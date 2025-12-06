আপাতত চিনি আমদানি বন্ধ, আগে বিক্রি হবে দেশি চিনি: নাটোরে শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর

নাটোর প্রতিনিধি
অন্তর্বর্তী সরকারের শিল্প, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেছেন, বিদেশ থেকে চিনি আমদানি আপাতত বন্ধ রয়েছে। দেশে উৎপাদিত চিনি আগে বাজারজাত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে নাটোর উত্তরা গণভবনের উন্নয়নমূলক সংস্কারকাজের অগ্রগতি পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান তিনি।
আদিলুর রহমান খান বলেন, ‘দেশের চিনিকলগুলোতে যে চিনি মজুত আছে, তা টিসিবির মাধ্যমে বিক্রি করা হচ্ছে। চিনিতে খুব দ্রুত লাভ আসে না। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত চিনিকলগুলো দিয়ে এখনকার চাহিদা পূরণ করা কঠিন। আমাদের সক্ষমতা সীমিত। তাই চিনির পাশাপাশি বিকল্প পণ্য উৎপাদনের কথাও ভাবছে সরকার।’
আদিলুর রহমান আরও বলেন, ‘ভর্তুকি দিয়ে চিনিকল চালানো সম্ভব নয়। আমরা চেষ্টা করছি আমাদের সময় কিংবা আগামী সরকারের সময় ভালো খবর দিতে। দেশি উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে আলোচনা চলছে।’
পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আকন্দ মোহাম্মদ ফয়সাল উদ্দীন, নাটোরের জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন, পুলিশ সুপার মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাবসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।
টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের টঙ্গীতে মানবদেহের খণ্ডিত পা উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তুরাগ নদের রেলব্রিজ এলাকা থেকে একটি কার্টনে পলিথিনে মোড়ানো খণ্ডিত পা উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, শনিবার টঙ্গীর তুরাগ নদের রেলব্রিজ এলাকায় কার্টনে পলিথিনে মোড়ানো একটি মানবদেহের খণ্ডিত পা দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর পাঠায় স্থানীয় লোকজন। পরে টঙ্গী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে খণ্ডিত পা উদ্ধার করেন। কোনো ব্যক্তিকে হত্যার পর দেহ থেকে পা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ।
টঙ্গী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খণ্ডিত পা কে বা কারা ফেলে গেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হবে। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জের কালীগঙ্গা নদীতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ৮টার দিকে সদর উপজেলার গিলন্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মৃতরা হলো মোহাম্মদ আকবর হোসেনের ছেলে জুনায়েদ (৩) এবং আলী আজগরের ছেলে জামিল (৩)। তারা সম্পর্কে আপন চাচাতো ভাই।
পুলিশ ও মৃতদের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দুই চাচাতো ভাই বাড়ির পাশের খোলা মাঠে খেলা করছিল। এ সময় পরিবারে অজান্তে তারা দুজনে বাড়ির পাশে কালীগঙ্গা নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়। এ সময় পরিবারের লোকজন তাদের খুঁজতে খুঁজতে কালীগঙ্গা নদীর তীর থেকে দুই শিশুকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে। স্থানীয় মুন্নু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসকেরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন বলেন, ‘গিলন্ড এলাকায় পানিতে গোসল করতে নেমে দুই শিশুর মৃত্যুর খবর শুনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।’
মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
দক্ষিণ আফ্রিকায় টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের আমিনুল ইসলাম সিদ্দিকী (৪৫) নামের এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) রাতে আফ্রিকার লিস্পুপুর শহরে নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসীদের গুলিতে তিনি নিহত হন। নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকা নর্থ শাখা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব মোরশেদ এলাহী অঞ্জন।
আমিনুল ইসলাম সিদ্দিকী মির্জাপুর উপজেলার ভাতগ্রাম ইউনিয়নের গোড়াইল গ্রামের আজিজ সিদ্দিকীর ছেলে।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, ১৫ বছর আগে আমিনুল দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি জামান। সেখানে জিম্বাবুয়ের সীমান্তবর্তী লিস্পুপুর শহরে আকাশ সুপারশপ নামে নিজে একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান খোলেন। গতকাল রাতে কয়েকজন সন্ত্রাসী ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ঢুকে তাঁর মাথা লক্ষ্য করে ছয়টি গুলি করলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
আজিজ সিদ্দিকীর চার ছেলেমেয়ের মধ্যে আমিনুল মেজো। আমিনুল এক ছেলে ও দুই কন্যাসন্তানের জনক। তাঁর লাশ এক সপ্তাহের মধ্যে দেশে আসবে বলে জানিয়েছেন গোড়াইল গ্রামের বাসিন্দা মির্জাপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশিদ।
রাবি প্রতিনিধি
অতিথি পুনর্বিবেচনাসহ তিন দফা দাবি জানিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ৬০, ৬১ ও ৬২ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের একাংশ। দাবি মানা না হলে আসন্ন দ্বাদশ সমাবর্তন বর্জনের ঘোষণা দেয় তারা। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বেলা ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেট চত্বরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এ ঘোষণা দেয়।
তাঁদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে অতিথি পুনর্বিবেচনা, তারিখ পুনর্বিবেচনা ও রেজিস্ট্রেশনের সময় আবার উন্মুক্তকরণ।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের (৬১ ব্যাচ) শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল মামুন। তিনি বলেন, ‘২০২৩ সালের নভেম্বরে হওয়ার কথা থাকলেও হঠাৎ করে জাতীয় নির্বাচনের আগে সমাবর্তন আয়োজনের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। আগামী ১৭ ডিসেম্বর সমাবর্তন করা হলে অনেক শিক্ষার্থী তাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তা ছাড়া বর্তমানে অতিথি তালিকায় যাঁরা রয়েছেন তাতে আমরা অসন্তুষ্ট; কিন্তু কাউকে অসম্মান করতে চাই না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম-ঐতিহ্যের জায়গা থেকে আমরা চাই প্রয়োজন হলে নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানকে অতিথি করা হোক।’
রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা বাড়ানো প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘নানা সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করতে পারেনি। তাই রেজিস্ট্রেশন আবার উন্মুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি সমাবর্তনের জন্য শিক্ষার্থীদের জমা দেওয়া ফি কোন ব্যাংকে রাখা হয়েছিল, সেই অর্থ থেকে কত লভ্যাংশ পাওয়া গেছে এবং পুরো সমাবর্তনের বাজেট প্রকাশ করতে হবে।’ অন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমন্বয়ের ব্যাপারে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘এটা আমাদের একার সিদ্ধান্ত নয়। আমরা আমাদের সমাবর্তন নিয়ে যে মেসেঞ্জার গ্রুপে সবার মতামতের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। প্রশাসন যদি আমাদের দাবি মেনে না নেয়, তাহলে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করব।’
উল্লেখ্য, ১৭ ডিসেম্বর রাবির সমাবর্তনে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার। বিশেষ অতিথি হিসেবে পরিকল্পনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ও সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ উপস্থিত থাকবেন বলে জানায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
