ভারত থেকে এল এক শ টন পেঁয়াজ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
দীর্ঘ আট মাস পর চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) চারটি ট্রাকে মোট ১০০ টন পেঁয়াজ আমদানি করা হয়। পানামা পোর্ট লিংক লিমিটেডের ম্যানেজার মাইনুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মাইনুল ইসলাম জানান, গতকাল ১০০ টন পেঁয়াজ এ বন্দরে এসেছে।
এদিকে দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম যখন বাড়ছে, তখন এই আমদানির খবরটি স্বস্তি এনেছে। তবে সোনামসজিদ আমদানি ও রপ্তানি গ্রুপের সভাপতি একরামুল হক জানান, বর্তমানে সরকার প্রতি আমদানিকারককে মাত্র ৫০ টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দিচ্ছে। তিনি বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছে আরও বেশি পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি (আইপি) দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাব।’
উল্লেখ্য, ১২ আগস্ট বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের ঘোষণার পর পেঁয়াজ আমদানি পুনরায় শুরু হয়।
