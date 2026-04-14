‘নববর্ষের ঐকতান, গণতন্ত্রের পুনরুত্থান’—এই স্লোগানকে সামনে রেখে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে রাজশাহীতে উদ্যাপিত হয়েছে পয়লা বৈশাখ-১৪৩৩। আজ মঙ্গলবার সকালে রাজশাহী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজন করা হয় এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। এতে ছিল সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি।
সকাল সাড়ে ৭টার দিকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় উদ্যান ও চিড়িয়াখানার সামনে থেকে বের হয় বর্ণাঢ্য বৈশাখী শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রাটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়।
শোভাযাত্রায় অংশ নিতে সকাল থেকেই নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ রঙিন পোশাক ও বৈশাখী সাজে সজ্জিত হয়ে জড়ো হন। ব্যানার-ফেস্টুন, মুখোশ, পাখা, ঢোলসহ বাঙালি ঐতিহ্যের বিভিন্ন উপকরণে সাজানো শোভাযাত্রাটি সৃষ্টি করে এক প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর আবহ।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন রাজশাহী সিটি করপোরেশনের (রাসিক) প্রশাসক মাহফুজুর রহমান রিটন, বিভাগীয় কমিশনার আ ন ম বজলুর রশিদ এবং জেলা প্রশাসক কাজী শহিদুল ইসলাম। এ ছাড়া পুলিশ ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা শোভাযাত্রায় অংশ নেন।
শোভাযাত্রা শেষে শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে বেলুন উড়িয়ে দুই দিনব্যাপী বৈশাখী মেলার উদ্বোধন করেন অতিথিরা। পরে সেখানে শুরু হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় বর্ষবরণের গান, নৃত্য ও আবৃত্তিতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো প্রাঙ্গণ।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও নানা আয়োজনের মধ্যে উদ্যাপিত হচ্ছে পয়লা বৈশাখ।
