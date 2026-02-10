ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল সিলেট

সিলেটজুড়ে চলছে নির্বাচনী তোড়জোড়। এরই মধ্যে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে সিলেট। আজ মঙ্গলবার বিকেল ৫টা ৩২ মিনিটে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ৩২ সেকেন্ডের এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৪। সিলেটের আবহাওয়া অফিস এ তথ্য নিশ্চিত করে।
সিলেটের আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ শাহ মো. সজিব হোসাইন বলেন, বিকেলে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। যেটি হালকা ধরনের। এতে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা শেষ। পুরো দেশের মতো ডাকাতিয়া নদীর পাড় চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জের ভোটাররাও প্রহর গুনছেন ভোটাধিকার প্রয়োগের। চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ) আসনে এবার প্রার্থী আটজন। তাঁদের মধ্যে বিএনপির প্রার্থী, বিএনপির বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থী ও জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীর মধ্যে৯ মিনিট আগে
নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই ভোটকেন্দ্রে স্থাপন করা সিসি ক্যামেরা চুরি হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলার বাহাগিলী ইউনিয়নের নয়ানখাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।১৮ মিনিট আগে
ভোটে সহিংসতা ও অনিয়মের আশঙ্কা করছেন বরিশাল-৩ (বাবুগঞ্জ-মুলাদী) আসনে ১১ দলের প্রার্থী ও আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। নির্বাচনী পরিবেশ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আজ মঙ্গলবার বরিশাল নগরীতে সংবাদ সম্মেলনে এ শঙ্কার কথা জানান তিনি।৩৩ মিনিট আগে
সম্পদের তথ্য গোপন করায় সাবেক যুবলীগ নেতা ও ফরিদপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাহাদৎ হোসেনের স্ত্রী তানিয়া আক্তার রুমার (৪৬) বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সম্পদের অভিযোগ আনা হয়েছে।৩৭ মিনিট আগে