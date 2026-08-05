Ajker Patrika
En
রাজশাহী

বাঘায় হাজি আব্দুস সাত্তার প্রামাণিক ফাউন্ডেশনের মেধাবৃত্তি, ১৬৫ শিক্ষার্থীকে সম্মাননা ও আর্থিক সহায়তা

বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি      
বাঘায় হাজি আব্দুস সাত্তার প্রামাণিক ফাউন্ডেশনের মেধাবৃত্তি, ১৬৫ শিক্ষার্থীকে সম্মাননা ও আর্থিক সহায়তা
বাঘায় ১৬৫ শিক্ষার্থীকে সম্মাননা ও আর্থিক সহায়তা অনুষ্ঠানে ফটোসেশন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর বাঘায় হাজি আব্দুস সাত্তার প্রামাণিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২০২৫ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৬৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মেধাবৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) সকালে বাঘা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-৬ (বাঘা-চারঘাট) আসনের সংসদ সদস্য আবু সাঈদ চাঁদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। মেধাবী শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। হাজি আব্দুস সাত্তার প্রামাণিক ফাউন্ডেশনের এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।’

তিনি শিক্ষার্থীদের আরও মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি মাদক ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং সন্তানদের শিক্ষা ও নৈতিক বিকাশে অভিভাবকদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান।

এমপি আবু সাঈদ চাঁদ বলেন, ‘আমি একজন কৃষকের সন্তান। কৃষিনির্ভর বাঘা-চারঘাটের উন্নয়নে কৃষকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।’ তিনি আরও বলেন, শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে বিএনপি তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কাজ করবে।

অনুষ্ঠানে বৃত্তিপ্রাপ্ত ১৬৫ জন শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। এ সময় তাদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

সভাপতির বক্তব্যে বাঘা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, ‘সুস্থ, সুন্দর ও আলোকিত সমাজ গঠনে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। আজ যারা মেধাবৃত্তি পেয়েছে, তারাই আগামী দিনের নেতৃত্ব দেবে।’ তিনি শিক্ষার্থীদের সাফল্যে শিক্ষক ও অভিভাবকদের অবদানের কথা উল্লেখ করে সন্তানদের বাস্তবমুখী ও নৈতিক শিক্ষায় গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী মাহাফুজ রহমান বলেন, এই সম্মান তাকে ভবিষ্যতে আরও ভালোভাবে পড়াশোনা করতে অনুপ্রাণিত করবে এবং দেশের কল্যাণে কাজ করার প্রত্যয় আরও দৃঢ় করবে।

স্বাগত বক্তব্যে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মীর মামুনুর রশিদ জানান, উপজেলার ৭৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৫টি বিদ্যালয় থেকে ১৫৫ জন এবং ৪২টি কিন্ডারগার্টেনের মধ্যে দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে ১০ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি অর্জন করেছে। তিনি জানান, সর্বাধিক শিক্ষার্থী বৃত্তি অর্জন করেছে বাঘা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে।

বাঘা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাসমিরি লাবনীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেরাজুল হক, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ফকরুল হাসান বাবলু, সদস্য আশরাফ আলী মলিন, বাঘা পৌর বিএনপির সভাপতি কামাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক তফিকুল ইসলাম তফি এবং আড়ানী পৌর বিএনপির সভাপতি তোজাম্মেল হক।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাশিক্ষার্থীবাঘাপরীক্ষারাজশাহী বিভাগজেলার খবরবৃত্তি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত