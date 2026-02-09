Ajker Patrika
রাজশাহী

রাবিতে চলছে সিন্ডিকেট সভা, তিন দাবিতে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

রাবি প্রতিনিধি  
রাবিতে চলছে সিন্ডিকেট সভা, তিন দাবিতে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে শিক্ষার্থীদের অবস্থান
শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) উপাচার্যের বাসভবনে চলছে সিন্ডিকেট সভা। সভা চলাকালে তিন দফা দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থীদের একাংশ উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ শুরু করেন।

আজ সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে সিন্ডিকেট সভা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আন্দোলন শুরু করেন বিক্ষোভকারীরা।

এ সময় তাঁরা ‘ফ্যাসিস্টদের সিন্ডিকেট, মানি না, মানব না’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।

আন্দোলনকারীদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক বনি আদমের অপসারণ, নিয়োগের নীতিমালা বাতিল ও উত্থাপিত সিন্ডিকেটে অবৈধভাবে নিয়োগ বাতিল করা।

এ সময় বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী ওমর শাহজাহান বলেন, বিভাগের সভাপতি তাঁর পছন্দের প্রার্থীদের নিয়োগ দিতে তিনটি শূন্য পদের বিপরীতে একটি পদ উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তি দেন। কারণ, তাঁর পছন্দের প্রার্থী আগামী সার্কুলারে নিয়োগ দেবেন। এদিকে সভাপতি নিজেও অবৈধ আর তিনি নিজেও চাচ্ছেন অবৈধভাবে তাঁর পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দিতে।

আরেক সাবেক শিক্ষার্থী শাহ মাহমুদ বলেন, ‘আমরা আমাদের তিনটি দাবিতে এখানে অবস্থান নিয়েছি। উপাচার্যের কাছে বিষয়টি উত্থাপিত করব। যদি উপাচার্য সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তাহলে আমরা পরবর্তী কর্মসূচিতে যাব।’

বিষয়:

রাজশাহী জেলারাবিরাজশাহী বিভাগজেলার খবররাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ফরিদপুরে ডিবি পরিচয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীর বাড়িতে গিয়ে হুমকি

ফরিদপুরে ডিবি পরিচয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীর বাড়িতে গিয়ে হুমকি

জন্মহার বাড়াতে ভিয়েতনাম-শ্রীলঙ্কা থেকে তরুণী ‘আমদানি’র বিতর্কিত প্রস্তাব দক্ষিণ কোরিয়ায়

জন্মহার বাড়াতে ভিয়েতনাম-শ্রীলঙ্কা থেকে তরুণী ‘আমদানি’র বিতর্কিত প্রস্তাব দক্ষিণ কোরিয়ায়

শাস্তি নয়, উল্টো আইসিসির কাছ থেকে টাকা পাবে বাংলাদেশ

শাস্তি নয়, উল্টো আইসিসির কাছ থেকে টাকা পাবে বাংলাদেশ

দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে এবার নাহিদের প্রার্থিতা স্থগিত চেয়ে রিট

দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে এবার নাহিদের প্রার্থিতা স্থগিত চেয়ে রিট

কেশবপুরে জামায়াত প্রার্থীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ

কেশবপুরে জামায়াত প্রার্থীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ

সম্পর্কিত

চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক ইব্রাহিম আটক

চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক ইব্রাহিম আটক

বাগেরহাটে কাঠবোঝাই ট্রলির ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

বাগেরহাটে কাঠবোঝাই ট্রলির ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

‘টাকা দিয়ে কেউ ভোট কিনতে গেলে বেঁধে রাখবেন’

‘টাকা দিয়ে কেউ ভোট কিনতে গেলে বেঁধে রাখবেন’

পূর্বাচলে ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ, যুবদল নেতা নিহত

পূর্বাচলে ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ, যুবদল নেতা নিহত