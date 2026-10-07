Ajker Patrika
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পটুয়াখালী

স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়ার পর গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে ৭০ বছরের বৃদ্ধের মৃত্যু

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 
স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়ার পর গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে ৭০ বছরের বৃদ্ধের মৃত্যু
উদ্ধারকৃত মো. আলম জোমাদ্দারের লাশ। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালীর দশমিনায় স্ত্রীর সঙ্গে পারিবারিক বিষয় নিয়ে ঝগড়ার পর গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে মো. আলম জোমাদ্দার (৭০) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার রণগোপালদী ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের রণগোপালদী গ্রামের শ্বশুরবাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আলম জোমাদ্দার একই ইউনিয়নের যৌথা গ্রামের সোবাহান বাজার এলাকার মো. রত্তন জোমাদ্দারের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে রণগোপালদী গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে ঘর নির্মাণ করে বসবাস করে আসছিলেন।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেলে স্ত্রী খাদিজা বেগমের সঙ্গে পারিবারিক বিষয় নিয়ে তাঁর বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। পরবর্তীকালে সন্ধ্যায় স্থানীয় বাজার থেকে কীটনাশক (গ্যাস ট্যাবলেট) কিনে এনে নিজ ঘরে খান তিনি।

পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ঘরের মধ্যে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে উদ্ধার করে দ্রুত দশমিনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

আলমের ভাগনে মো. জাকির হাওলাদার বলেন, ‘চিৎকার শুনে তাঁদের ঘরে গিয়ে দেখি, খালু ঘরের মেঝেতে পড়ে আছেন। তিনি গ্যাস ট্যাবলেট খাওয়ার কথা জানান। পরে দ্রুত তাঁকে দশমিনা হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।’

দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হাসপাতাল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। আজ বুধবার সকালে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ পটুয়াখালী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’

বিষয়:

পটুয়াখালীমৃত্যুবরিশাল বিভাগজেলার খবর
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