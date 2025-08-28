Ajker Patrika
গোটা জাতি এখন নির্বাচনমুখী: রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভায় বক্তব্য দেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার আজিম আহমেদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভায় বক্তব্য দেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার আজিম আহমেদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোটা জাতি এখন নির্বাচনমুখী বলে মন্তব্য করেছেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার আজিম আহমেদ। তিনি বলেছেন, ‘গত শনিবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার আমাদের সঙ্গে নির্বাচন বিষয়ে মতবিনিময় করেছেন। সুন্দর একটা নির্বাচনের জন্য আমরা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিচ্ছি।’

আজ বৃহস্পতিবার সকালে রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এ সভা। সভায় বিভাগীয় কমিশনার নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকেও প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

এ ছাড়া আসন্ন শীত মৌসুমে কেউ যেন অবৈধভাবে ফসলি জমিতে পুকুর কাটতে না পারে, মৎস্য দপ্তরকে সেদিকে খেয়াল রাখার অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, ‘কৃষিজমি ধ্বংস করে ফেললে চলবে না। আমাদের যেমন মাছ দরকার, তেমনি কৃষিজমি রক্ষা করাও জরুরি।’

সভায় বিভাগীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের দপ্তরপ্রধান এবং রাজশাহী বিভাগের আট জেলার জেলা প্রশাসকেরা অংশগ্রহণ করেন।

রাজশাহী জেলারাজশাহী বিভাগরাজশাহী সদরনির্বাচননির্বাচন কমিশন
