Ajker Patrika
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রাজশাহী

রাজশাহীতে মুদিদোকানিকে কুপিয়ে হত্যা, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৯: ১৫
রাজশাহীতে মুদিদোকানিকে কুপিয়ে হত্যা, গ্রেপ্তার ১

রাজশাহীতে আবদুল বারী নামের এক মুদিদোকানিকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় আমির হোসেন চন্দ্র (৩০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি এ হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত দুই নম্বর আসামি।

গতকাল রোববার গভীর রাতে নগরের আইডি বাগানপাড়া এলাকা থেকে রাজপাড়া থানা-পুলিশের একটি দল তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাজপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ।

গত শনিবার সন্ধ্যায় রাজপাড়া থানার বাকির মোড় এলাকায় বারীর মুদিদোকানে পাশের চণ্ডীপুর এলাকার কয়েকজন যুবক টাকা ভাঙাতে যান। বারী টাকা ভাঙতি নেই জানালে তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। এর জেরে রাত পৌনে ২টার দিকে ৫০ থেকে ৫৫ জনের একটি দল দেশীয় অস্ত্র ও পেট্রলবোমা নিয়ে বারীর বাড়ির সামনে আসে।

হামলাকারীরা প্রথমে দোকানের শাটারের তালা ভেঙে ফেলে। পরে পেট্রলবোমা ছুড়ে দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় বারীসহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন। তখন হামলাকারীরা বারীকে পেয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। পরে হামলাকারীরা চলে গেলে স্বজনেরা বারীকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ওসি আবুল কালাম আজাদ জানান, এ ঘটনায় নিহত বারীর স্ত্রী দিলরুবা পারভীন বাদী হয়ে গতকাল রাজপাড়া থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলায় এজাহারভুক্ত ২০ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও ২০ থেকে ৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে। তিনি বলেন, মামলার দুই নম্বর আসামি আমির হোসেন চন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলারাজশাহী বিভাগকুপিয়ে জখমজেলার খবর
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