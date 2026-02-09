রাবিতে চলছে সিন্ডিকেট সভা, তিন দাবিতে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) উপাচার্যের বাসভবনে চলছে সিন্ডিকেট সভা। সভা চলাকালে তিন দফা দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থীদের একাংশ উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ শুরু করেন।
আজ সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে সিন্ডিকেট সভা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আন্দোলন শুরু করেন বিক্ষোভকারীরা।
এ সময় তাঁরা ‘ফ্যাসিস্টদের সিন্ডিকেট, মানি না, মানব না’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।
আন্দোলনকারীদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক বনি আদমের অপসারণ, নিয়োগের নীতিমালা বাতিল ও উত্থাপিত সিন্ডিকেটে অবৈধভাবে নিয়োগ বাতিল করা।
এ সময় বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী ওমর শাহজাহান বলেন, বিভাগের সভাপতি তাঁর পছন্দের প্রার্থীদের নিয়োগ দিতে তিনটি শূন্য পদের বিপরীতে একটি পদ উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তি দেন। কারণ, তাঁর পছন্দের প্রার্থী আগামী সার্কুলারে নিয়োগ দেবেন। এদিকে সভাপতি নিজেও অবৈধ আর তিনি নিজেও চাচ্ছেন অবৈধভাবে তাঁর পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দিতে।
আরেক সাবেক শিক্ষার্থী শাহ মাহমুদ বলেন, ‘আমরা আমাদের তিনটি দাবিতে এখানে অবস্থান নিয়েছি। উপাচার্যের কাছে বিষয়টি উত্থাপিত করব। যদি উপাচার্য সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তাহলে আমরা পরবর্তী কর্মসূচিতে যাব।’
