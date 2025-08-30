Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে চাঁপাইনবাবগঞ্জে সড়ক অবরোধ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
চাঁপাইনবাবগঞ্জে মহাসড়কে ইট ফেলে ও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
চাঁপাইনবাবগঞ্জে মহাসড়কে ইট ফেলে ও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর কাকরাইল মোড়ে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ অন্য নেতাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে চাঁপাইনবাবগঞ্জে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আজ শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুরে শহরের বিশ্বরোড মোড়ে এই কর্মসূচি পালন করে গণঅধিকার পরিষদ ও ছাত্র অধিকার পরিষদ।

আজ দুপুর ১২টা ২০ মিনিট থেকে বেলা ১টা ২০ মিনিট পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে রাখা হয়। এ সময় গণঅধিকার পরিষদ ও ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা রাজশাহী-সোনা মসজিদ স্থলবন্দর মহাসড়কের বিশ্বরোড মোড়ে ইট ফেলে ও টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করে। অবরোধের কারণে ৪০ মিনিট ওই সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। সড়কের দুই দিকে আটকা পড়ে আমদানি পণ্যবাহী ট্রাকসহ বিভিন্ন যানবাহন। পরে পুলিশ এসে অনুরোধ করলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

এ বিষয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মতিউর রহমান বলেন, ‘বেশ কিছু সময় রাস্তা অবরোধ ছিল। অবরোধ তুলে নেওয়ার পর সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।’

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জপ্রতিবাদঅবরোধসড়করাজশাহী বিভাগহামলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ভোলায় বাসার সামনে মিলল ছাত্রলীগ নেতার রক্তাক্ত লাশ

ভোলায় বাসার সামনে মিলল ছাত্রলীগ নেতার রক্তাক্ত লাশ

নুরের মাথা, নাক ও চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে, বৈঠকে বসছে মেডিকেল বোর্ড

নুরের মাথা, নাক ও চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে, বৈঠকে বসছে মেডিকেল বোর্ড

প্রেমিকের জন্য বাড়ি ছেড়ে, অন্যকে বিয়ে করে ফিরলেন তরুণী

প্রেমিকের জন্য বাড়ি ছেড়ে, অন্যকে বিয়ে করে ফিরলেন তরুণী

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে নারীর ৬০ শতাংশ কোটা বাদ, ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে নারীর ৬০ শতাংশ কোটা বাদ, ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক

ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নুর

ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নুর

সম্পর্কিত

১০ মাস আটকে মেয়েকে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

১০ মাস আটকে মেয়েকে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

ইবির গুম হওয়া ২ শিক্ষার্থীর সন্ধানের দাবিতে ছাত্রশিবিরের মানববন্ধন

ইবির গুম হওয়া ২ শিক্ষার্থীর সন্ধানের দাবিতে ছাত্রশিবিরের মানববন্ধন

জি এম কাদেরকে গ্রেপ্তারের দাবিতে উত্তরায় বিক্ষোভ, কুশপুত্তলিকা দাহ

জি এম কাদেরকে গ্রেপ্তারের দাবিতে উত্তরায় বিক্ষোভ, কুশপুত্তলিকা দাহ

মায়ের মামলায় স্ত্রী-সন্তান কারাগারে, যুবকের ঝুলন্ত লাশ

মায়ের মামলায় স্ত্রী-সন্তান কারাগারে, যুবকের ঝুলন্ত লাশ