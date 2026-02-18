Ajker Patrika
রাজশাহী

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাজশাহী জেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
নাহিদুল ইসলাম সাজু ও আঞ্জুমান আরা হক আরশি। ছবি: সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাজশাহী জেলার নতুন আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আগামী ছয় মাসের জন্য এ কমিটি অনুমোদন করে কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন নাহিদুল ইসলাম সাজু।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কেন্দ্রীয় সভাপতি রিফাত রশিদ, মুখ্য সমন্বয়ক ইউনুসুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মুইনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

নতুন কমিটিতে সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মো. সাফফাত আহমেদ তিতাস। যুগ্ম আহ্বায়ক পদে মনোনীত হয়েছেন ফা-আরদ্বীন রহমান, শামীম হোসেন ও মো. বারি। সদস্যসচিব করা হয়েছে আঞ্জুমান আরা হক আরশিকে। সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মামুনুর রশিদ। যুগ্ম সদস্যসচিব হিসেবে মনোনীত হয়েছেন ইমন রাজ, তানভীর হোসেন রুওনক, রাজু আহমেদ ও আবু ইয়াকুব। এ ছাড়া মুখ্য সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন খালেদ হাসান মিলু এবং সিনিয়র সংগঠক হিসেবে মোকলেছুর রহমান বিজয়। মিডিয়াবিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন শাহ্ সোহানুর রহমান (মো. সোহানুর)। মুখপাত্র হিসেবে মনোনীত হয়েছেন আশরাফুল ইসলাম আযিম এবং সহমুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন উর্মি খাতুন। আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলেও এতে জানানো হয়েছে।

বিষয়:

কমিটিছাত্রআন্দোলনরাজশাহী বিভাগরাজশাহীবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
এলাকার খবর
পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

