রাকসুর ৯ কেন্দ্রের ফল: লড়াই জমাতে পারছেন না এষা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ও রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) ভোটের মাঠে নেমে সামাজিক মাধ্যমে পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন জাহিন বিশ্বাস এষা। শুরু থেকেই সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার ফোকাস ছিল ছাত্রদল সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম জোটের এই এজিএস প্রার্থীর দিকে। তবে ভোটের ফলাফলে তিনি লড়াই জমাতে পারছেন না।
পিছিয়ে পড়ছেন ছাত্রশিবিরের সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের এজিএস প্রার্থী সালমান সাব্বিরের থেকে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মোট ৯টি হলের ফল ঘোষণা করা হয়েছে। এর প্রতিটিতেই সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন সালমান। তবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন এষা।
রাত সাড়ে ৩টায় সবশেষ নবাব আব্দুল লতিফ হলের ফলাফলে দেখা গেছে, এষা পেয়েছেন ২৪৯ ভোট। আর সালমানের বাক্সে পড়েছে ২৭৮টি ভোট। সব মিলিয়ে ৯ কেন্দ্রে এষা পেয়েছেন ২ হাজার ৫৩৬ ভোট। আর সালমান এগিয়ে আছেন ৩ হাজার ২৪২ ভোট নিয়ে।
লতিফ হলে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ পেয়েছেন ৫১৮ ভোট। আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছাত্রদলের প্যানেলের শেখ নূর উদ্দিন আবির পেয়েছেন ১৩৭ ভোট। এ পর্যন্ত জাহিদ ৫ হাজার ৯৯৬ ভোট ও আবির ১ হাজার ৬১৩ ভোট পেয়েছেন।
জিএস পদে আগের ৮ হলের মতো লতিফ হলেও সর্বোচ্চ ৪৮৪ ভোট পেয়েছেন আধিপাত্যবিরোধী ঐক্য প্যানেলের প্রার্থী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক সালাহউদ্দিন আম্মার। আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্যানেলের ফাহিম রেজা পেয়েছেন ১৮৪ ভোট। এ পর্যন্ত আম্মার ৫ হাজার ৭২১ ও ফাহিম ২ হাজার ৯৬৫ ভোট পেয়েছেন।
রাবিতে মোট হলের সংখ্যা ১৭টি। এর মধ্যে ছেলেদের ছয়টি ও মেয়েদের ১১টি হল। এখনও ছেলেদের ৮টি হলের ফল ঘোষণা বাকি। বৃহস্পতিবার ভোট গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে ওএমআর মেশিনে ব্যালট গণনার পর ফল ঘোষণা করা হচ্ছে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) ভোটের মাঠে নেমে সামাজিক মাধ্যমে পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন জাহিন বিশ্বাস এষা। শুরু থেকেই সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার ফোকাস ছিল ছাত্রদল সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম জোটের এই এজিএস প্রার্থীর দিকে। তবে ভোটের ফলাফলে তিনি লড়াই জমাতে পারছেন না।
পিছিয়ে পড়ছেন ছাত্রশিবিরের সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের এজিএস প্রার্থী সালমান সাব্বিরের থেকে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মোট ৯টি হলের ফল ঘোষণা করা হয়েছে। এর প্রতিটিতেই সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন সালমান। তবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন এষা।
রাত সাড়ে ৩টায় সবশেষ নবাব আব্দুল লতিফ হলের ফলাফলে দেখা গেছে, এষা পেয়েছেন ২৪৯ ভোট। আর সালমানের বাক্সে পড়েছে ২৭৮টি ভোট। সব মিলিয়ে ৯ কেন্দ্রে এষা পেয়েছেন ২ হাজার ৫৩৬ ভোট। আর সালমান এগিয়ে আছেন ৩ হাজার ২৪২ ভোট নিয়ে।
লতিফ হলে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ পেয়েছেন ৫১৮ ভোট। আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছাত্রদলের প্যানেলের শেখ নূর উদ্দিন আবির পেয়েছেন ১৩৭ ভোট। এ পর্যন্ত জাহিদ ৫ হাজার ৯৯৬ ভোট ও আবির ১ হাজার ৬১৩ ভোট পেয়েছেন।
জিএস পদে আগের ৮ হলের মতো লতিফ হলেও সর্বোচ্চ ৪৮৪ ভোট পেয়েছেন আধিপাত্যবিরোধী ঐক্য প্যানেলের প্রার্থী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক সালাহউদ্দিন আম্মার। আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্যানেলের ফাহিম রেজা পেয়েছেন ১৮৪ ভোট। এ পর্যন্ত আম্মার ৫ হাজার ৭২১ ও ফাহিম ২ হাজার ৯৬৫ ভোট পেয়েছেন।
রাবিতে মোট হলের সংখ্যা ১৭টি। এর মধ্যে ছেলেদের ছয়টি ও মেয়েদের ১১টি হল। এখনও ছেলেদের ৮টি হলের ফল ঘোষণা বাকি। বৃহস্পতিবার ভোট গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে ওএমআর মেশিনে ব্যালট গণনার পর ফল ঘোষণা করা হচ্ছে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে মেয়েদের ছয়টি ও ছেলেদের দুটি হলের ফলাফলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চেয়ে প্রায় চারগুণ ভোটে এগিয়ে গিয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ।১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে মেয়েদের সব কয়টি হলেই শীর্ষ তিন পদে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন মোস্তাকুর রহমান জাহিদ, সালাহউদ্দিন আম্মার ও সালমান সাব্বির। সে ধারাবাহিকতা দেখা গেল ছেলেদের শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক হলের ফলাফলেও।১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে মেয়েদের সব কয়টি হলেই শীর্ষ তিন পদে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন মোস্তাকুর রহমান জাহিদ, সালাহউদ্দিন আম্মার ও সালমান সাব্বির। বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের হল মোট ছয়টি। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২টা পর্যন্ত এ ছয়টি হলেরই ফল ঘোষণা করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
রাকসু নির্বাচনের চারটি কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে আছেন ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি ও এজিএস প্রার্থীরা। আর জিএস পদে এগিয়ে আছেন আধিপত্যবিরোধী ঐক্য প্যানেলের প্রার্থী সালাউদ্দিন আম্মার। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক।৩ ঘণ্টা আগে