ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে হামলার শিকার পুলিশ, আহত ২

বাউফল (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা
গ্রেপ্তার ছাত্রলীগ নেতা মান্না হাওলাদার। ছবি: আজকের পত্রিকা
পটুয়াখালীর বাউফলে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা মান্না হাওলাদারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তারের সময় পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এতে এক পুলিশ কর্মকর্তা ও গাড়িচালক আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

গতকাল মঙ্গলবার (১৩ আগস্ট) রাত সাড়ে ৮টার দিকে ধুলিয়া ইউনিয়নের হাওলাদারবাড়ি এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। গ্রেপ্তার মান্না ধুলিয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুর রব হাওলাদারের ছেলে এবং জেলা ছাত্রলীগের সহসম্পাদক।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মান্না হাওলাদারকে ধরতে বাউফল থানার পুলিশের একটি দল অভিযান চালায়। অভিযানের খবর পেয়ে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ভিড় করে এবং ‘ডাকাত’ সন্দেহে পুলিশের ওপর চড়াও হয়। এ সময় উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদুর রহমান ও ভাড়াকৃত সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক তামিম হোসেন দুলাল আহত হন।

এসআই মাসুদুর রহমান বলেন, ‘ঘটনার সময় স্থানীয়রা আমাদের ঘিরে ধরে এবং হামলা চালায়। পরে পাশের ফাঁড়ি থেকে অতিরিক্ত পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরিচয়পত্র ও অস্ত্র দেখানোর পর সবাই বুঝতে পারে আমরা পুলিশ।’

গাড়িচালক তামিম জানান, হামলাকারীরা তাঁর পোশাক ছিঁড়ে ফেলে ও শারীরিকভাবে আঘাত করে। অতিরিক্ত ফোর্স পৌঁছালে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আক্তারুজ্জামান সরকার বলেন, মান্না হাওলাদারকে ‘ডেভিলহান্ট’ অভিযানের অংশ হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিষয়:

পটুয়াখালীপুলিশগ্রেপ্তারবাউফলবরিশাল বিভাগছাত্রলীগহামলাজেলার খবর
