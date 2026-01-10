Ajker Patrika

দুই সহযোগীসহ ‘চাঁদাবাজ’ চান সওদাগর আটক, দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
দেশীয় অস্ত্রসহ আটক চান সওদাগর ও তার দুই সহযোগী। ছবি: আজকের পত্রিকা
দেশীয় অস্ত্রসহ আটক চান সওদাগর ও তার দুই সহযোগী। ছবি: আজকের পত্রিকা

দুই সহযোগীসহ রাজশাহীর চিহ্নিত ‘চাঁদাবাজ’ চান সওদাগরকে (৪৫) আটক করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে বেশ কিছু দেশীয় ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাঁদের আটকের পর নগরের রাজপাড়া থানায় হস্তান্তর করেন।

গ্রেপ্তার চান সওদাগর নগরের নতুন বিলশিমলা এলাকার বাসিন্দা। তাঁর সঙ্গে আটক দুজন হলেন একই এলাকার বাসিন্দা মুরাদ আলী (২৮) ও মো. বিদ্যুৎ (৩৭)। চান সওদাগর নিজেকে জামায়াতে ইসলামীর সহযোগী সংগঠন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের রাজশাহী মহানগরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। সম্প্রতি নগরের বোয়ালিয়া থানা ঘেরাও করেছিলেন তিনি। ওই সময় সাংবাদিকদের এই পরিচয় দেন তিনি।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সূত্রে জানা গেছে, চান সওদাগরের নামে আগে থেকে অনেকগুলো মামলা আছে। এর মধ্যে পাঁচটি মারামারি, দুটি অস্ত্র, দুটি বিস্ফোরক এবং দুটি সরকারি সম্পদ বিনষ্টের মামলা। এ ছাড়া একটি করে আছে মাদক, দস্যুতা, ডাকাতির প্রস্তুতি গ্রহণ, চুরি, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলা। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী সরকারের পতনের পর থেকে এলাকায় ব্যাপক চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজি করছেন চান সওদাগর।

গত বছরের জুলাই মাসে রাজশাহীতে ১২৩ জন ‘চাঁদাবাজের’ একটি তালিকা ছড়িয়ে পড়ে। পরে জানা যায়, তালিকাটি তৈরি করেছিল পুলিশ। এই তালিকায় চান সওদাগরসহ ছয়জনের নামের পাশে তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয় হিসেবে জামায়াতে ইসলামী লেখা ছিল। তখন জামায়াতে ইসলামীর রাজশাহী মহানগরের সেক্রেটারি ইমাজ উদ্দিন মণ্ডল বলেছিলেন, ‘চান সওদাগরকে অনেক আগেই বহিষ্কার করা হয়েছে।’ এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হলে প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দেয় মহানগর জামায়াতে ইসলামী। ওই সংবাদকে আজগুবি বলা হয়।

তবে আজ শনিবার বিকেলে জামায়াতে ইসলামীর রাজশাহী মহানগরের সাংগঠনিক সেক্রেটারি জসিম উদ্দিন সরকার বলেন, ‘চান সওদাগর আমাদের মিছিল-মিটিংয়ে আসত। কিন্তু দলে তার কোনো পদ-পদবি নেই।’

চান সওদাগর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি পরিচয় দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে জসিম উদ্দিন সরকার বলেন, ‘এটাও দেখেন যে চান সওদাগর নিজের ফেসবুক আইডিতে পোস্ট দিয়েছিল এই বলে যে, কোনো সংগঠনে তার পদ-পদবি নেই।’

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের রাজশাহী মহানগরের সভাপতি অধ্যাপক আব্দুস সালাম বলেন, বিগত সরকারের আমলে জেলে থাকা অবস্থায় চান সওদাগরের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তখন শুনেছিলেন, বর্ণালী মোড়ে তাঁর চায়ের দোকান আছে। কিছুক্ষণ আগে একজনের কাছে শোনেন যে চান সওদাগর আটক হয়েছেন। তিনি দাবি করেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনে চান সওদাগরের কোনো পদ-পদবি নেই।

আজ বিকেলে নগরের রাজপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মালেক বলেন, সেনাবাহিনী চান সওদাগরসহ তিনজনকে আটক করে থানায় দিয়েছে। তাদের কাছ থেকে দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এ নিয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে। রোববার তাঁদের আদালতে পাঠানো হবে।

