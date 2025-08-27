Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

রাজশাহীতে প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ

রাবি সংবাদদাতা
শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকায় প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদে রাজশাহীতে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অনুষদের শিক্ষার্থীরা।

আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেন।

পরে রাবির প্রধান ফটকে আধা ঘণ্টা অবস্থান শেষে শিক্ষার্থীরা নগরের তালাইমারি মোড়ে গিয়ে রুয়েটের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। এতে মহাসড়কে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়।

এ সময় শিক্ষার্থীরা স্লোগান দেন—‘দশম দশম পরে করো, ইঞ্জিনিয়ার বানান করো’, ‘কোটা না মেধা, মেধা মেধা’, ‘আমার সোনার বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই’, ‘আমাদের ওপর হামলা কেন, প্রশাসন জবাব চাই’, ‘পুলিশ দিয়ে হামলা, চলবে না চলবে না’, ‘প্রকৌশলের অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার’।

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিক্ষার্থীরা জানান, পূর্বঘোষিত ‘লংমার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে তাঁরা তিন দফা দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। সে সময় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হলে লাঠিপেটা, টিয়ার শেল, সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান ব্যবহার করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করা হয়। শিক্ষার্থীরা এ ঘটনার তদন্ত ও বিচারের দাবি জানান এবং প্রকৌশলীদের যৌক্তিক দাবি দ্রুত মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী রামীম আহমেদ বলেন, ‘আমরা যৌক্তিক দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছি। কিন্তু সরকার কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। আজ ঢাকায় আমাদের ভাইদের ওপর সরকারের লাঠিয়াল বাহিনী হামলা চালিয়েছে। যা আমরা বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সময়ও দেখেছি।’

এর আগে গত রোববার (২৪ আগস্ট) রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ও পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পাবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা তিন দফা দাবিতে দুই ঘণ্টা ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

বিষয়:

শিক্ষার্থীপুলিশরাজশাহী বিভাগপ্রকৌশলীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

১টা বাজলেই আর স্কুলে থাকে না শিক্ষার্থীরা, ফটকে তালা দিয়েও ঠেকানো গেল না

ভিকারুননিসায় হিজাব বিতর্ক: বরখাস্ত শিক্ষককে পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

আসামে ‘দেখামাত্র গুলির নির্দেশ’ বহাল থাকবে দুর্গাপূজা পর্যন্ত

জম্মু-কাশ্মীরে ধ্বংস করা হলো ৪৪ হাজার কেজি রসগোল্লা

সরকারের কমিটি পছন্দ হয়নি, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ‎প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

সম্পর্কিত

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

কুয়াকাটা সৈকত থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

কুয়াকাটা সৈকত থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

গাজীপুরে বিএনপি নেতার বাড়িতে ডাকাতি, মালামাল লুট

গাজীপুরে বিএনপি নেতার বাড়িতে ডাকাতি, মালামাল লুট

মেজ ভাইয়ের চোখ উপড়ে ফেললেন অপর দুই ভাই, বাবাসহ আসামি ৮

মেজ ভাইয়ের চোখ উপড়ে ফেললেন অপর দুই ভাই, বাবাসহ আসামি ৮