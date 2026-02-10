Ajker Patrika
সিলেট

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল সিলেট

সিলেট প্রতিনিধি
ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল সিলেট
ছবি: সংগৃহীত

সিলেটজুড়ে চলছে নির্বাচনী তোড়জোড়। এরই মধ্যে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে সিলেট। আজ মঙ্গলবার বিকেল ৫টা ৩২ মিনিটে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ৩২ সেকেন্ডের এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৪। সিলেটের আবহাওয়া অফিস এ তথ্য নিশ্চিত করে।

সিলেটের আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ শাহ মো. সজিব হোসাইন বলেন, বিকেলে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। যেটি হালকা ধরনের। এতে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরসিলেট বিভাগসিলেটভূমিকম্প
