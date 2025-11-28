পঞ্চগড়ে জেঁকে বসছে শীত, তাপমাত্রা আজ ১৩.৫ ডিগ্রি

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
দেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে দিন দিন কমছে তাপমাত্রা, বাড়ছে শীতের তীব্রতা। ভোরবেলা ও গভীর রাতে হালকা কুয়াশার সঙ্গে ঠান্ডা বাতাসে কাবু উত্তরের বাসিন্দারা।
আজ শুক্রবার সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারে জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৯৭ শতাংশ। এর আগের দিন বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস জানায়, গত সপ্তাহে জেলার তাপমাত্রা ১২ থেকে ১৪ ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাফেরা করেছে। বৃহস্পতিবার ১৩ দশমিক ২, বুধবার ১২ দশমিক ৯, মঙ্গলবার ১২ দশমিক ৮, সোমবার ১৩ দশমিক ৪, রোববার ১২ দশমিক ৬, শনিবার ১৪ দশমিক ৭ এবং শুক্রবার ১৪ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড হয়।
স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দিনে রোদ থাকায় শীতের প্রভাব তুলনামূলক কম থাকলেও সন্ধ্যা নামলেই পরিস্থিতি পাল্টে যায়। সন্ধ্যার পর হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করে। ফলে শীতের কাপড় ছাড়া বাইরে বের হওয়া কষ্টকর। রাতে ঠান্ডা এতটা বাড়ে যে কম্বল গায়ে না দিলে ঘুমানো দায় হয়ে পড়ে।
স্থানীয় অটোচালক রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘সন্ধ্যার পর রাস্তায় যাত্রী কমে যায়। ঠান্ডা বাতাসে হাত-পা জমে যায়। গায়ে চাদর না নিলে অটো চালানো কষ্টকর হয়।’
স্কুলশিক্ষক নাসিমা আক্তার বলেন, ভোরের দিকে ঠান্ডা একটু বেশি অনুভূত হয়। স্কুলে এখন পরীক্ষা চলছে। বেশির ভাগ ছাত্র-ছাত্রী সোয়েটার পরে স্কুলে আসে। তবে কুয়াশা না থাকায় যোগাযোগে সমস্যা হচ্ছে না।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ‘রাত বাড়লেই ঠান্ডা বাড়ে। সূর্য উঠলে তাপমাত্রা দ্রুত বেড়ে যায়। আজ ১৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি রেকর্ড হয়েছে। মাসের শেষে হালকা শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা আছে।’
বেরোবি প্রতিনিধি
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) শাখা ছাত্রদলের আংশিক কমিটি নিয়ে তীব্র বিতর্ক ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। বেরোবি শাখা ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতারা এই কমিটিকে ‘ছাত্রলীগের কমিটি’ বলে আখ্যায়িত করে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।
নবগঠিত কমিটিতে ছাত্রলীগ সংশ্লিষ্ট বিতর্কিত ব্যক্তিদের জায়গা দেওয়া হয়েছে—এই অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাতে এক বিবৃতি দেন বেরোবি শাখা ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক মো. ইমরান খান শ্রাবণ।
বিবৃতিতে মো. ইমরান খান শ্রাবণ দাবি করেন, ঘোষিত কমিটিতে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী ও আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকের আস্থাভাজনদের স্থান দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমি আমার জীবনের সোনালি সময় ছাত্রদলের জন্য উৎসর্গ করেছি। এই আবু সাঈদের রক্তে রঞ্জিত ক্যাম্পাসে ছাত্রদল প্রতিষ্ঠায় আমাদের অনেক রক্ত ঝরেছে। মামলা-হামলা, জেল-জুলুম সবকিছু সয়ে আমরা সংগঠনটিকে দাঁড় করিয়েছি। অথচ আজ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের দিয়ে ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণা করা হলো, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও মর্মান্তিক।’
ইমরান খান আরও বলেন, যেখানে প্রতিষ্ঠাতা কমিটির সবাই জীবন বাজি রেখে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে লড়েছেন, সেখানে সেই ছাত্রলীগের ব্যক্তিদের ছাত্রদলের কমিটিতে স্থান দেওয়া কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।
ইমরান খান শ্রাবণ কমিটিতে স্থান পাওয়া ব্যক্তিদের ছাত্রলীগ-সংশ্লিষ্টতার তথ্য তুলে ধরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দলীয় তদন্ত দাবি করেন। তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে দাবি জানান, ‘কে এই কমিটি করল, কার অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে, সবকিছুর বিচার করা হোক।’
এদিকে ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক আল মুরসালিন মুন্নাও তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক পোস্টে ক্ষোভ জানিয়ে লিখেছেন, ‘ছাত্রলীগের কর্মী দিয়ে কমিটি! এ কেমন ছাত্রদলের কমিটি! এটি বেরোবি ছাত্রদলের ইতিহাসে কলঙ্কিত অধ্যায়। কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত আমরা প্রত্যাখ্যান করছি।’ তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘বেরোবিতে কি ছাত্রদলের কর্মীর অভাব পড়েছে?’
উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি মো. রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এই আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়।
আগামী ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের নির্দেশনা দিয়ে ঘোষিত এই কমিটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. ইয়ামিনকে সভাপতি এবং লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. জহির রায়হানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্যের আংশিক কমিটি গঠিত হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ চোরাই কয়লা ও পাচারকাজে ব্যবহৃত একটি লাইটার ভেসেলসহ ১২ চোরাকারবারিকে আটক করেছে কোস্ট গার্ডের একটি দল। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সকালে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর ৫টার দিকে কোস্ট গার্ড স্টেশন বরিশাল কোতোয়ালি থানাধীন চরমোনাই আনন্দ ঘাট-সংলগ্ন এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে।
অভিযান চলাকালে একটি সন্দেহজনক লাইটার ভেসেল তল্লাশি করা হয়। তল্লাশির পর ভেসেলটি থেকে ১ হাজার ১০০ টন চোরাই কয়লা জব্দ করা হয়, যার আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ১০ লাখ টাকা। এ সময় চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ১২ ব্যক্তিকে আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, মোংলা হিরণ পয়েন্টে অবস্থানরত একটি বিদেশি জাহাজ থেকে এই কয়লা অসদুপায় অবলম্বন করে অবৈধভাবে পাচার করা হচ্ছিল।
জব্দ করা কয়লা, পাচারকাজে ব্যবহৃত লাইটার ভেসেল এবং আটক ১২ চোরাকারবারিকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা।
বরিশাল বিএনপি
খান রফিক, বরিশাল
জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই সারা দেশে মনোনয়নবঞ্চিতদের কর্মী-সমর্থকদের বিক্ষোভ-প্রতিবাদ চলছে। বরিশালের ছয়টি আসনের মধ্যে পাঁচটিতে নাম ঘোষণা করার পর প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ করছেন বঞ্চিতদের অনুসারীরা। আর বঞ্চিত ব্যক্তিরা কোথাও নিষ্ক্রিয় রয়েছেন, আবার কোথাও নিজেদের প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ফলে ভোটের মাঠে অনেকটা একা হয়ে পড়েছেন ওই পাঁচ আসনের বিএনপির প্রার্থীরা।
দলীয় সূত্র বলেছে, গত ১৭ অক্টোবর বরিশাল বিভাগের ২১ আসনের প্রায় ৬০ জন মনোনয়নপ্রত্যাশীর সঙ্গে কথা বলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ওই দিন সবার প্রতি তাঁর বার্তা ছিল—যিনি মনোনয়ন পাবেন তিনি বঞ্চিতদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কোলাকুলি করবেন। আর বঞ্চিতদের নিয়ে প্রার্থী কাজ করবেন। ৩ নভেম্বর বরিশাল জেলার ছয় আসনের মধ্যে পাঁচটিতে প্রাথমিকভাবে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। এরপর কয়েক দিন কোনো কোনো আসনে প্রার্থীর পাশে বঞ্চিতদের দেখা গেলেও এখন চিত্র পাল্টে গেছে। বরং কোথাও বিক্ষোভ, আবার কোথাও বঞ্চিতরা নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছেন। এ অবস্থায় কোনো কোনো মনোনয়নপ্রত্যাশীর সঙ্গে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব কথা বলেছে। তবে বঞ্চিতদের সাফ কথা, চূড়ান্তভাবে প্রার্থী ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা মনোনয়নের প্রত্যাশা ছাড়বেন না।
বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সোবহানকে বরিশাল-১ (গৌরনদী-আগৈলঝাড়া) আসনে ধানের শীষ প্রতীকের মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে ২১ নভেম্বর আগৈলঝাড়া উপজেলা সদরে হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যানারে মানববন্ধন কর্মসূচি হয়েছে। ওই কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, বিএনপির ঘোষিত খসড়া তালিকায় যাঁকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, সেই জহির উদ্দিন স্বপন ১/১১-এর সময় জিয়াউর রহমানের পরিবার ও দলকে নিয়ে চরম বিষোদ্গার করেছেন। তিনি সংসদ সদস্য থাকাকালে এই আসনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। তাঁকে আবার মনোনয়ন দেওয়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ফের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
জানতে চাইলে বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক ও বরিশাল-১ আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশী আকন কুদ্দুসুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, তাঁর আসনের প্রার্থী জহির উদ্দিন স্বপন একলা চলো নীতিতে বিশ্বাসী। তিনি যখন সংস্কারপন্থী ছিলেন, তখনকার লোকজন নিয়ে এখন নির্বাচন পরিচালনা করছেন।
বরিশাল-৪ (হিজলা-মেহেন্দীগঞ্জ) আসনে মনোনয়ন পাওয়া রাজিব আহসানের পাশেও বঞ্চিত প্রার্থীদের দেখা যাচ্ছে না। বিএনপির নির্বাহী সদস্য ও বরিশাল-৪ আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশী মেজবাহ উদ্দিন ফরহাদ বলেন, ‘প্রার্থী রাজিবের পাশে বঞ্চিতরা নেই, কারণ মনে কষ্ট আছে। আমারও কষ্ট আছে। তফসিল ঘোষণা হোক, তারপর দেখা যাবে।’
বরিশাল বিভাগের সবচেয়ে মর্যাদার আসন বরিশাল-৫ (নগর ও সদর) আসনে শুরুতে অনেক প্রার্থী ও নেতাকে দেখা গেলেও এখন কেউ কেউ দূরে সরে আছেন। এই আসনে এবারও বিএনপির প্রার্থীর তালিকায় রয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক সিটি মেয়র মজিবর রহমান সরোয়ার। এই আসন থেকে মনোনয়নপ্রত্যাশী আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ, এবায়দুল হক চান, আফরোজা খানম নাসরিন তাঁর থেকে দূরে দূরেই থাকছেন। বরং রহমাতুল্লাহর রিকশা মিছিল এবং নাসরিনের গণসংযোগ স্পষ্ট করেছে, তাঁরা এখনো ভোটের মাঠ ছাড়েননি।
এই আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী আবু নাসের মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ বলেন, ‘দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে বলেছি, ‘যেহেতু প্রাথমিকভাবে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, সেহেতু আমি এখনো মনোনয়নপ্রত্যাশী। চূড়ান্তভাবে প্রার্থী ঘোষণা করা হলে আমি অবশ্যই প্রার্থীর সঙ্গে নেতা-কর্মী নিয়ে থাকব।’
নগর বিএনপির সদস্য এবং বরিশাল-৫ আসনে আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী আফরোজা খানম নাসরিনও একই রকম কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ‘উনি (সরোয়ার) কি ১৭ বছর মাঠে ছিলেন? মাঠে ছিলাম আমরা। তফসিল ঘোষণা করুক, ততক্ষণ লড়ব।’
এ বিষয়ে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মজিবর রহমান সরোয়ার সাংবাদিকদের বলেন, ‘অনেকে কামান চেয়ে থাকে পিস্তলের আশায়। সামনে জেলা পরিষদ, মেয়র বহু সুযোগ আছে। হয়তো তাঁরা এমন আশায় আছেন।’
বরিশাল-৬ (বাকেরগঞ্জ) আসনেও বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী আবুল হোসেনের পাশে নেই বঞ্চিত প্রার্থী নজরুল ইসলাম রাজন। এ বিষয়ে রাজন বলেন, ‘৩ নভেম্বর দল প্রার্থী ঘোষণার পর আমি আবুল হোসেনকে সমর্থন জানিয়েছি। কিন্তু তিনি আজ পর্যন্ত আমাকে ডাকেননি, ফোন দেননি, কিংবা খোঁজখবরও নেননি। নির্বাচনে এর প্রভাব পড়তে পারে।’
সার্বিক বিষয়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (বরিশাল বিভাগ) বিলকিস জাহান শিরিন বলেন, ‘দল যদি মনে করে, চূড়ান্ত মনোনয়নে পরিবর্তন আসতেও পারে। তবে ত্যাগীদেরই গুরুত্ব দিতে হবে। চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন ঘোষণা করা হলে নেতাদের মধ্যে এ দূরত্ব কমে আসবে।’
ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের ত্রিশালে বন্ধুর হাতে বন্ধু খুনের এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সরকারি নজরুল একাডেমি মাঠে মুনতাসীর ফাহিম (২২) নামের এক শিক্ষার্থীকে কুপিয়ে হত্যা করেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অহিদুল ইসলাম অনিক (২২)। হত্যাকাণ্ডের পর রক্তমাখা ‘চায়নিজ কুড়াল’ হাতে নিয়েই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন অনিক।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, থানা-সংলগ্ন সরকারি নজরুল একাডেমির ভোকেশনাল শাখার দক্ষিণ পাশে পানির ট্যাংকির কাছে ফাহিমকে ধারালো কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন অনিক। ঘটনাস্থলেই ফাহিমের মৃত্যু হয়। পরে রাত ৯টার দিকে অনিক কুড়াল হাতে ত্রিশাল থানায় উপস্থিত হয়ে ডিউটি অফিসারকে জানান, তিনি বন্ধু ফাহিমকে হত্যা করেছেন। পুলিশ তাঁকে হেফাজতে নেয় এবং তাঁর তথ্য অনুযায়ী দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে ফাহিমের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করে।
মুনতাসীর ফাহিম ত্রিশাল ইউনিয়নের চিকনা মনোহর গ্রামের বাদল মিয়ার ছেলে। অভিযুক্ত অহিদুল ইসলাম অনিক ত্রিশাল পৌরসভার দরিরামপুর গ্রামের জহিরুল ইসলামের ছেলে।
পুলিশ জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অনিক হত্যার দায় স্বীকার করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, ফাহিমের সঙ্গে তাঁর পূর্বশত্রুতা ছিল। মাদকাসক্তির কথাও তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে। এসব তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হচ্ছে।
ফাহিমের নানি মাকসুদা আক্তার বলেন, ‘আমার নাতি মালয়েশিয়ায় অনার্সে পড়াশোনা করত। চার মাস আগে দেশে এসেছে। ২৫ ডিসেম্বর তার আবার বিদেশে যাওয়ার কথা ছিল। অনিক পরিকল্পিতভাবে ডেকে নিয়ে তাকে হত্যা করেছে।’
ফাহিমের বাবা রেজাউল ইসলাম বাদল বলেন, ‘আমার ছেলে বিদেশে পড়াশোনা করত। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় দেশে এসেছে। আগামী মাসে মালয়েশিয়ায় ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কেন তাকে হত্যা করা হলো জানি না। পরিকল্পিতভাবে খুন করেছে অনিক। বিচার চাই।’
ত্রিশাল থানার ওসি (তদন্ত) শেখ গোলাম মোস্তফা রুবেল বলেন, ‘ফাহিমকে হত্যা করার পর রক্তমাখা কুড়াল হাতে থানায় আসেন অনিক। তিনি হত্যার কথা স্বীকার করেছেন। ব্যক্তিগত বিরোধ থেকেই হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকতে পারে। তদন্ত চলছে।’
ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর আহাম্মদ বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। গ্রেপ্তার অনিককে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে।
