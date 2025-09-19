Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

রাজশাহীতে পিস্তল হাতে ভাইরাল ছাত্রলীগ নেতা, পুলিশের দাবি—নজরে আসেনি

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ৫৮
ভাইরাল ছাত্রলীগ নেতা। ছবি: সংগৃহীত
ভাইরাল ছাত্রলীগ নেতা। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীতে অস্ত্র হাতে পলাতক ছাত্রলীগ নেতার একটি ছবি সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে জেলার রাজনৈতিক অঙ্গনে শুরু হয়েছে তোলপাড়। অস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি তাঁকে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি উঠেছে। তবে পুলিশের দাবি, ছবিটি তাদের নজরে আসেনি।

জানা যায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিটি নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নগর শাখার সাবেক মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক উপসম্পাদক ইয়াসির আরাফাত আপনের। তিনি শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের রাজপাড়া এলাকার বাসিন্দা এবং ২০২২ সালের ১১ মার্চ অনুমোদিত রাজশাহী মহানগর ছাত্রলীগ কমিটির নেতা। ওই কমিটির সভাপতি রকি কুমার ঘোষের সবচেয়ে আস্থাভাজন।

এ ছাড়া নগর ছাত্রলীগের পরের কমিটির নেতাদেরও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন আপন। তিনি রাজশাহীতে ইয়াবা ব্যবসার ডিলার হিসেবেও পরিচিত। ব্যবহার করেন প্রাইভেট কার, দামি ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন ও দামি মোটরসাইকেল।

অস্ত্র হাতে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা গেছে, কালো পাঞ্জাবি পরে মাস্ক দিয়ে মুখ ঢেকে হাতে পিস্তল নিয়ে সেটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করছেন আপন। একটি রাস্তায় দাঁড়ানো অবস্থায় ভাইরাল হওয়া ছবিটি রাতের। এ সময় আশপাশে মানুষের উপস্থিতি ছিল না। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আপনের ব্যবহৃত মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে সংযোগ পাওয়া যায়নি।

আরও জানা গেছে, ২০২২ সালের জুলাইয়ে ক্ষমতার দাপটে রাজশাহী বিভাগীয় খাদ্য পরিবহন (সড়কপথ) ঠিকাদার কর্মচারী ইউনিয়নের ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাধারণ সম্পাদক পদটি দখল করেন আপন। আর এ ক্ষেত্রে তাঁকে সহযোগিতা করেন তাঁর বাবা আওয়ামী লীগ নেতাদের ঘনিষ্ঠ শাহ আলম। ঠিকাদার কর্মচারী ইউনিয়ন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন শাহ আলম। ছেলে আপনকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি।

আপনের এলাকার একজন বাসিন্দা (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) জানান, আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হলেও আপন প্রকাশ্যে ছিলেন। সম্প্রতি ছবিটি ছড়িয়ে পড়লে তিনি আত্মগোপন করেন। এখন ঢাকার বারিধারায় আছেন বলে জানান তিনি।

ওই বাসিন্দা আরও বলেন, অজানা এক রহস্যজনক কারণে তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলাও হয়নি। আপন ও তাঁর বাহিনীর আতঙ্কে আছেন এলাকার লোকজন।

আরেক প্রতিবেশী নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ‘আমরা এলাকাবাসী এমন একজন দুর্ধর্ষ ব্যক্তি এবং তাঁর বাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতা কামনা করছি। পাশাপাশি তাঁকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মহানগর পুলিশের (আরএমপি) মুখপাত্র গাজিউর রহমান বলেন, ‘বিষয়টি আমাদের জানা নেই। আমরা খোঁজ নেব। এ রকম ঘটনা ঘটলে অবশ্যই অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।’

বিষয়:

রাজশাহী জেলাভাইরালরাজশাহী সদরছাত্রলীগরাজশাহীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আফগানিস্তানের বাগরাম ঘাঁটি ফেরত চান ট্রাম্প, লক্ষ্য চীনের পারমাণবিক স্থাপনা

শেষ ওভারে নবির ছক্কাবৃষ্টি, বাংলাদেশের সমীকরণ কী দাঁড়াল

সেনা আশ্রয় ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে নেপালের সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী

স্ত্রী পুরুষ নন—আদালতে প্রমাণ করতে হবে মাখোঁকে

দায়িত্বে অবহেলায় নির্বাচন কর্মকর্তাদের শাস্তি বাড়ছে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সম্পর্কিত

জামালগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে যুবক নিহত, আহত ৩

জামালগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে যুবক নিহত, আহত ৩

সোনারগাঁয়ে ডাব পাড়া নিয়ে মেজ ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে ছোট ভাই খুন

সোনারগাঁয়ে ডাব পাড়া নিয়ে মেজ ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে ছোট ভাই খুন

পটিয়ায় ছুরিকাঘাতে প্রবাসী খুন

পটিয়ায় ছুরিকাঘাতে প্রবাসী খুন

রাবির পোষ্য কোটা: ছুটির দিনেও বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা

রাবির পোষ্য কোটা: ছুটির দিনেও বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা