কোচিং সেন্টারে ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা, শিক্ষকের কারাদণ্ড

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
পঞ্চগড়ে কোচিং সেন্টারে ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার মামলায় মোস্তাফিজুর রহমান নামের এক শিক্ষককে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ বুধবার পঞ্চগড় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মাছুদ পারভেজ এ রায় ঘোষণা করেন।
রায়ে একই সঙ্গে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড ও অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
দণ্ডিত মোস্তাফিজুর রহমান ঠাকুরগাঁও জেলার চিলারং ইউনিয়নের পাহাড়ডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি পঞ্চগড় শহরের একটি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের শিক্ষক ছিলেন।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের ১৬ এপ্রিল পঞ্চগড় শহরের একটি কোচিং সেন্টারে অভিযুক্ত শিক্ষক এক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা অভিযোগে স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়েন। পরে স্থানীয়রা তাঁকে আটক করে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেন।
এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে সদর থানায় ধর্ষণচেষ্টার একটি মামলা করেন। মামলার তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। আর মাত্র পাঁচ মাসে মামলার বিচারকাজ শেষে আদালত এ রায় দেন।
এ বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) জাকির হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘পঞ্চগড়ের চাঞ্চল্যকর এ ঘটনায় আদালত শিক্ষকের ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা করেছেন। এ রায়ের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।’
