রাকসু নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা

রাবি সংবাদদাতা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোটার তালিকায় প্রথম বর্ষের (২০২৪-২৫) শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁরা ভোট দিতে পারবেন। এ ছাড়া মনোনয়নপত্র বিতরণের সময়সীমা এক দিন বাড়ানো হয়েছে। আগামীকাল বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ চলবে।
আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টায় রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আজ বিকেলে রাকসু কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে নানা দাবিদাওয়া উঠে এসেছে। আমরা সব ছাত্রসংগঠন ও প্রার্থীর সঙ্গে মতবিনিময় করে তাদের মতামত নিয়েছি। এ মতামতের ভিত্তিতে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে নির্বাচন ২৫ সেপ্টেম্বরই অনুষ্ঠিত হবে।’
সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র বিতরণের সময়সীমা বাড়িয়ে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত করা হয়েছে। ৪ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিল, ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর বাছাই, ১০ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ, ১১ সেপ্টেম্বর আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, ১৩ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং ১৪ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। রাকসু ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয় থেকে এবং হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট হলের প্রশাসনিক কার্যালয়ের রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছ থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা যাবে। ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক ভবনে ভোট গ্রহণ হবে। সেদিনই ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
রাকসুর ভোটে প্রথম বর্ষকে ভোটার করার জন্য শুরু থেকে দাবি জানিয়ে আসছিল ছাত্রদল। এ দাবিতে তারা রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে গিয়ে ‘হাঙ্গামা’ করে মনোনয়নপত্রও বিতরণ বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপরও দাবি মানা না হলে তারা কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে ছাত্রদলের দাবি মেনে নেওয়া হলো।
