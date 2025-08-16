রাবির অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ

রাবি সংবাদদাতা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রভাস কুমার কর্মকারের বিরুদ্ধে এক নারী শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। ১৩ আগস্ট ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর মা বিভাগের চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেন।
অভিযোগে বলা হয়, ৪ আগস্ট মাস্টার্সের ওই শিক্ষার্থী ক্লাস অ্যাটেনডেন্স-সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে অধ্যাপক প্রভাস কুমার কর্মকারের কক্ষে যান। এ সময় শিক্ষক তাঁকে প্রশ্ন সাজেশনের কথা বলে লিখতে দেন। পরে শিক্ষার্থী লিখতে থাকা অবস্থায় তিনি তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে অশোভন স্পর্শ করেন এবং কুরুচিপূর্ণ প্রস্তাব দেন।
ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর সহপাঠীরা জানান, ঘটনার পর থেকে ওই শিক্ষার্থী মারাত্মক মানসিক আঘাতে ভুগছেন। নিয়মিত হাই পাওয়ারের ওষুধ সেবন করতে হচ্ছে এবং মাঝেমধ্যে কাছের মানুষকেও চিনতে পারছেন না। তাঁরা এ ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।
এ বিষয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও অভিযুক্ত শিক্ষক প্রভাস কুমার কর্মকারের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া গেছে।
পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. রেজাউল করিম অভিযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘আমরা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছি এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ওই শিক্ষককে সব ধরনের একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বিরত রাখা হয়েছে।’
