই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি নজরে এলে ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটার বন্ধ (সিলগালা) করে দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।৪ মিনিট আগে
মিয়ানমারের রাখাইনে সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরকান আর্মির হাতে এখন পর্যন্ত ৫১ জন জেলে আটক আছেন বলে জানিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কক্সবাজারের রামু সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ।১৭ মিনিট আগে