বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাজশাহী জেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাজশাহী জেলার নতুন আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আগামী ছয় মাসের জন্য এ কমিটি অনুমোদন করে কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন নাহিদুল ইসলাম সাজু।
সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কেন্দ্রীয় সভাপতি রিফাত রশিদ, মুখ্য সমন্বয়ক ইউনুসুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মুইনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।
নতুন কমিটিতে সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মো. সাফফাত আহমেদ তিতাস। যুগ্ম আহ্বায়ক পদে মনোনীত হয়েছেন ফা-আরদ্বীন রহমান, শামীম হোসেন ও মো. বারি। সদস্যসচিব করা হয়েছে আঞ্জুমান আরা হক আরশিকে। সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মামুনুর রশিদ। যুগ্ম সদস্যসচিব হিসেবে মনোনীত হয়েছেন ইমন রাজ, তানভীর হোসেন রুওনক, রাজু আহমেদ ও আবু ইয়াকুব। এ ছাড়া মুখ্য সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন খালেদ হাসান মিলু এবং সিনিয়র সংগঠক হিসেবে মোকলেছুর রহমান বিজয়। মিডিয়াবিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন শাহ্ সোহানুর রহমান (মো. সোহানুর)। মুখপাত্র হিসেবে মনোনীত হয়েছেন আশরাফুল ইসলাম আযিম এবং সহমুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন উর্মি খাতুন। আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলেও এতে জানানো হয়েছে।
পাবনার আটঘরিয়ায় স্বামীর বেধড়ক পিটুনিতে আহত স্ত্রী লাইলী খাতুন (৪৫) মারা গেছেন। আজ বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) বেলা ২টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।৬ মিনিট আগে
পুলিশ হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। তিনি বলেন, সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা দিয়ে একটি সুষ্ঠু ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিয়েছে পুলিশ। পুলিশ তার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।১২ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ-১ (হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য (এমপি) সালমান ওমর রুবেল তাঁর নিজ নির্বাচনী এলাকাকে ‘চাঁদাবাজমুক্ত’ করার ঘোষণা দিয়েছেন। ব্যবসায়ীদের ‘নিশ্চিন্তে ব্যবসা’ করতে বলেছেন তিনি। আজ বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে হালুয়াঘাট পৌর শহরের জয়িতা মহিলা মার্কেট চত্বরে এক সংবর্ধনা...৩১ মিনিট আগে
টঙ্গীতে রাসেল (৪১) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার টঙ্গী রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় ‘হোটেল বিক্রমপুর’ নামের একটি আবাসিক হোটেলের কক্ষে লাশটি উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে