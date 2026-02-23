সোসাইটি ফর স্বরূপকাঠীর ত্রিবার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত

সোসাইটি ফর স্বরূপকাঠী স্কুল অ্যালামনাইয়ের গভর্নিং বডির সভাপতি পদে মো. কামরুল আহসান খান, সহসভাপতি পদে ইঞ্জিনিয়ার মো. ওয়াহিদল ইসলাম মুরাদ এবং কৃষিবিদ মো. সিরাজুন্নবী মামুন নির্বাহী পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন।
গত শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ দ্বিতীয় ত্রিবার্ষিক (ষষ্ঠ বার্ষিক) সাধারণ সভায় তাঁরা নির্বাচিত হন।
সাধারণ সভার নিয়মিত কার্যক্রম ছাড়াও সোসাইটির আগামী তিন বছরের (২০২৬-২৮) জন্য গভর্নিং বডির ২১ জন পরিচালক নির্বাচিত হন। নির্বাচিত পরিচালকেরা হলেন—মো. তাহেরুল আলম, মো. খায়রুল বাশার, মো. মাসুদুর রহমান, সত্যজিৎ দত্ত, মো. মজিবর রহমান, মো. মোস্তাফিজুর রহমান, এস এম নজরুল আমীন, নাসরিন ফেরদৌস মিলকী, মো. হাফিজুর রহমান, হাফেজ মোহাম্মদ নূরুল্লাহ, এস এম সাইফুল্লাহ মাসুদ, মুসা-আল-আমীন, ওয়ালিউর রহমান, মো. সেলিম আহমেদ, আব্দুল্লাহ আল মোমেন (লিমন), মো. জাকির হোসেন, মো. কাওসার সিকদার ও মো. নজরুল ইসলাম (শাহীন)।
১৯৭৪ ব্যাচের শিক্ষার্থী অবসরপ্রাপ্ত মেজর দেলোয়ারা বেগমের নেতৃত্বে তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালন করে।
হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলায় গরুতে ঘাস খাওয়াকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে ৩০ জন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) বেলা ৩টার দিকে উপজেলার কাকাইলছেও ইউনিয়নের মাহতাবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।২৩ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় অভিযান চালিয়ে তিন কেজি গাঁজাসহ এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গত রোববার দিবাগত গভীর রাতে উপজেলার কালাইয়া ইউনিয়নের আয়নাবাজ গ্রাম থেকে তাঁকে আটক করা হয়।৩২ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ভালুকায় আলোচিত দীপু চন্দ্র দাস হত্যা মামলায় আরও এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। গ্রেপ্তার আসামির নাম বাবলু মিয়া (২৪)। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, হত্যাকাণ্ডের সময় কারখানার গেটে লোক জড়ো করা এবং স্লোগান দিয়ে জনতাকে উত্তেজিত করার পেছনে মূল হোতা হিসেবে কাজ...৩৬ মিনিট আগে
ভোলার চরফ্যাশনে মধ্য আলীগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে নারী সহকর্মীকে হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ওই নারী (সহকারী শিক্ষক) গত ২৮ জানুয়ারি জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন।১ ঘণ্টা আগে