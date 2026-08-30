গুমের তদন্ত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে দেওয়ার দাবি

গুমসহ গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্তের ক্ষমতা কোনো বাহিনীর হাতে না দিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ওপর ন্যস্ত করার দাবি জানিয়েছেন রাজশাহীর মানবাধিকারকর্মী ও সাংবাদিকেরা। গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারকে সুরক্ষা এবং গুম থেকে ফিরে আসা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিও জানান তাঁরা।
গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে আজ রোববার রাজশাহী নগরের অলোকা মোড়ে আয়োজিত মানববন্ধনে এসব দাবি জানানো হয়। মানবাধিকার সংগঠন অধিকার এ কর্মসূচির আয়োজন করে।
বক্তারা বলেন, গুমের ঘটনায় কোন বাহিনী জড়িত ছিল, তা নিরপেক্ষ তদন্তের আগে নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। কোনো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তদন্তের দায়িত্ব থাকলে নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাবে। স্বাধীন ও গ্রহণযোগ্য তদন্তের স্বার্থে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে পূর্ণ তদন্তের ক্ষমতা দিতে হবে।
মানববন্ধনে তিন দফা দাবি জানানো হয়। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে গুমের অভিযোগ তদন্তের ক্ষমতা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের হাতে দেওয়া, নিখোঁজ ব্যক্তিদের স্ত্রী-সন্তানদের ব্যাংক হিসাব ও সম্পত্তি পরিচালনার আইনগত সুযোগ দেওয়া এবং গুম থেকে ফিরে আসা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার।
বক্তারা নির্যাতন, মিথ্যা সাক্ষ্য ও জোরপূর্বক আদায় করা স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে হওয়া মামলা ও সাজা পুনর্বিবেচনার দাবিও জানান।
প্রায় ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন অধিকার-এর রাজশাহী সমন্বয়ক ও সাংবাদিক মঈন উদ্দিন। উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক ডালিম হোসেন শান্ত, সোহেল মাহবুব, মাসুদ রানা রাব্বানী, মানবাধিকারকর্মী আনোয়ার হোসেন, সাংবাদিক রেজাউল ইসলাম এবং ফটোসাংবাদিক আসাদুজ্জামান আসাদসহ অনেকে।
মানববন্ধন কর্মসূচি সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক এম শামিম আক্তার। এ সময় অধিকার-এর বিবৃতি পাঠ করেন গুম থেকে ফিরে আসা আল আমিন হোসেন।
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