Ajker Patrika
> সারা দেশ

রাকসু নির্বাচন: ডোপ টেস্টে ৮৪১ জন প্রার্থীর নমুনা সংগ্রহ

রাবি সংবাদদাতা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ শেষ দিন ডোপ টেস্টের জন্য ২০০ জন প্রার্থীর নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ শেষ দিন ডোপ টেস্টের জন্য ২০০ জন প্রার্থীর নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট নমুনা সংগ্রহ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) শেষ দিন ২০০ জন প্রার্থীর নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এতে সব মিলিয়ে মোট ৮৪১ জন প্রার্থী নমুনা জমা দিয়েছেন।

বুধবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রধান মাফরুহা সিদ্দিকা লিপি।

মাফরুহা লিপি বলেন, ‘আজ প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট নমুনা সংগ্রহ শেষ হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে আগে সংগৃহীত নমুনার ফলাফল প্রস্তুত করেছি। আজ যারা নমুনা জমা দিয়েছে, তা আগামী রোববার নির্বাচন কমিশন বরাবর জমা দেওয়া হবে।’

নমুনা সংগ্রহের দায়িত্বে ছিল রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (রামেক) একটি বিশেষ দল। তারা রাবি মেডিকেল সেন্টারে নমুনা সংগ্রহ করে রামেকে পরীক্ষা সম্পন্ন করছে।

দায়িত্বরত রাজশাহী মেডিকেল কলেজের (রামেক) এক টেকনোলজিস্ট বলেন, ‘আমরা এখান থেকে শুধু ইউরিন সংগ্রহ করি। আমাদের একটি মেডিকেল টিম আছে, যারা রামেক হাসপাতালে পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করে।’

এর আগে গত ২৭ আগস্ট রাতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রার্থীদের জন্য ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রথমে এই নমুনা সংগ্রহের সময়সীমা ছিল ২৮ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। পরে মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় বৃদ্ধি ও প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার কারণে সময়সীমা বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টা পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

বিষয়:

ছাত্ররাজশাহী বিভাগসংসদজেলার খবররাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

মার্কিন পণ্যে ভারতের শূন্য শুল্কের প্রস্তাব, তবু রাশিয়ার তেলেই জ্বলছেন ট্রাম্প

বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রদূত মনোনয়ন দিলেন ট্রাম্প

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন, কে তিনি

চার্টার্ড ফ্লাইটে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত আসছে আরও একদল বাংলাদেশি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সম্পর্কিত

কেরানীগঞ্জে কিশোরী ধর্ষণ মামলায় আসামির আমৃত্যু কারাদণ্ড

কেরানীগঞ্জে কিশোরী ধর্ষণ মামলায় আসামির আমৃত্যু কারাদণ্ড

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রশাসন চালাতে ব্যর্থ: অধ্যক্ষ সেলিম ভূইয়া

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রশাসন চালাতে ব্যর্থ: অধ্যক্ষ সেলিম ভূইয়া

রাকসু নির্বাচন: ডোপ টেস্টে ৮৪১ জন প্রার্থীর নমুনা সংগ্রহ

রাকসু নির্বাচন: ডোপ টেস্টে ৮৪১ জন প্রার্থীর নমুনা সংগ্রহ

পটুয়াখালীর লোহালিয়া নদী থেকে দুই যুবকের লাশ উদ্ধার

পটুয়াখালীর লোহালিয়া নদী থেকে দুই যুবকের লাশ উদ্ধার