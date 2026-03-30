Ajker Patrika
রাজশাহী

দ্বিতীয় দফায় আইসিইউতে বেড পেল হামে আক্রান্ত সেই শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আপডেট : ৩০ মার্চ ২০২৬, ১৪: ১৭
দ্বিতীয় দফায় আইসিইউতে বেড পেল হামে আক্রান্ত সেই শিশু
রামেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হামে আক্রান্ত শিশু জান্নাতুল মাওয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

হাম রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আট মাসের শিশু জান্নাতুল মাওয়াকে আবারও নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ভোর ৫টার দিকে তাকে দ্বিতীয় দফায় আইসিইউতে নেওয়া হয়।

এর আগে গত শনিবার বিকেলে জান্নাতুলকে আইসিইউতে নেওয়া হয়েছিল। পরে রোববার দুপুরে তাকে সাধারণ ওয়ার্ডে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় দফায় আইসিইউর বেডের জন্য ৩৬ নাম্বার সিরিয়াল পাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিল জান্নাতুলের পরিবার।

জান্নাতুলের বাবা হৃদয় ইসলামের বাড়ি রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার কোহার গ্রামে। তিনি বলেন, মেয়েকে নিয়ে তিনি, তাঁর স্ত্রী উম্মে কুলসুম ও শাশুড়ি ফরিদা বেগম হাসপাতালে রাতে নির্ঘুম ছিলেন। ভোর ৫টার দিকে আইসিইউ থেকে ফোন করে তাদের ডাকা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা সেখানে যান। এখন তাঁর মেয়ে আইসিইউতে।

রামেক হাসপাতালে শিশুদের জন্য মাত্র ১২টি আইসিইউ বেড আছে। এই আইসিইউতে একটি বেডের জন্য অসুস্থ শিশুদের অপেক্ষায় থাকতে হয়। আইসিইউতে চিকিৎসাধীন কোনো শিশু মারা গেলে কিংবা কিছুটা সুস্থ হলে তাদের ডাক পড়ে। সিরিয়াল দিলে ৩০ থেকে ৫০ জনের পর শিশুদের আইসিইউতে নিতে ডাক আসে। এখন শিশুদের সাধারণ অসুখের পাশাপাশি ছোঁয়াচে রোগ হামের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। এতে আইসিইউর চাহিদা আরও বেড়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে কর্তৃপক্ষ।

গত বৃহস্পতিবার হামে আক্রান্ত চার শিশুকে আইসিইউর জন্য সুপারিশ করেন ওয়ার্ডের দায়িত্বরত চিকিৎসক। এর মধ্যে শিশু ফারহানা ও হুমায়রা গত শুক্রবার সকাল হওয়ার আগেই মারা যায়। আর হিয়া শুক্রবার রাতে মারা যায়। এই চারজনের মধ্যে অবশিষ্ট শিশু জান্নাতুল মাওয়াকে গত শনিবার বিকেলে আইসিইউতে নেওয়া হয়। রোববার দুপুরে তাকে আইসিইউ থেকে সাধারণ ওয়ার্ডে দেওয়া হয়। এরপর তাঁর আবার শ্বাসকষ্ট শুরু হলে ওয়ার্ডের চিকিৎসক তাকে আবারও আইসিইউতে নিতে পরামর্শ দেন। তখন আইসিইউতে গেলে তাদের সিরিয়াল পড়ে ৩৬। এর আগে প্রথমবার সিরিয়াল পড়েছিল ২৯। তিন দিন অপেক্ষার পর মাওয়াকে আইসিইউতে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। এবার ৩৬ সিরিয়াল পড়লে তার বাবা-মা দিশেহারা হয়ে পড়েন। তবে তাদের আর অপেক্ষা করতে হয়নি।

রামেক হাসপাতালের আইসিইউ ইনচার্জ আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, যথেষ্ট উন্নতি হওয়ার পর জান্নাতুল মাওয়াকে সাধারণ ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়েছিল। যেকোনো রোগী যেকোনো সময় খারাপ হতেই পারে। আবার যদি খারাপ হয়, তাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আইসিইউতে নিয়ে আসা হয়। মাওয়ার ক্ষেত্রে তা-ই করা হয়েছে। তাকে আবার আইসিইউতে নেওয়া হয়েছে।

